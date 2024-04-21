Харків забезпечать газотурбінними електростанціями. На відновлення ТЕЦ-5 необхідні роки
У Харків мають намір доставити газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням у місті.
Про це розповів голова обласної адміністрації Олег Синєгубов після візиту до міста делегації послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Як зазначається, дипломатам у суботу, 20 квітня, показували пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова.
"Подякував делегатам за допомогу в забезпеченні області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.
Під час візиту дипломатів мер міста Ігор Терехов запевнив, що влада має план, як забезпечити місто електроенергією.
"Маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", – цитує Терехова Суспільне.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, із дев'яти десятків закуплених за гроші USAID когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ) шість уже працюють в Харкові, місто пройшло з ними опалювальний сезон.
Раніше основним джерелом електроенергії для Харкова була ТЕЦ-5. Її директор Олександр Мінкович в інтерв'ю Суспільному розказав, що на відновлення станції підуть роки.
"Скільки років - це тяжко сказати. Відновлення зараз хоча б основних частин машинного залу - це першочергове завдання і тут ці роботи триватимуть не місяць, вони довготривалі", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я пью твої соки!
Чекаю подарків!
У мізки босоти...
пойот пойот.
ну пре його на ямб...
Сакура, як вишня!
Квітнить у квітні...
Тож що в мене не вийшло?)))
ну, добре
вже майже сакури весі цвіт злетів
а ти як завжди "набрехав". (*******ів))
затупи сві вікізанши перед сеппуку!
-------------
Всё есть. И по ТЕЦам, и по нефтянке.
швидше навіть посилить.
А є лиш форми...
Відро!
Помиї, чи зісправжуванння..
Виплескує пієт... умовний...
Сприймає звісно, скаржинння...
А є лиш форми...
******
Формалізм, - ідеологія упаднічєства. )))
А форми це лише форми.
але я радий, що ви такий...!
відро с помиями де жабка прошмигнула
стій! в гівні вона і потонула!
Земля воскресла і це лайно теж зщезло
Але за гроші...
Ї/бали в морі-Дуб зелений-
Обвитий цепом золчинним-
Вночі і в день кошак нечемний-
По ньому ходить без причин...
хоча б свою.
"расейську"
навіщо ти це обісрав?
ти сам там їв, жив, спав
твій пушкін тебе трохи вгору підіймав
А ти взяв із традицією на нього сцяв?
Це мова церкви-
Християнської..
до чого комент?
ніколи вже не зрозумію.
В нативній формі!
Ти - не поганий!
Зазвичай,
Я ж знаю свої корні...
Це не просто...
Треба розуміти ворога уклад-
Як шевелиться мозок за лобною костою!
Слабкі місця...
Вразливі для удару...
Для цього тирада ця...
Дракона бьють в шию-
Там де нема кевлару...
Татари, Булгари, Романи-
Молдови...
І козаків славетних встави-
І суміш цеї побудови...
Закопувати їх в землю або робити 5 метрові бруствери в товщину з землі і бетону для їх захисту - по іншому ніяк, бо знову накриють ракетним ударом кацапи.