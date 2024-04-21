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Харьков снабдят газотурбинными электростанциями. На восстановление ТЭЦ-5 необходимы годы

обстріл,харків

В Харьков намерены доставить газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением в городе.

Об этом рассказал председатель облгосадминистрации Олег Синегубов после визита в город делегации послов Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, дипломатам в субботу, 20 апреля, показывали поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова.

"Поблагодарил делегатов за помощь в обеспечении области альтернативными источниками энергии и анонсированную поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", - сказал Синегубов.

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Во время визита дипломатов мэр города Игорь Терехов заверил, что у власти есть план, как обеспечить город электроэнергией.

"Надеемся, что нас будут поддерживать, потому что нам нужно то оборудование, которое не выпускается в Украине. Мы понимаем, как и что делать, чтобы обеспечить Харьков электроснабжением при наличии этого оборудования, как сделать так, чтобы у нас была собственная система теплоснабжения, чтобы мы прошли отопительный сезон", – цитирует Терехова Суспільне.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, из девяти десятков закупленных за деньги USAID когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ) шесть уже работают в Харькове, город прошел с ними отопительный сезон.

Раньше основным источником электроэнергии для Харькова была ТЭЦ-5. Ее директор Александр Минкович в интервью Суспільному рассказал, что на восстановление станции уйдут годы.

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"Сколько лет – это трудно сказать. Восстановление сейчас хотя бы основных частей машинного зала – это первоочередная задача и здесь эти работы продлятся не месяц, они долговременные", – сказал он.

Автор: 

ТЭЦ (118) Харьков (7443) энергетика (2551)


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Топ комментарии
+4
Може варто їх заховувати поглибше в залізобетон? Якось треба відповідати на виклики
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21.04.2024 11:57
+4
Проблема больше не с электричеством а с теплом. Если нет центрального отопления-то жить в холодных домах без водоснабжения(его не будет иначе трубы полопаются)-жить в таких домах нереально. И где ответные удары ВСУ по росийским ТЕЦ?
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21.04.2024 12:11
+4
ти віриш зеленим? вони тільки красти вміють. на захисті трипільської тес вкрали 9.7 млрд гривень
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21.04.2024 12:25
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Славетний Харків!
Я пью твої соки!

Чекаю подарків!
У мізки босоти...
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21.04.2024 11:53 Ответить
а на сакурі калина, а на фудзіямі саме ти з так би мовити віршами,
пойот пойот.
ну пре його на ямб...
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21.04.2024 12:48 Ответить
ну справді, затрахав вже своїм "тботчеством" - є сторінкі для великих поетов тобі туди - тут як бе по новинах, діда...
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21.04.2024 12:56 Ответить
Як я Тебе розумю!

Сакура, як вишня!

Квітнить у квітні...

