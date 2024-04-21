Харьков снабдят газотурбинными электростанциями. На восстановление ТЭЦ-5 необходимы годы
В Харьков намерены доставить газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением в городе.
Об этом рассказал председатель облгосадминистрации Олег Синегубов после визита в город делегации послов Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Как отмечается, дипломатам в субботу, 20 апреля, показывали поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова.
"Поблагодарил делегатов за помощь в обеспечении области альтернативными источниками энергии и анонсированную поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", - сказал Синегубов.
Во время визита дипломатов мэр города Игорь Терехов заверил, что у власти есть план, как обеспечить город электроэнергией.
"Надеемся, что нас будут поддерживать, потому что нам нужно то оборудование, которое не выпускается в Украине. Мы понимаем, как и что делать, чтобы обеспечить Харьков электроснабжением при наличии этого оборудования, как сделать так, чтобы у нас была собственная система теплоснабжения, чтобы мы прошли отопительный сезон", – цитирует Терехова Суспільне.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, из девяти десятков закупленных за деньги USAID когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ) шесть уже работают в Харькове, город прошел с ними отопительный сезон.
Раньше основным источником электроэнергии для Харькова была ТЭЦ-5. Ее директор Александр Минкович в интервью Суспільному рассказал, что на восстановление станции уйдут годы.
"Сколько лет – это трудно сказать. Восстановление сейчас хотя бы основных частей машинного зала – это первоочередная задача и здесь эти работы продлятся не месяц, они долговременные", – сказал он.
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Я пью твої соки!
Чекаю подарків!
У мізки босоти...
пойот пойот.
ну пре його на ямб...
Сакура, як вишня!
Квітнить у квітні...
Тож що в мене не вийшло?)))
ну, добре
вже майже сакури весі цвіт злетів
а ти як завжди "набрехав". (*******ів))
затупи сві вікізанши перед сеппуку!
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Всё есть. И по ТЕЦам, и по нефтянке.
швидше навіть посилить.
А є лиш форми...
Відро!
Помиї, чи зісправжуванння..
Виплескує пієт... умовний...
Сприймає звісно, скаржинння...
А є лиш форми...
******
Формалізм, - ідеологія упаднічєства. )))
А форми це лише форми.
але я радий, що ви такий...!
відро с помиями де жабка прошмигнула
стій! в гівні вона і потонула!
Земля воскресла і це лайно теж зщезло
Але за гроші...
Ї/бали в морі-Дуб зелений-
Обвитий цепом золчинним-
Вночі і в день кошак нечемний-
По ньому ходить без причин...
хоча б свою.
"расейську"
навіщо ти це обісрав?
ти сам там їв, жив, спав
твій пушкін тебе трохи вгору підіймав
А ти взяв із традицією на нього сцяв?
Це мова церкви-
Християнської..
до чого комент?
ніколи вже не зрозумію.
В нативній формі!
Ти - не поганий!
Зазвичай,
Я ж знаю свої корні...
Це не просто...
Треба розуміти ворога уклад-
Як шевелиться мозок за лобною костою!
Слабкі місця...
Вразливі для удару...
Для цього тирада ця...
Дракона бьють в шию-
Там де нема кевлару...
Татари, Булгари, Романи-
Молдови...
І козаків славетних встави-
І суміш цеї побудови...
Закопувати їх в землю або робити 5 метрові бруствери в товщину з землі і бетону для їх захисту - по іншому ніяк, бо знову накриють ракетним ударом кацапи.