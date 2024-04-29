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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 467 470 осіб (+1320 за добу), 7285 танків, 11985 артсистем, 14007 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 467 470 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
  • артилерійських систем  – 11985 (+37) од,
  • РСЗВ – 1051 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 9528 (+21),
  • крилаті ракети  ‒ 2124 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1974 (+3)

Читайте також: Протягом доби зафіксовано 112 бойових зіткнень, на Авдіївському та Бахмутському напрямках відбито 64 ворожі атаки, - Генштаб ЗСУ

інфографіка

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7138)


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Топ коментарі
+25
От падлючі кацапи, зробили так що ми проскочили Тулу, ще вчора її населення було 467 тисяч, а на сьогодні 462 тис, загалом за три роки мінус 12 000 рил.
Проте радує скільки верба набила чумардосів - 1 320 (третій показник з початку війни)
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29.04.2024 07:49
+24
Минув 3718 день москальсько-української війни.
109! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 38, броня 22, логістика 44.
ББМ взяли відмітку 14 000!, чумардоси б'ють рекорди. Загальна сукупна кількість арти перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 467 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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29.04.2024 08:52
+15
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29.04.2024 08:55
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Зато скільки м'яса за ці 2км поклали...
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29.04.2024 08:16 Відповісти
От падлючі кацапи, зробили так що ми проскочили Тулу, ще вчора її населення було 467 тисяч, а на сьогодні 462 тис, загалом за три роки мінус 12 000 рил.
Проте радує скільки верба набила чумардосів - 1 320 (третій показник з початку війни)
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29.04.2024 07:49 Відповісти
Це їх тактика на протязі століть , тому не потрібно цієї іронії . Вони легко можуть спускати по тисячі чоловік на добу 1 на хвилину для досягнення своїх цілей.
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29.04.2024 07:53 Відповісти
Ну давай поплачимо.
Два кілометри майже три бтг, оце здобуток і хвате трендіть про нескінченність, все кінечне і кацапи не виключення.
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29.04.2024 08:00 Відповісти
До чого тут поплачимо ? Я за тверезість у оцінці ворога
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29.04.2024 08:22 Відповісти
Та я бачу куди вітер дує.
Твій пост з другої гілки

тільки військова коаліція зупинить московію, самотужки Україна не та вагова категорія, це арифметика , чудес на війні не буває

Твої наративи про міць кацапів смердять лаптями

Давид і Голіаф, ні? Римська імперія, де вона, а "нєрушимий" той що Колосс взагалі був як скеля і що?
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29.04.2024 08:47 Відповісти
Різниця в потенціалах дуже велика.І найголовніша перевага кацапів в тому що вони готувались до війни,а в нас тільки роздавали і розпродували озброєння.Тільки короткий період,з 2015 по 2019 щось робилось для армії,і то недостатньо.
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29.04.2024 18:15 Відповісти
Зберіг усі звіти по втратам корків. Від 1200 Zетопакетів

20.10.23 - 1380
16.11.23 - 1330
01.12.23 - 1280
06.12.23 - 1270
17.12.23 - 1250
16.02.24 - 1210
20.02.24 - 1230
06.03.24 - 1250
29.04.24 - 1320

Практично кожного дня, але зникли початку війни, а там будо файно просто.

Ну і.... Примружте очі!!!

