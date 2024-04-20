Оккупанты наносят удары по Харькову
Оккупанты сейчас наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - отметил Терехов.
"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", - написал в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов….
Так він на кого служить?