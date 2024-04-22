Вражеский удар по телевышке Харькова был нанесен ракетой Х-59, - прокуратура. ВИДЕО

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове был нанесен ракетой Х-59.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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