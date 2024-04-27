Пошкоджено енергооб’єкти в трьох областях, відключено повітряну лінію в західному регіоні, - "Укренерго"

Нічний ракетний удар ворога пошкодив енергооб’єкти в 3 областях нашої країни. Споживання наразі відчутно зменшилось, втім дефіцит зберігається в окремі години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, в енергосистемі сьогодні заплановано імпорт та експорт.

Втім у компанії закликають українців споживати електроенергію ощадливо.

Удар по енергоінфраструктурі

"Сьогодні вночі росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об’єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія "Укренерго" в західному регіоні", - додають у компанії.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Робота енергосистеми

Завдяки поєднанню сонячної погоди та вихідних днів споживання сьогодні, 27 квітня, станом на 9:15 знизилось на 23% порівняно з показником вчора, 26 квітня.

Читайте: Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті, здійнялася пожежа. ФОТОрепортаж

Попри відчутне зниження споживання, в енергосистемі сьогодні в окремі години зберігається дефіцит електроенергії. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Обмеження

Протягом доби продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Атака на енергетичну інфраструктуру у ніч на 27 квітня

Як зазначалося, у ніч на 27 квітня 2024 року війська РФ вчергове завдали удару по енергоінфраструктурі нашої країни. За інформацією Повітряних сил, під час атаки знищено 21 із 34 ворожих ракет.

У ДТЕК інформують, що ворог атакував чотири ТЕС ДТЕК, є пошкодження, постраждали люди. За даними ОВА, рашисти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що окупанти атакували 2 об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною було знищено 13 ракет, втім пошкоджено енергооб’єкти.