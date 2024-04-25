Оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине, есть попадание возле железнодорожного вокзала: количество пострадавших возросло до 11 (обновлено)

Российские войска обстреляли Балаклею в Харьковской области, в результате чего пострадали 11 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадания возле железнодорожного вокзала", - отметил он.

Предварительно, 5 человек пострадали - 3 женщины и 2 мужчин.

Детали устанавливаются. Все службы работают на месте.

Позже Синегубов заявил, что пострадали 7 человек.

Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 11 человек.

По информации правоохранителей, враг ударил ракетой "Искандер-М" с разорвавшейся в воздухе осколочно-боевой частью.

"Действия ВС РФ были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время в железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми", - отмечают в прокуратуре.

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