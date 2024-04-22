Вражеский удар по телевышке Харькова был нанесен ракетой Х-59, - прокуратура. ВИДЕО
Удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове был нанесен ракетой Х-59.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Серед в'їдливих звуків війни,
Серед холоду, жаху і болю
Ти отам, лиш тримайся, живи…
Останки розлетяться по всій Москві.
Именно с помощью радиоэлектронных устройств, установленных на Харьковскую телебашню, войска киевского режима вели мониторинг деятельности на приграничных территориях Российской Федерации. В частности, оборудование использовалось для обеспечения вылазок на территорию Белгородской области, в которых (вылазках) были задействованы боевики Главного управления разведки Украины, опекаемые спецслужбами Запада.
С помощью оборудования, установленного в верхней части вышки в Харькове, осуществлялась военная связь, покрывая обширные территории на северо-востоке Украины, специальная разведка.
По некоторым данным, в 2022 году на Харьковской телебашне было размещено американское радиоэлектронное оборудование, которое позволяло заниматься фактической шпионской деятельностью и поддерживать связь с командными пунктами в других регионах, подконтрольных киевскому режиму. После обрушения верхней части башни этот вариант военной связи и шпионской/разведывательной деятельности как минимум на время, что называется, выпадает из обоймы.