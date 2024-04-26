Наслідки удару по Дергачах на Харківщині: Постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили КАБом по Дергачах на Харківщині, внаслідок чого постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини.

Наслідки обстрілу оприлюднила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові рф нанесли удар керованою авіабомбою по місту Дергачі. Постраждали чотири людини, серед яких три дитини (52-річна жінка, 4-річний хлопчик, 5 та 16-річні дівчинки)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будинку.

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