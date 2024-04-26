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Новини Фото Війна
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Наслідки удару по Дергачах на Харківщині: Постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили КАБом по Дергачах на Харківщині, внаслідок чого постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини.

Наслідки обстрілу оприлюднила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові рф нанесли удар керованою авіабомбою по місту Дергачі. Постраждали чотири людини, серед яких три дитини (52-річна жінка, 4-річний хлопчик, 5 та 16-річні дівчинки)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будинку.

Читайте: Росіяни вдарили по Дергачах: кількість постраждалих зросла до 4 осіб (оновлено)

Наслідки обстрілу Дергачів на Харківщині
Наслідки обстрілу Дергачів на Харківщині
Наслідки обстрілу Дергачів на Харківщині

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) Дергачі (14)


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26.04.2024 11:54 Відповісти
а чому особи і з них 3 дитини??
1 особа доросла та 3 особи неповнолітні.....
а от про орків, правильно. Військові рф...
не окупанти не рашисти...
яким законодавством керуються журналісти не вказуючи Українців як громадян, чмешканців,
як людей??
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26.04.2024 12:06 Відповісти
три особи їздили в сша на перемовини!!!
дві особи, це єрмак та умеров а третя, Зеленський.
звучить???
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26.04.2024 12:13 Відповісти
Ось так рашиська орда воює з дітьми ,які ви нікчемні так творять боягузи терористи.
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26.04.2024 12:14 Відповісти
 
 