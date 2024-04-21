В Харькове был взрыв, есть один пострадавший, - Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе и одном пострадавшем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава города написал в своем телеграм-канале.
Терехов сообщил, что взрыв был слышен на окраине города.
"По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший", - добавил он.
Позже мэр это подтвердил.
"Информация о раненом подтвердилась - гражданский, состояние средней тяжести, пострадали ноги от обломков", - написал он.
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