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Новости Война
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Повреждены энергообъекты в 3 областях, отключена воздушная линия в западном регионе, - "Укрэнерго"

енергетика,світло

Ночной ракетный удар врага повредил энергообъекты в 3 областях нашей страны. Потребление пока ощутимо уменьшилось, впрочем дефицит сохраняется в отдельные часы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, в энергосистеме сегодня запланирован импорт и экспорт.

Впрочем, в компании призывают украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Удар по энергоинфраструктуре

"Сегодня ночью россияне нанесли новый ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистемы в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Из-за последствий отключена действием защиты магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе", - добавляют в компании.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Работа энергосистемы

Благодаря сочетанию солнечной погоды и выходных дней потребление сегодня, 27 апреля, по состоянию на 9:15 снизилось на 23% по сравнению с показателем вчера, 26 апреля.

Читайте: Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье, начался пожар. ФОТОрепортаж

Несмотря на ощутимое снижение потребления, в энергосистеме сегодня в отдельные часы сохраняется дефицит электроэнергии. Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Ограничения

В течение суток продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Атака на энергетическую инфраструктуру в ночь на 27 апреля

Как отмечалось, в ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ в очередной раз н нанесли удар по энергоинфраструктуре нашей страны. По информации Воздушных сил, во время атаки уничтожена 21 из 34 вражеских ракет.

В ДТЭК информируют, что враг атаковал четыре ТЭС ДТЭК, есть повреждения, пострадали люди. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что оккупанты атаковали 2 объекта критической энергоинфраструктуры на Львовщине.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной было уничтожено 13 ракет, повреждены энергообъекты.

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обстрел (26872) энергетика (2551) Укрэнерго (658)


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)(уйло3,14дори гнилозубі! )(уйлостан повинен палати і вибухати.
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27.04.2024 10:53 Ответить
Звичайено кацапи терорости, вбивці, маніяки і просто потвори. З них ніколи не буде людей. Але чому ми про це знали і замість оборони будували їм дороги, щоб вони спокійно за пару діб захопили південь, Чекрнігівську, Сумську, великий шматок Київської та Жимтомирської областей? Про Донецьку і Луганську і не пишу, там один Гундос свою темну справу зробив трішечки раніше, відвівши з укріплень наші війська. Але кацапам, як не крути, але допомогли зелені вівці 73%.

ЗЕЛЕНІ ВІВЦІ
Наш Володя Боневтік
Завітав на Бенін тік.
Там стоять бики і вівці
Їх чекають на маївці.
Будуть жирні шашлики,
Що з'їдять їх взалюбки:
Вови вірні слугориги,
Малороси й нарколиги.
Далі сосни підтягнуться,
Слуги з ними відтягнуться.
А під вечір всім відос,
Прохрипить Вова -Гундос.
Як їм важко керувати,
Цих баранів продавати…
Решта вівців, що зелені,
Через Тису, як скажені
Пруть потоком у Європу,
Щоб спасти свою там ..опу…
Що ви дурні наробили,
Діточок й себе «зробили»?
27.04.2024
Анатолій Березенський
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27.04.2024 11:02 Ответить
Під час розмови з парламентарями про енергетику та захист критичної інфраструктури віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков повідомив ....
Джерело:
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27.04.2024 11:03 Ответить
в Україні щє осталися люди які не брешуть?
селян не чіпайте - там фифті фифті...
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27.04.2024 11:05 Ответить
- медсестричка - в тебе такий гарний акцент, поляк?
ні українець...
- твої там осталися?
- вагон і пів возика
- мої з Літви - I will prey for your family...
і якось зразу потеплішало...
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27.04.2024 11:17 Ответить
 
 