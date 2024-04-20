Ворог знову обстрілює Харків, зафіксовано приліт в Індустріальному районі (оновлено)
Окупанти знову завдають ударів по Харкову, вдруге за день у місті чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків знову чує вибухи. Будьте в укриттях", - зазначив він.
"Окупанти завдають ударів. Місто Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях", - додає своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано приліт в Індустріальний район. Попередньо, без постраждалих
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валера сотников
показати весь коментар20.04.2024 14:40 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар20.04.2024 15:54 Відповісти Мені подобається 0
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