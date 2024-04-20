Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти наразі завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні" - зазначив Терехов.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - написав своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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