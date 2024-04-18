Рашисти атакують КАБами Харків та область
Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та Харківському району.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили заявили про пуски КАБів на Донеччині та Харківщині.
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alex orly
показати весь коментар18.04.2024 14:28 Відповісти Мені подобається 5
Владтмир Пометун
показати весь коментар18.04.2024 15:13 Відповісти Мені подобається 2
Ig Shu
показати весь коментар18.04.2024 15:38 Відповісти Мені подобається 0
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