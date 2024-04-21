Харків забезпечать газотурбінними електростанціями. На відновлення ТЕЦ-5 необхідні роки

У Харків мають намір доставити газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням у місті.

Про це розповів голова обласної адміністрації Олег Синєгубов після візиту до міста делегації послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, дипломатам у суботу, 20 квітня, показували пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова.

"Подякував делегатам за допомогу в забезпеченні області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов.

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Під час візиту дипломатів мер міста Ігор Терехов запевнив, що влада має план, як забезпечити місто електроенергією.

"Маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", – цитує Терехова Суспільне.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, із дев'яти десятків закуплених за гроші USAID когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ) шість уже працюють в Харкові, місто пройшло з ними опалювальний сезон.

Раніше основним джерелом електроенергії для Харкова була ТЕЦ-5. Її директор Олександр Мінкович в інтерв'ю Суспільному розказав, що на відновлення станції підуть роки.

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"Скільки років - це тяжко сказати. Відновлення зараз хоча б основних частин машинного залу - це першочергове завдання і тут ці роботи триватимуть не місяць, вони довготривалі", - сказав він.