Ночью в оккупированных Симферополе и Джанкое были взрывы
В ночь на 30 апреля 2024 года в оккупированном Крыму были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы Astra и SHOT.
В частности, ASTRA сообщает о взрывах в Симферополе.
"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители", - говорится в сообщении.
SHOT в свою очередь информирует о громких взрывах над Симферополем и Джанкоем. Также сообщалось о работе ПВО.
"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.
Заметим, что в Джанкое расположен аэродром оккупантов, также там базируется одна из бригад врага.
Больше информации о взрывах в Крыму пока не известно.
Как уже сообщалось, ночью 28 апреля местные жители сообщили о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма Также Цензор.НЕТ информировал, что в Джанкое в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля прогремели взрывы. Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.
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Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
_"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS - ред.) була збита"_, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
🤡Нагадаємо, 30 квітня у міноборони рф заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.