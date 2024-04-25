Окупанти обстріляли Балаклію на Харківщині, є влучання біля залізничного вокзалу: кількість постраждалих зросла до 11 (оновлено)

Російські війська обстріляли Балаклію на Харківщині, внаслідок чого постраждали 11 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", - зазначив він.

Попередньо, 5 осіб постраждали - 3 жінки та 2 чоловіків.

Деталі встановлюються. Усі служби працюють на місці.

Пізніше Синєгубов заявив, що постраждали 7 осіб.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість кількість поранених зросла до 11 людей.

За інформацією правоохоронців, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі.

"Вказані дії ЗС РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - зазначають в прокуратурі.

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