Последствия удара по Дергачам на Харьковщине: Пострадали 4 человека, в том числе 3 ребенка. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили КАБом по Дергачам на Харьковщине, в результате чего пострадали 4 человека, в том числе - 3 ребенка.

Последствия обстрела обнародовала пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Военные рф нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Дергачи. Пострадали четыре человека, среди которых - три ребенка (52-летняя женщина, 4-летний мальчик, 5- и 16-летние девочки)", - говорится в сообщении.

В результате обстрела возник пожар в доме.

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