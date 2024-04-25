Окупанти обстріляли село на Харківщині, постраждали двоє жінок
25 квітня внаслідок обстрілу російською армією села Новоосинове Куп’янського району Харківської області двоє жінок дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупант завдав удару по селу Новоосинове Куп’янського району, внаслідок чого постраждали жінки віком 70 та 73", - сказав Синєгубов.
Також він додав, що триває евакуація з раніше визначених населених пунктів трьох районів області - 70 родин із дітьми вже виїхали у безпечніші місця.
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