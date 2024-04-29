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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 467 470 человек (+1320 за сутки), 7285 танков, 11985 артсистем, 14007 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 467 470 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 467470 (+1320) человек,
  • танков - 7285 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 14007 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 11985 (+37) ед,
  • РСЗО - 1051 (+1) ед,
  • средства ППО - 778 (+2) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21),
  • крылатые ракеты - 2124 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44) ед,
  • специальная техника - 1974 (+3)

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інфографіка

Автор: 

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6826)


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Топ комментарии
+25
От падлючі кацапи, зробили так що ми проскочили Тулу, ще вчора її населення було 467 тисяч, а на сьогодні 462 тис, загалом за три роки мінус 12 000 рил.
Проте радує скільки верба набила чумардосів - 1 320 (третій показник з початку війни)
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29.04.2024 07:49
+24
Минув 3718 день москальсько-української війни.
109! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 38, броня 22, логістика 44.
ББМ взяли відмітку 14 000!, чумардоси б'ють рекорди. Загальна сукупна кількість арти перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 467 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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29.04.2024 08:52
+15
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29.04.2024 08:55
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Зато скільки м'яса за ці 2км поклали...
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29.04.2024 08:16 Ответить
От падлючі кацапи, зробили так що ми проскочили Тулу, ще вчора її населення було 467 тисяч, а на сьогодні 462 тис, загалом за три роки мінус 12 000 рил.
Проте радує скільки верба набила чумардосів - 1 320 (третій показник з початку війни)
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29.04.2024 07:49 Ответить
Це їх тактика на протязі століть , тому не потрібно цієї іронії . Вони легко можуть спускати по тисячі чоловік на добу 1 на хвилину для досягнення своїх цілей.
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29.04.2024 07:53 Ответить
Ну давай поплачимо.
Два кілометри майже три бтг, оце здобуток і хвате трендіть про нескінченність, все кінечне і кацапи не виключення.
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29.04.2024 08:00 Ответить
До чого тут поплачимо ? Я за тверезість у оцінці ворога
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29.04.2024 08:22 Ответить
Та я бачу куди вітер дує.
Твій пост з другої гілки

тільки військова коаліція зупинить московію, самотужки Україна не та вагова категорія, це арифметика , чудес на війні не буває

Твої наративи про міць кацапів смердять лаптями

Давид і Голіаф, ні? Римська імперія, де вона, а "нєрушимий" той що Колосс взагалі був як скеля і що?
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29.04.2024 08:47 Ответить
Різниця в потенціалах дуже велика.І найголовніша перевага кацапів в тому що вони готувались до війни,а в нас тільки роздавали і розпродували озброєння.Тільки короткий період,з 2015 по 2019 щось робилось для армії,і то недостатньо.
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29.04.2024 18:15 Ответить
Зберіг усі звіти по втратам корків. Від 1200 Zетопакетів

20.10.23 - 1380
16.11.23 - 1330
01.12.23 - 1280
06.12.23 - 1270
17.12.23 - 1250
16.02.24 - 1210
20.02.24 - 1230
06.03.24 - 1250
29.04.24 - 1320

Практично кожного дня, але зникли початку війни, а там будо файно просто.

Ну і.... Примружте очі!!!

