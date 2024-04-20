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Окупанти завдають ударів по Харкову

харків

Окупанти наразі завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Харкові чутно вибух. Будьте обережні" - зазначив Терехов.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - написав своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також читайте: Рашисти атакують КАБами Харків та область

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


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А у це же час…

20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов….
Так він на кого служить?
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20.04.2024 15:43 Відповісти
2 ракети було. Обидві збили ППО.
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20.04.2024 16:57 Відповісти
 
 