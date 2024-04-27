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Новости Фото Война
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Оккупанты ударили FPV-дроном по грузовику возле Волчанска: тяжело ранен водитель. ФОТО

Около 13:00 возле Волчанска Харьковской области российский FPV-дрон попал в грузовик. В результате атаки ранен гражданский 52-летний водитель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это произошло около 13:00 неподалеку от Волчанска.

"Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние - тяжелое", - добавил Синегубов.

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Обстріл вантажівки під Вовчанськом 27 квітня

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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от шо з людями робить шевченківська премія.
вони починають, можливо навіть того не усвідомлюючі,
лизати владу.
портніков відбій...
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27.04.2024 16:27 Ответить
сирський, кацапня на кацапії родичі є? доповів?
уявляю собі два штаби в тої проклятої війні,
у німців головнокомандуючий військами жюков, а в ставкі красноперій кацапії Манштейн.
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27.04.2024 16:33 Ответить
ви впевнені, що це і є дорога до перемоги?
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27.04.2024 16:36 Ответить
https://t.me/voynareal/88487 🔥 Момент атаки безпілотника по автомобілю на Бєлгородщині БПЛА потрапив по вантажівці, що проїжджала. Осколки потрапили в інші автомобілі.
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27.04.2024 16:36 Ответить
бубік зменшив підняття носка з 30 до 15см - ну чим ті криві роги не ті?
людина яка в житті не ходила стоєм указує кому і як ним ходити...
зелений криндець!
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27.04.2024 21:27 Ответить
Вантажівка хоч не з увімненими проблесковими маячками їхала. У нас можливо все.
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29.04.2024 17:35 Ответить
 
 