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У Харкові пролунав вибух, постраждала одна людина, - Терехов

вибух

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті та одного постраждалого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник міста написав у своєму телеграм-каналі.

Терехов повідомив, що вибух було чутно на околиці міста.

"За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", - додав він.

Пізніще мер це підтвердив.

"Інформація про пораненого підтвердилася - цивільний, стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків", - написав він.

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