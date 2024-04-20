Враг снова обстреливает Харьков

Оккупанты снова наносят удары по Харькову, второй раз за день в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков снова слышит взрывы. Будьте в укрытиях", - отметил он.

"Оккупанты наносят удары. Город Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях", - добавляет в свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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