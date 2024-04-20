Враг снова обстреливает Харьков
Оккупанты снова наносят удары по Харькову, второй раз за день в городе слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков снова слышит взрывы. Будьте в укрытиях", - отметил он.
"Оккупанты наносят удары. Город Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях", - добавляет в свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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валера сотников
показать весь комментарий20.04.2024 14:40 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий20.04.2024 15:54 Ответить Мне нравится 0
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