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29.04.2024 09:20 Відповісти
Добав
14.12.23 - 1300
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29.04.2024 09:29 Відповісти
Саме цієї дати немає в мене.
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29.04.2024 11:02 Відповісти
Перші п'ять діб було не до статистики, проте данні про втрати за цей період є - 5 710 чумардосів (умовно 1140-50 за добу). 198 танків, 846 ББМ і це за п'ять діб, 305 автоцистерни (на просто авто засоби ураження не витрачали), 77 ствольна і 24 реактивна арта, 7 ППО, це по наземкі, спецтехніки ще не було. Березень, квітень чумардосів рахували кратно 100, з травня кратно 50, а вже з липня десятками.
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29.04.2024 09:57 Відповісти
Як вам каZапи план куйла?Вірю в ЗСУ.
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29.04.2024 07:53 Відповісти
Соже рашисти пішли в мясні штурми все що б догодити своємй фюреру до победобесія . Слава ЗСУ!
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29.04.2024 07:57 Відповісти
Чим ***** догодить велика гора гiвна і смердючих потрохів?
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29.04.2024 09:08 Відповісти
Переб'є сморід валізки.
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29.04.2024 11:00 Відповісти
На жаль зараз ці штурми вдалі.
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29.04.2024 09:47 Відповісти
Вони і не переставали в них ходити. Зараз просто в ЗСУ послабшали жорсткі ліміти на БК арти, бо очікують постачання по 4-5 пакетам допомоги. От і почала арта викошувати на 30-40% більше засрашинців.
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29.04.2024 10:07 Відповісти
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29.04.2024 08:06 Відповісти
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.04.2024 08:08 Відповісти
Може нам кидають кістку про великі втрати кацапів щоб не було так сумно через їх швидке просування ?
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29.04.2024 08:12 Відповісти
Усе пропало! Йди здавайся кацапам.
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29.04.2024 08:18 Відповісти
Можливо, навіть якщо так, то якщо за кожні 500 метрів ложитимуть по 1500 , то вони закінчаться десь на підході до Дніпра. А це саме так сказати генофонд росії. Залишаться старі, каліки, баби й китайці.
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29.04.2024 08:35 Відповісти
кому это вам...?\тебя это заграницей так сильно волнует - что и кушать не можешь...?\
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29.04.2024 08:43 Відповісти
галанцям. Коли кацап ********* головою в тєлєвізор, то у нього від струсу кольори на прапорі перемішуються.
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29.04.2024 14:54 Відповісти
как эти кацапские ********* надоели...(
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29.04.2024 20:03 Відповісти
Если и дальше так пойдет, то за 4 месяца заминусуется еще 160 000 чмобиков. И это будет тотал 160 000 + 500 000 =660 000 до сентября. Начинаю верить, шо к концу года мы будем готовы кантратаковать измотанных кацапов.
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29.04.2024 08:36 Відповісти
Ви про себе в третій особі, чи що? Контрнаступ "восени" буде тільки в тому випадку, якщо реально за наступні 3 місяці в ЗСУ підуть хоча б 50`000 вмотивованих добровольців та навчаться на штурмовиків. А поки ми з вами будем тільки нолики рахувати на цензорах - ніяких контрнаступів не буде.

Але щось (осінт-статистика по втратам техніки в кацапів) мені каже, що реальний провал бо бронетехніці та арті, якщо збережеться поточна динаміка забою, в засрашинців почнеться не раніше весни 2025 року і тільки якщо постачання в ЗСУ буде постійне та достатнє.
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29.04.2024 10:12 Відповісти
Фігассє бомжепад за добу.
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29.04.2024 08:36 Відповісти
С такими темпами, к концу года будет 800 000 отминусованых кацапов. Про кацап недотехнику я молчу, бо в этом случае криворожский железорудный - за ненадобностью.
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29.04.2024 08:40 Відповісти
Минув 3718 день москальсько-української війни.
109! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 38, броня 22, логістика 44.
ББМ взяли відмітку 14 000!, чумардоси б'ють рекорди. Загальна сукупна кількість арти перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 467 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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29.04.2024 08:52 Відповісти
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29.04.2024 08:55 Відповісти
Ось вони - справжні шашлики до Першомаю!
Слава ЗСУ! 🇺🇦
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29.04.2024 11:15 Відповісти
Боюсь , що всім оркам не вистачить в пеклі місць
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29.04.2024 11:29 Відповісти
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29.04.2024 11:44 Відповісти
У леммингов боевые позывы начались?
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29.04.2024 12:13 Відповісти
+1320
Значит нашим на фронт поступили кассетные снаряды 155 мм и кассетные https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS
Жнива починаються.
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29.04.2024 12:28 Відповісти
 
 