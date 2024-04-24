З села на Харківщині примусово евакуювали 9 родин з дітьми. ФОТО
У селі Івашки Золочівської громади завершена примусова евакуація родин із дітьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов подякував волонтерам Координаційного гуманітарного центру, працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам поліції, представникам Товариства Червоного Хреста України та всім, хто долучається до евакуаційних заходів.
Та нагадав, що евакуація з інших населених пунктів продовжується.
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