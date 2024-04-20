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Ворог знову обстрілює Харків, зафіксовано приліт в Індустріальному районі (оновлено)

харків

Окупанти знову завдають ударів по Харкову, вдруге за день у місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову чує вибухи. Будьте в укриттях", - зазначив він.

"Окупанти завдають ударів. Місто Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - додає своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдають ударів по Харкову

Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано приліт в Індустріальний район. Попередньо, без постраждалих

Автор: 

Харків (5581) Харківщина (6054)


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20.04.2024 14:40 Відповісти
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20.04.2024 15:54 Відповісти
 
 