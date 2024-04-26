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Россияне ударили по Дергачам, пострадали два ребенка

Пожежа у будинку

Российские террористы нанесли удар по центральной части Дергачей Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что, по предварительной информации, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по центральной части города.

"Девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - говорится в сообщении.

В результате удара есть возгорание двухэтажного дома. Экстренные службы ликвидируют последствия.

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обстрел (26872) Харьковщина (5577) Дергачи (12)


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26.04.2024 11:48 Ответить
 
 