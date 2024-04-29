Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 467 470 осіб (+1320 за добу), 7285 танків, 11985 артсистем, 14007 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 467 470 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
- танків ‒ 7285 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
- артилерійських систем – 11985 (+37) од,
- РСЗВ – 1051 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1974 (+3)
Топ коментарі
+25 Vitaliy Kasenkov
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Проте радує скільки верба набила чумардосів - 1 320 (третій показник з початку війни)
Два кілометри майже три бтг, оце здобуток і хвате трендіть про нескінченність, все кінечне і кацапи не виключення.
Твій пост з другої гілки
тільки військова коаліція зупинить московію, самотужки Україна не та вагова категорія, це арифметика , чудес на війні не буває
Твої наративи про міць кацапів смердять лаптями
Давид і Голіаф, ні? Римська імперія, де вона, а "нєрушимий" той що Колосс взагалі був як скеля і що?
20.10.23 - 1380
16.11.23 - 1330
01.12.23 - 1280
06.12.23 - 1270
17.12.23 - 1250
16.02.24 - 1210
20.02.24 - 1230
06.03.24 - 1250
29.04.24 - 1320
Практично кожного дня, але зникли початку війни, а там будо файно просто.
Ну і.... Примружте очі!!!
14.12.23 - 1300
Але щось (осінт-статистика по втратам техніки в кацапів) мені каже, що реальний провал бо бронетехніці та арті, якщо збережеться поточна динаміка забою, в засрашинців почнеться не раніше весни 2025 року і тільки якщо постачання в ЗСУ буде постійне та достатнє.
109! одиниць техніки та 1320! чумардосів.
Арта 38, броня 22, логістика 44.
ББМ взяли відмітку 14 000!, чумардоси б'ють рекорди. Загальна сукупна кількість арти перевалила за 13 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 467 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Слава ЗСУ! 🇺🇦
Значит нашим на фронт поступили кассетные снаряды 155 мм и кассетные https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS
Жнива починаються.