Окупанти обстріляли пожежну частину на прикордонні Чернігівщини. ФОТО

27 квітня російські загарбники атакували частину ДСНС у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

"Російська армія продовжує здійснювати обстріли мирного населення прикордоння. Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня рашисти вдарили з артилерії по Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ на Сумщині.

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