Оккупанты ударили FPV-дроном по грузовику возле Волчанска: тяжело ранен водитель. ФОТО
Около 13:00 возле Волчанска Харьковской области российский FPV-дрон попал в грузовик. В результате атаки ранен гражданский 52-летний водитель.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это произошло около 13:00 неподалеку от Волчанска.
"Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние - тяжелое", - добавил Синегубов.
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вони починають, можливо навіть того не усвідомлюючі,
лизати владу.
портніков відбій...
уявляю собі два штаби в тої проклятої війні,
у німців головнокомандуючий військами жюков, а в ставкі красноперій кацапії Манштейн.
людина яка в житті не ходила стоєм указує кому і як ним ходити...
зелений криндець!