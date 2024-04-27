Повреждены энергообъекты в 3 областях, отключена воздушная линия в западном регионе, - "Укрэнерго"

Ночной ракетный удар врага повредил энергообъекты в 3 областях нашей страны. Потребление пока ощутимо уменьшилось, впрочем дефицит сохраняется в отдельные часы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, в энергосистеме сегодня запланирован импорт и экспорт.

Впрочем, в компании призывают украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Удар по энергоинфраструктуре

"Сегодня ночью россияне нанесли новый ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистемы в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Из-за последствий отключена действием защиты магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе", - добавляют в компании.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Работа энергосистемы

Благодаря сочетанию солнечной погоды и выходных дней потребление сегодня, 27 апреля, по состоянию на 9:15 снизилось на 23% по сравнению с показателем вчера, 26 апреля.

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Несмотря на ощутимое снижение потребления, в энергосистеме сегодня в отдельные часы сохраняется дефицит электроэнергии. Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Ограничения

В течение суток продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Атака на энергетическую инфраструктуру в ночь на 27 апреля

Как отмечалось, в ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ в очередной раз н нанесли удар по энергоинфраструктуре нашей страны. По информации Воздушных сил, во время атаки уничтожена 21 из 34 вражеских ракет.

В ДТЭК информируют, что враг атаковал четыре ТЭС ДТЭК, есть повреждения, пострадали люди. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что оккупанты атаковали 2 объекта критической энергоинфраструктуры на Львовщине.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной было уничтожено 13 ракет, повреждены энергообъекты.