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Подружжя волонтерів та їхній 18-річний син постраждали внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль на Харківщині

харківщина

Ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги.

Також дивіться: Наслідки удару по Дергачах на Харківщині: Постраждали 4 особи, зокрема 3 дитини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Харківщина (6054)


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