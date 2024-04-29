Общие боевые потери РФ с начала войны – около 467 470 человек (+1320 за сутки), 7285 танков, 11985 артсистем, 14007 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 467 470 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 467470 (+1320) человек,
- танков - 7285 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 14007 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 11985 (+37) ед,
- РСЗО - 1051 (+1) ед,
- средства ППО - 778 (+2) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21),
- крылатые ракеты - 2124 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44) ед,
- специальная техника - 1974 (+3)
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Проте радує скільки верба набила чумардосів - 1 320 (третій показник з початку війни)
Два кілометри майже три бтг, оце здобуток і хвате трендіть про нескінченність, все кінечне і кацапи не виключення.
Твій пост з другої гілки
тільки військова коаліція зупинить московію, самотужки Україна не та вагова категорія, це арифметика , чудес на війні не буває
Твої наративи про міць кацапів смердять лаптями
Давид і Голіаф, ні? Римська імперія, де вона, а "нєрушимий" той що Колосс взагалі був як скеля і що?
20.10.23 - 1380
16.11.23 - 1330
01.12.23 - 1280
06.12.23 - 1270
17.12.23 - 1250
16.02.24 - 1210
20.02.24 - 1230
06.03.24 - 1250
29.04.24 - 1320
Практично кожного дня, але зникли початку війни, а там будо файно просто.
Ну і.... Примружте очі!!!
14.12.23 - 1300
Але щось (осінт-статистика по втратам техніки в кацапів) мені каже, що реальний провал бо бронетехніці та арті, якщо збережеться поточна динаміка забою, в засрашинців почнеться не раніше весни 2025 року і тільки якщо постачання в ЗСУ буде постійне та достатнє.
109! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 38, броня 22, логістика 44.
ББМ взяли відмітку 14 000!, чумардоси б'ють рекорди. Загальна сукупна кількість арти перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 467 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Слава ЗСУ! 🇺🇦
Значит нашим на фронт поступили кассетные снаряды 155 мм и кассетные https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS
Жнива починаються.