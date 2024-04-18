Рашисти атакують КАБами Харків та область

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та Харківському району.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили заявили про пуски КАБів на Донеччині та Харківщині.

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