Оккупанты наносят удары по Харькову

Оккупанты сейчас наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - отметил Терехов.

"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", - написал в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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