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Последствия удара по Дергачам на Харьковщине: Пострадали 4 человека, в том числе 3 ребенка. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили КАБом по Дергачам на Харьковщине, в результате чего пострадали 4 человека, в том числе - 3 ребенка.

Последствия обстрела обнародовала пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Военные рф нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Дергачи. Пострадали четыре человека, среди которых - три ребенка (52-летняя женщина, 4-летний мальчик, 5- и 16-летние девочки)", - говорится в сообщении.

В результате обстрела возник пожар в доме.

Также читайте: Россияне ударили по Дергачам, пострадали два ребенка

Наслідки обстрілу Дергачів на Харківщині
Наслідки обстрілу Дергачів на Харківщині
Наслідки обстрілу Дергачів на Харківщині

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577) Дергачи (13)


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Кацапстан должен быть разрушен!
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26.04.2024 11:54 Ответить
а чому особи і з них 3 дитини??
1 особа доросла та 3 особи неповнолітні.....
а от про орків, правильно. Військові рф...
не окупанти не рашисти...
яким законодавством керуються журналісти не вказуючи Українців як громадян, чмешканців,
як людей??
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26.04.2024 12:06 Ответить
три особи їздили в сша на перемовини!!!
дві особи, це єрмак та умеров а третя, Зеленський.
звучить???
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26.04.2024 12:13 Ответить
Ось так рашиська орда воює з дітьми ,які ви нікчемні так творять боягузи терористи.
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26.04.2024 12:14 Ответить
 
 