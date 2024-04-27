Умер полковник полиции Александр Иванов, раненный во время атаки "шахедов" на Харьков 4 апреля. ФОТО

В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который получил ранения 4 апреля в результате удара вражеских беспилотников по городу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

4 апреля Харьков атаковали шесть БПЛА "Shahed". Александр с коллегами выехали документировать последствия попадания. Однако через 40 минут российские оккупанты снова ударили по жилым домам. Тогда погибли трое спасателей, полковник полиции получил тяжелые ранения.

Полицейский боролся за жизнь, перенес несколько операций. 26 апреля его сердце остановилось.

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