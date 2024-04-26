Росіяни вдарили по Дергачах: кількість постраждалих зросла до 4 осіб (оновлено)

Російські терористи завдали удару по житловому будинку у центральній частині Дергачів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, окупанти вдарили керованими авіабомбами по центральній частині міста.

"Дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару є загорання двоповерхового будинку. Екстрені служби ліквідовують наслідки.

Згодом Синєгубов, повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку збільшилася до чотирьох осіб.

"Хлопчик 4 років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес", - зазначив начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог завдав ударів з різного озброєння, 13 осіб дістали поранення