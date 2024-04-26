Доба на Харківщині: ворог завдав ударів з різного озброєння, 13 осіб дістали поранення

За минулу добу, 25 квітня, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіаударів зазнали Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ракетного обстрілу по Балаклії пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг Харків-Ізюм, який був на відстані 15 метрів від місця прильоту, колії. Травмовано 7 цивільних чоловіків та 4 жінки", - йдеться в повідомленні.

У Боровій Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок.

У Глибокому внаслідок скидання трьох КАБів на території садового товариства пошкоджені чотири приватні будинки та прилеглі споруди.

Також окупанти обстріляли Новоосинове Куп'янського району з РСЗВ: пошкоджені будинок та господарча споруда. Постраждали двоє жінок віком 73 та 60 років.

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