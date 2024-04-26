Подружжя волонтерів та їхній 18-річний син постраждали внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль на Харківщині
Ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, є поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 18-річний син", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, обстріл здійснено після видачі жителям села гуманітарної допомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль