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Окупанти обстріляли пожежну частину на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

27 квітня російські загарбники атакували частину ДСНС у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

"Російська армія продовжує здійснювати обстріли мирного населення прикордоння. Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Обстріл пожежної частини на Чернігівщини

Нагадаємо,  на початку квітня рашисти вдарили з артилерії по Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині.

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обстріл (28196) Чернігівщина (1584) ДСНС (5083)


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ублюдки!!!😈
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27.04.2024 19:51 Відповісти
пожарникам надати артилерію і нехай стріляють у відповідь.
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27.04.2024 23:36 Відповісти
 
 