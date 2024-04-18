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Рашисти атакують КАБами Харків та область

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Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову та Харківському району.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили заявили про пуски КАБів на Донеччині та Харківщині.

Читайте: Судитимуть працівника ФСБ РФ за катування мирних жителів Харківщини під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Харків (5556) Харківщина (6054) КАБ (345)


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Підбори монголоїдні, спішать скоріше зруйнувати Харків перед тим як Україна отримає додаткове ППО!!!
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18.04.2024 14:28 Відповісти
...тварюки кровожадні.
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18.04.2024 15:13 Відповісти
нічого не акцентую, тільки нагадую якою підтримкою наділили жителі Харківської області свого могильника:

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18.04.2024 15:38 Відповісти
 
 