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29.04.2024 09:20 Ответить
Добав
14.12.23 - 1300
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29.04.2024 09:29 Ответить
Саме цієї дати немає в мене.
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29.04.2024 11:02 Ответить
Перші п'ять діб було не до статистики, проте данні про втрати за цей період є - 5 710 чумардосів (умовно 1140-50 за добу). 198 танків, 846 ББМ і це за п'ять діб, 305 автоцистерни (на просто авто засоби ураження не витрачали), 77 ствольна і 24 реактивна арта, 7 ППО, це по наземкі, спецтехніки ще не було. Березень, квітень чумардосів рахували кратно 100, з травня кратно 50, а вже з липня десятками.
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29.04.2024 09:57 Ответить
Як вам каZапи план куйла?Вірю в ЗСУ.
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29.04.2024 07:53 Ответить
Соже рашисти пішли в мясні штурми все що б догодити своємй фюреру до победобесія . Слава ЗСУ!
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29.04.2024 07:57 Ответить
Чим ***** догодить велика гора гiвна і смердючих потрохів?
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29.04.2024 09:08 Ответить
Переб'є сморід валізки.
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29.04.2024 11:00 Ответить
На жаль зараз ці штурми вдалі.
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29.04.2024 09:47 Ответить
Вони і не переставали в них ходити. Зараз просто в ЗСУ послабшали жорсткі ліміти на БК арти, бо очікують постачання по 4-5 пакетам допомоги. От і почала арта викошувати на 30-40% більше засрашинців.
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29.04.2024 10:07 Ответить
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29.04.2024 08:06 Ответить
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.04.2024 08:08 Ответить
Може нам кидають кістку про великі втрати кацапів щоб не було так сумно через їх швидке просування ?
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29.04.2024 08:12 Ответить
Усе пропало! Йди здавайся кацапам.
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29.04.2024 08:18 Ответить
Можливо, навіть якщо так, то якщо за кожні 500 метрів ложитимуть по 1500 , то вони закінчаться десь на підході до Дніпра. А це саме так сказати генофонд росії. Залишаться старі, каліки, баби й китайці.
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29.04.2024 08:35 Ответить
кому это вам...?\тебя это заграницей так сильно волнует - что и кушать не можешь...?\
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29.04.2024 08:43 Ответить
галанцям. Коли кацап ********* головою в тєлєвізор, то у нього від струсу кольори на прапорі перемішуються.
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29.04.2024 14:54 Ответить
как эти кацапские ********* надоели...(
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29.04.2024 20:03 Ответить
Если и дальше так пойдет, то за 4 месяца заминусуется еще 160 000 чмобиков. И это будет тотал 160 000 + 500 000 =660 000 до сентября. Начинаю верить, шо к концу года мы будем готовы кантратаковать измотанных кацапов.
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29.04.2024 08:36 Ответить
Ви про себе в третій особі, чи що? Контрнаступ "восени" буде тільки в тому випадку, якщо реально за наступні 3 місяці в ЗСУ підуть хоча б 50`000 вмотивованих добровольців та навчаться на штурмовиків. А поки ми з вами будем тільки нолики рахувати на цензорах - ніяких контрнаступів не буде.

Але щось (осінт-статистика по втратам техніки в кацапів) мені каже, що реальний провал бо бронетехніці та арті, якщо збережеться поточна динаміка забою, в засрашинців почнеться не раніше весни 2025 року і тільки якщо постачання в ЗСУ буде постійне та достатнє.
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29.04.2024 10:12 Ответить
Фігассє бомжепад за добу.
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29.04.2024 08:36 Ответить
С такими темпами, к концу года будет 800 000 отминусованых кацапов. Про кацап недотехнику я молчу, бо в этом случае криворожский железорудный - за ненадобностью.
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29.04.2024 08:40 Ответить
Минув 3718 день москальсько-української війни.
109! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 38, броня 22, логістика 44.
ББМ взяли відмітку 14 000!, чумардоси б'ють рекорди. Загальна сукупна кількість арти перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 467 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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29.04.2024 08:52 Ответить
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29.04.2024 08:55 Ответить
Ось вони - справжні шашлики до Першомаю!
Слава ЗСУ! 🇺🇦
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29.04.2024 11:15 Ответить
Боюсь , що всім оркам не вистачить в пеклі місць
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29.04.2024 11:29 Ответить
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29.04.2024 11:44 Ответить
У леммингов боевые позывы начались?
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29.04.2024 12:13 Ответить
+1320
Значит нашим на фронт поступили кассетные снаряды 155 мм и кассетные https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS
Жнива починаються.
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29.04.2024 12:28 Ответить
 
 