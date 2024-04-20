Ворог знову обстрілює Харків, зафіксовано приліт в Індустріальному районі (оновлено)

Окупанти знову завдають ударів по Харкову, вдруге за день у місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову чує вибухи. Будьте в укриттях", - зазначив він.

"Окупанти завдають ударів. Місто Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - додає своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдають ударів по Харкову

Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано приліт в Індустріальний район. Попередньо, без постраждалих