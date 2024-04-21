Харьков снабдят газотурбинными электростанциями. На восстановление ТЭЦ-5 необходимы годы

В Харьков намерены доставить газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением в городе.

Об этом рассказал председатель облгосадминистрации Олег Синегубов после визита в город делегации послов Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, дипломатам в субботу, 20 апреля, показывали поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова.

"Поблагодарил делегатов за помощь в обеспечении области альтернативными источниками энергии и анонсированную поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", - сказал Синегубов.

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Во время визита дипломатов мэр города Игорь Терехов заверил, что у власти есть план, как обеспечить город электроэнергией.

"Надеемся, что нас будут поддерживать, потому что нам нужно то оборудование, которое не выпускается в Украине. Мы понимаем, как и что делать, чтобы обеспечить Харьков электроснабжением при наличии этого оборудования, как сделать так, чтобы у нас была собственная система теплоснабжения, чтобы мы прошли отопительный сезон", – цитирует Терехова Суспільне.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, из девяти десятков закупленных за деньги USAID когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ) шесть уже работают в Харькове, город прошел с ними отопительный сезон.

Раньше основным источником электроэнергии для Харькова была ТЭЦ-5. Ее директор Александр Минкович в интервью Суспільному рассказал, что на восстановление станции уйдут годы.

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"Сколько лет – это трудно сказать. Восстановление сейчас хотя бы основных частей машинного зала – это первоочередная задача и здесь эти работы продлятся не месяц, они долговременные", – сказал он.