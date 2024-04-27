Помер полковник поліції Олександр Іванов, поранений під час атаки "шахедів" на Харків 4 квітня. ФОТО

У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов, який зазнав поранень 4 квітня унаслідок удару ворожих безпілотників по місту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

4 квітня Харків атакували шість БПЛА "Shahed". Олександр з колегами виїхали документувати наслідки влучання. Проте через 40 хвилин російські окупанти знову вдарили по житловим будинкам. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення.

Поліцейський боровся за життя, переніс декілька операцій. 26 квітня його серце зупинилося.

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