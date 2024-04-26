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Супружеская пара волонтеров и их 18-летний сын пострадали в результате попадания вражеского дрона в автомобиль на Харьковщине

харківщина

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 18-летний сын", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обстрел осуществлен после выдачи жителям села гуманитарной помощи.

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Автор: 

обстрел (26872) Харьковщина (5577)


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