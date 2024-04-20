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Оккупанты наносят удары по Харькову

харків

Оккупанты сейчас наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - отметил Терехов.

"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", - написал в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также читайте: Рашисты атакуют КАБами Харьков и область

Автор: 

обстрел (26862) Харьков (7443)


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А у це же час…

20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов….
Так він на кого служить?
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20.04.2024 15:43 Ответить
2 ракети було. Обидві збили ППО.
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20.04.2024 16:57 Ответить
 
 