Тож що в мене не вийшло?)))
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21.04.2024 13:02 Ответить
бачячи з відповіді - ***** ти не зрозумів..
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21.04.2024 13:04 Ответить
нічого
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21.04.2024 19:03 Ответить
олежа був славетним мужом - олежа ріфми ріфмував...
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21.04.2024 13:03 Ответить
і не "подарків", а подарунків, боте
ну, добре
вже майже сакури весі цвіт злетів
а ти як завжди "набрехав". (*******ів))
затупи сві вікізанши перед сеппуку!
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21.04.2024 19:11 Ответить
Може варто їх заховувати поглибше в залізобетон? Якось треба відповідати на виклики
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21.04.2024 11:57 Ответить
Трипільську тес вже заховали.....
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21.04.2024 12:00 Ответить
Якщо будувати з нуля, то це набагато легше. В Харкові була Зміївська ТЕЦ
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21.04.2024 12:09 Ответить
ти віриш зеленим? вони тільки красти вміють. на захисті трипільської тес вкрали 9.7 млрд гривень
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21.04.2024 12:25 Ответить
Що ви таке кажете?! Не на часі ж. Ось, коли все вкрадуть, тоді так
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21.04.2024 12:58 Ответить
Саша не порівнюйте Трипільську ТЕЦ з морським контейнером.
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21.04.2024 13:48 Ответить
В метро треба ховати. А про саме метро як метро треба забути до кiнця вiйни.
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21.04.2024 14:05 Ответить
Проблема больше не с электричеством а с теплом. Если нет центрального отопления-то жить в холодных домах без водоснабжения(его не будет иначе трубы полопаются)-жить в таких домах нереально. И где ответные удары ВСУ по росийским ТЕЦ?
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21.04.2024 12:11 Ответить
И где ответные удары ВСУ по росийским ТЕЦ?
-------------
Всё есть. И по ТЕЦам, и по нефтянке.
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21.04.2024 12:16 Ответить
Зелених *ідорів замість ракет заряджати?
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21.04.2024 13:05 Ответить
Чим вдаряти? Дронами з 5кг вибухівки? Якщо в Іскандері її пів тонни
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21.04.2024 13:00 Ответить
Если попасть в терминал где хранится мазут(а мазут в виде резервного топлива рбязательно есть и на газовых и на угольных ТЕЦ)-то загорится и от 5 кг зажигательной смеси. Конечно полностью это ТЕЦ не уничтожит но может вывести из строя на короткое время. можно бить и по теплоцентралям зимой-по открытым их частям. Пока ремонтные бригады успеют восстановить эти трубы выходящие из ТЕЦ-есть шанс что дома в москве разморозятся-учитывая их суровую зиму. Око за око.
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21.04.2024 13:09 Ответить
Для отопления будут модульные котельные ставить
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21.04.2024 13:30 Ответить
це як то виправить ситуацію ?
швидше навіть посилить.
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21.04.2024 14:29 Ответить
Только война эта показала, какой же бред упороли комуняки начав крупнопанельное строительство домов, начиная с хрущёвок и до 16-этажек! С теплотрассами, стекловатою, люками, перекапыванию зимой итд. Какие там потери теплоносителя, страшно подумать. Попробуй теперь на мини котельни перейти! Хотя газ подведён почти к каждому дому. А востанавливать совковые ТЭЦы и ГРЭсы, так где брать совковое оборудование 50гг 20 века? За кпд молчать по любому. Потери реальные были 50%! В мирное время.
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21.04.2024 21:58 Ответить
Та ніхто ії вже ніколи не відновить. За які шиші.
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21.04.2024 13:00 Ответить
Треба щоб не ЗЕмародери купили за гроші западу, а самі партнери купили та змонтували, так рази у дві більше газогенераторів вийде.Але тоді зелупи скажуть, що не треба нам такі генератори, ви галімі і не начасі, вже багато раз таке було, коли пропонували безкоштовно дати, а вкрасти -шиш, тоді підіймають хай, що нам фуфло дають.
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21.04.2024 13:12 Ответить
Слова не мають значення-
А є лиш форми...

Відро!
Помиї, чи зісправжуванння..

Виплескує пієт... умовний...

Сприймає звісно, скаржинння...
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21.04.2024 13:13 Ответить
Слова не мають значення-
А є лиш форми...
******
Формалізм, - ідеологія упаднічєства. )))

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21.04.2024 13:24 Ответить
звиайно, слова мають значення
А форми це лише форми.
але я радий, що ви такий...!
відро с помиями де жабка прошмигнула
стій! в гівні вона і потонула!
Земля воскресла і це лайно теж зщезло
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21.04.2024 19:16 Ответить
Я взявся б перекладат Пушкіна...

Але за гроші...

Ї/бали в морі-Дуб зелений-
Обвитий цепом золчинним-
Вночі і в день кошак нечемний-
По ньому ходить без причин...
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21.04.2024 13:56 Ответить
пред перекладом варто вивчити мову.
хоча б свою.
"расейську"
навіщо ти це обісрав?
ти сам там їв, жив, спав
твій пушкін тебе трохи вгору підіймав
А ти взяв із традицією на нього сцяв?
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21.04.2024 19:27 Ответить
Болгарську?

Це мова церкви-

Християнської..
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21.04.2024 23:29 Ответить
і що тепер як є в нас ПЦУ!
до чого комент?
ніколи вже не зрозумію.
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21.04.2024 23:38 Ответить
Давай посперечаємось!
В нативній формі!

Ти - не поганий!
Зазвичай,
Я ж знаю свої корні...
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22.04.2024 00:02 Ответить
Ти робив хоч раз переклад?

Це не просто...
Треба розуміти ворога уклад-

Як шевелиться мозок за лобною костою!

Слабкі місця...
Вразливі для удару...

Для цього тирада ця...
Дракона бьють в шию-
Там де нема кевлару...
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22.04.2024 00:24 Ответить
оце болгарська мова?
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21.04.2024 23:40 Ответить
Я поважаю різні мови-

Татари, Булгари, Романи-

Молдови...

І козаків славетних встави-

І суміш цеї побудови...
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21.04.2024 23:53 Ответить
тільки в укріпленнях бажано і під землею, бо майже поряд (поки що!) б.ядський нарот
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21.04.2024 14:47 Ответить
Харків забезпечать газотурбінними електростанціями. Джерело:

Закопувати їх в землю або робити 5 метрові бруствери в товщину з землі і бетону для їх захисту - по іншому ніяк, бо знову накриють ракетним ударом кацапи.
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21.04.2024 19:02 Ответить
 
 