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Харків забезпечать газотурбінними електростанціями. На відновлення ТЕЦ-5 необхідні роки

обстріл,харків

У Харків мають намір доставити газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням у місті.

Про це розповів голова обласної адміністрації Олег Синєгубов після візиту до міста делегації послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, дипломатам у суботу, 20 квітня, показували пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова.

"Подякував делегатам за допомогу в забезпеченні області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.

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Під час візиту дипломатів мер міста Ігор Терехов запевнив, що влада має план, як забезпечити місто електроенергією.

"Маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", – цитує Терехова Суспільне.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, із дев'яти десятків закуплених за гроші USAID когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ) шість уже працюють в Харкові, місто пройшло з ними опалювальний сезон.

Раніше основним джерелом електроенергії для Харкова була ТЕЦ-5. Її директор Олександр Мінкович в інтерв'ю Суспільному розказав, що на відновлення станції підуть роки.

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"Скільки років - це тяжко сказати. Відновлення зараз хоча б основних частин машинного залу - це першочергове завдання і тут ці роботи триватимуть не місяць, вони довготривалі", - сказав він.

Автор: 

ТЕЦ (457) Харків (5556) енергетика (2576)


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Топ коментарі
+4
Може варто їх заховувати поглибше в залізобетон? Якось треба відповідати на виклики
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21.04.2024 11:57
+4
Проблема больше не с электричеством а с теплом. Если нет центрального отопления-то жить в холодных домах без водоснабжения(его не будет иначе трубы полопаются)-жить в таких домах нереально. И где ответные удары ВСУ по росийским ТЕЦ?
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21.04.2024 12:11
+4
ти віриш зеленим? вони тільки красти вміють. на захисті трипільської тес вкрали 9.7 млрд гривень
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21.04.2024 12:25
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Славетний Харків!
Я пью твої соки!

Чекаю подарків!
У мізки босоти...
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21.04.2024 11:53 Відповісти
а на сакурі калина, а на фудзіямі саме ти з так би мовити віршами,
пойот пойот.
ну пре його на ямб...
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21.04.2024 12:48 Відповісти
ну справді, затрахав вже своїм "тботчеством" - є сторінкі для великих поетов тобі туди - тут як бе по новинах, діда...
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21.04.2024 12:56 Відповісти
Як я Тебе розумю!

Сакура, як вишня!

Квітнить у квітні...

Тож що в мене не вийшло?)))
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21.04.2024 13:02 Відповісти
бачячи з відповіді - ***** ти не зрозумів..
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21.04.2024 13:04 Відповісти
нічого
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21.04.2024 19:03 Відповісти
олежа був славетним мужом - олежа ріфми ріфмував...
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21.04.2024 13:03 Відповісти
і не "подарків", а подарунків, боте
ну, добре
вже майже сакури весі цвіт злетів
а ти як завжди "набрехав". (*******ів))
затупи сві вікізанши перед сеппуку!
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21.04.2024 19:11 Відповісти
Може варто їх заховувати поглибше в залізобетон? Якось треба відповідати на виклики
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21.04.2024 11:57 Відповісти
Трипільську тес вже заховали.....
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21.04.2024 12:00 Відповісти
Якщо будувати з нуля, то це набагато легше. В Харкові була Зміївська ТЕЦ
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21.04.2024 12:09 Відповісти
ти віриш зеленим? вони тільки красти вміють. на захисті трипільської тес вкрали 9.7 млрд гривень
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21.04.2024 12:25 Відповісти
Що ви таке кажете?! Не на часі ж. Ось, коли все вкрадуть, тоді так
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21.04.2024 12:58 Відповісти
Саша не порівнюйте Трипільську ТЕЦ з морським контейнером.
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21.04.2024 13:48 Відповісти
В метро треба ховати. А про саме метро як метро треба забути до кiнця вiйни.
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21.04.2024 14:05 Відповісти
Проблема больше не с электричеством а с теплом. Если нет центрального отопления-то жить в холодных домах без водоснабжения(его не будет иначе трубы полопаются)-жить в таких домах нереально. И где ответные удары ВСУ по росийским ТЕЦ?
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21.04.2024 12:11 Відповісти
И где ответные удары ВСУ по росийским ТЕЦ?
-------------
Всё есть. И по ТЕЦам, и по нефтянке.
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21.04.2024 12:16 Відповісти
Зелених *ідорів замість ракет заряджати?
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21.04.2024 13:05 Відповісти
Чим вдаряти? Дронами з 5кг вибухівки? Якщо в Іскандері її пів тонни
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21.04.2024 13:00 Відповісти
Если попасть в терминал где хранится мазут(а мазут в виде резервного топлива рбязательно есть и на газовых и на угольных ТЕЦ)-то загорится и от 5 кг зажигательной смеси. Конечно полностью это ТЕЦ не уничтожит но может вывести из строя на короткое время. можно бить и по теплоцентралям зимой-по открытым их частям. Пока ремонтные бригады успеют восстановить эти трубы выходящие из ТЕЦ-есть шанс что дома в москве разморозятся-учитывая их суровую зиму. Око за око.
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21.04.2024 13:09 Відповісти
Для отопления будут модульные котельные ставить
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21.04.2024 13:30 Відповісти
це як то виправить ситуацію ?
швидше навіть посилить.
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21.04.2024 14:29 Відповісти
Только война эта показала, какой же бред упороли комуняки начав крупнопанельное строительство домов, начиная с хрущёвок и до 16-этажек! С теплотрассами, стекловатою, люками, перекапыванию зимой итд. Какие там потери теплоносителя, страшно подумать. Попробуй теперь на мини котельни перейти! Хотя газ подведён почти к каждому дому. А востанавливать совковые ТЭЦы и ГРЭсы, так где брать совковое оборудование 50гг 20 века? За кпд молчать по любому. Потери реальные были 50%! В мирное время.
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21.04.2024 21:58 Відповісти
Та ніхто ії вже ніколи не відновить. За які шиші.
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21.04.2024 13:00 Відповісти
Треба щоб не ЗЕмародери купили за гроші западу, а самі партнери купили та змонтували, так рази у дві більше газогенераторів вийде.Але тоді зелупи скажуть, що не треба нам такі генератори, ви галімі і не начасі, вже багато раз таке було, коли пропонували безкоштовно дати, а вкрасти -шиш, тоді підіймають хай, що нам фуфло дають.
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21.04.2024 13:12 Відповісти
Слова не мають значення-
А є лиш форми...

