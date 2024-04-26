Сутки на Харьковщине: враг нанес удары из разного вооружения, 13 человек получили ранения

За минувшие сутки, 25 апреля, оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины. Авиаударам подверглись Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате ракетного обстрела по Балаклее повреждены остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала, пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который был на расстоянии 15 метров от места прилета, пути. Травмированы 7 гражданских мужчин и 4 женщины", - говорится в сообщении.

В Боровой Изюмского района в результате вражеского обстрела из РСЗО поврежден дом.

В Глыбоком в результате сброса трех КАБов на территории садового общества повреждены четыре частных дома и прилегающие сооружения.

Также оккупанты обстреляли Новоосиново Купянского района из РСЗО: повреждены дом и хозяйственная постройка. Пострадали две женщины в возрасте 73 и 60 лет.

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