Общие боевые потери РФ с начала войны – около 467 470 человек (+1320 за сутки), 7285 танков, 11985 артсистем, 14007 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 467 470 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 467470 (+1320) человек,

танков - 7285 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 14007 (+16) ед,

артиллерийских систем - 11985 (+37) ед,

РСЗО - 1051 (+1) ед,

средства ППО - 778 (+2) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21),

крылатые ракеты - 2124 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44) ед,

специальная техника - 1974 (+3)

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