Оккупанты ударили FPV-дроном по грузовику возле Волчанска: тяжело ранен водитель. ФОТО

Около 13:00 возле Волчанска Харьковской области российский FPV-дрон попал в грузовик. В результате атаки ранен гражданский 52-летний водитель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это произошло около 13:00 неподалеку от Волчанска.

"Ранение получил гражданский 52-летний водитель. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние - тяжелое", - добавил Синегубов.

Читайте также: Супружеская пара волонтеров и их 18-летний сын пострадали в результате попадания вражеского дрона в автомобиль на Харьковщине