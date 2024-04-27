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Умер полковник полиции Александр Иванов, раненный во время атаки "шахедов" на Харьков 4 апреля. ФОТО

В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который получил ранения 4 апреля в результате удара вражеских беспилотников по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Помер полковник поліції Іванов поранений у Харкові

4 апреля Харьков атаковали шесть БПЛА "Shahed". Александр с коллегами выехали документировать последствия попадания. Однако через 40 минут российские оккупанты снова ударили по жилым домам. Тогда погибли трое спасателей, полковник полиции получил тяжелые ранения.

Полицейский боролся за жизнь, перенес несколько операций. 26 апреля его сердце остановилось.

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Автор: 

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Харьков (7475) потери (4381)


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Топ комментарии
+7
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.04.2024 03:45
+7
1 - він був у Хркові! 2 - він виїхавна допомогу! А де т свою сраку грієш, виродок? Чи на кацапів працюєш?
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27.04.2024 07:32
+7
Щирі співчуття рідним і близьким .
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27.04.2024 07:32
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.04.2024 03:45 Ответить
Сумую...
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27.04.2024 04:49 Ответить
Зразу видно що ти кацап.
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27.04.2024 07:31 Ответить
1 - він був у Хркові! 2 - він виїхавна допомогу! А де т свою сраку грієш, виродок? Чи на кацапів працюєш?
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27.04.2024 07:32 Ответить
Яке ж ти тупе та підле! Людина свою роботу робила, а не сиділа в кабінеті і не кошмарила когось за ПДД... Закрийся вже!
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27.04.2024 10:54 Ответить
Щирі співчуття рідним і близьким .
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27.04.2024 07:32 Ответить
 
 