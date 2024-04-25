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Новости Война
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Оккупанты обстреляли село на Харьковщине, пострадали две женщины

харківщина

25 апреля в результате обстрела российской армией села Новоосиново Купянского района Харьковской области две женщины получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупант нанес удар по селу Новоосиново Купянского района, в результате чего пострадали женщины в возрасте 70 и 73 лет", - сказал Синегубов.

Также он добавил, что продолжается эвакуация из ранее определенных населенных пунктов трех районов области - 70 семей с детьми уже выехали в более безопасные места.

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