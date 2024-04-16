Ще 49 осіб, зокрема 15 дітей, евакуювали з Донеччини

49 жителів Донецької області, серед яких 15 дітей та 5 осіб з інвалідністю, евакуювали до більш безпечних регіонів.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу рішення про евакуацію прийняли мешканці Красногорівки, Курахового, Торецька, Краматорська, Українська та Новогродівки. Серед них вдалося евакуювати 15 діток та 5 осіб з інвалідністю.



Сьогодні вони вирушили до Рівненської та Львівської областей. Там їх зустрінуть координатори та нададуть усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Філашкін наголосив, що обстріли громад Донеччини не припиняються і перебувати там небезпечно.



"Вкотре закликаю всіх якомога швидше прийняти рішення про евакуацію, щоб зберегти свої життя та життя своїх рідних", - закликав начальник ОВА.

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