Відро!
Помиї, чи зісправжуванння..

Виплескує пієт... умовний...

Сприймає звісно, скаржинння...
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21.04.2024 13:13 Відповісти
Слова не мають значення-
А є лиш форми...
******
Формалізм, - ідеологія упаднічєства. )))

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21.04.2024 13:24 Відповісти
звиайно, слова мають значення
А форми це лише форми.
але я радий, що ви такий...!
відро с помиями де жабка прошмигнула
стій! в гівні вона і потонула!
Земля воскресла і це лайно теж зщезло
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21.04.2024 19:16 Відповісти
Я взявся б перекладат Пушкіна...

Але за гроші...

Ї/бали в морі-Дуб зелений-
Обвитий цепом золчинним-
Вночі і в день кошак нечемний-
По ньому ходить без причин...
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21.04.2024 13:56 Відповісти
пред перекладом варто вивчити мову.
хоча б свою.
"расейську"
навіщо ти це обісрав?
ти сам там їв, жив, спав
твій пушкін тебе трохи вгору підіймав
А ти взяв із традицією на нього сцяв?
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21.04.2024 19:27 Відповісти
Болгарську?

Це мова церкви-

Християнської..
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21.04.2024 23:29 Відповісти
і що тепер як є в нас ПЦУ!
до чого комент?
ніколи вже не зрозумію.
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21.04.2024 23:38 Відповісти
Давай посперечаємось!
В нативній формі!

Ти - не поганий!
Зазвичай,
Я ж знаю свої корні...
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22.04.2024 00:02 Відповісти
Ти робив хоч раз переклад?

Це не просто...
Треба розуміти ворога уклад-

Як шевелиться мозок за лобною костою!

Слабкі місця...
Вразливі для удару...

Для цього тирада ця...
Дракона бьють в шию-
Там де нема кевлару...
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22.04.2024 00:24 Відповісти
оце болгарська мова?
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21.04.2024 23:40 Відповісти
Я поважаю різні мови-

Татари, Булгари, Романи-

Молдови...

І козаків славетних встави-

І суміш цеї побудови...
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21.04.2024 23:53 Відповісти
тільки в укріпленнях бажано і під землею, бо майже поряд (поки що!) б.ядський нарот
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21.04.2024 14:47 Відповісти
Харків забезпечать газотурбінними електростанціями. Джерело:

Закопувати їх в землю або робити 5 метрові бруствери в товщину з землі і бетону для їх захисту - по іншому ніяк, бо знову накриють ракетним ударом кацапи.
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21.04.2024 19:02 Відповісти
 
 