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Новости Война
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Враг снова обстреливает Харьков

харків

Оккупанты снова наносят удары по Харькову, второй раз за день в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков снова слышит взрывы. Будьте в укрытиях", - отметил он.

"Оккупанты наносят удары. Город Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях", - добавляет в свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Автор: 

Харьков (7443) Харьковщина (5577)


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20.04.2024 14:40 Ответить
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20.04.2024 15:54 Ответить
 
 