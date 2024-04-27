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Помер полковник поліції Олександр Іванов, поранений під час атаки "шахедів" на Харків 4 квітня. ФОТО

У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов, який зазнав поранень 4 квітня унаслідок удару ворожих безпілотників по місту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Помер полковник поліції Іванов поранений у Харкові

4 квітня Харків атакували шість БПЛА "Shahed". Олександр з колегами виїхали документувати наслідки влучання. Проте через 40 хвилин російські окупанти знову вдарили по житловим будинкам. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення.

Поліцейський боровся за життя, переніс декілька операцій. 26 квітня його серце зупинилося.

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обстріл (28435) Нацполіція (15163) Харків (5591) втрати (4395)


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Топ коментарі
+7
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.04.2024 03:45
+7
1 - він був у Хркові! 2 - він виїхавна допомогу! А де т свою сраку грієш, виродок? Чи на кацапів працюєш?
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27.04.2024 07:32
+7
Щирі співчуття рідним і близьким .
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27.04.2024 07:32
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
27.04.2024 03:45 Відповісти
Сумую...
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27.04.2024 04:49 Відповісти
Зразу видно що ти кацап.
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27.04.2024 07:31 Відповісти
1 - він був у Хркові! 2 - він виїхавна допомогу! А де т свою сраку грієш, виродок? Чи на кацапів працюєш?
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27.04.2024 07:32 Відповісти
Яке ж ти тупе та підле! Людина свою роботу робила, а не сиділа в кабінеті і не кошмарила когось за ПДД... Закрийся вже!
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27.04.2024 10:54 Відповісти
Щирі співчуття рідним і близьким .
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27.04.2024 07:32 Відповісти
 
 