Окупанти обстріляли пожежну частину на прикордонні Чернігівщини. ФОТО
27 квітня російські загарбники атакували частину ДСНС у Чернігівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.
"Російська армія продовжує здійснювати обстріли мирного населення прикордоння. Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку квітня рашисти вдарили з артилерії по Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині.
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Stas #518066
показати весь коментар27.04.2024 19:51 Відповісти Мені подобається 2
Гуцул
показати весь коментар27.04.2024 23:36 Відповісти Мені подобається 0
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