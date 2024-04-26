Наслідки удару по Дергачах на Харківщині: Постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили КАБом по Дергачах на Харківщині, внаслідок чого постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини.
Наслідки обстрілу оприлюднила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Військові рф нанесли удар керованою авіабомбою по місту Дергачі. Постраждали чотири людини, серед яких три дитини (52-річна жінка, 4-річний хлопчик, 5 та 16-річні дівчинки)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будинку.
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1 особа доросла та 3 особи неповнолітні.....
а от про орків, правильно. Військові рф...
не окупанти не рашисти...
яким законодавством керуються журналісти не вказуючи Українців як громадян, чмешканців,
як людей??
дві особи, це єрмак та умеров а третя, Зеленський.
звучить???