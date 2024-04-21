У Харкові пролунав вибух, постраждала одна людина, - Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті та одного постраждалого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник міста написав у своєму телеграм-каналі.
Терехов повідомив, що вибух було чутно на околиці міста.
"За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - додав він.
Пізніще мер це підтвердив.
"Інформація про пораненого підтвердилася - цивільний, стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", - написав він.
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