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Новости Война
14 055 22

Ночью в оккупированных Симферополе и Джанкое были взрывы

крим

В ночь на 30 апреля 2024 года в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы Astra и SHOT.

В частности, ASTRA сообщает о взрывах в Симферополе.

"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители", - говорится в сообщении.

SHOT в свою очередь информирует о громких взрывах над Симферополем и Джанкоем. Также сообщалось о работе ПВО.

"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.

Также читайте: Украина сможет использовать ATACMS для ударов по войскам РФ в Крыму, - NYT

Заметим, что в Джанкое расположен аэродром оккупантов, также там базируется одна из бригад врага.

Больше информации о взрывах в Крыму пока не известно.

Как уже сообщалось, ночью 28 апреля местные жители сообщили о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма Также Цензор.НЕТ информировал, что в Джанкое в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля прогремели взрывы. Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

Автор: 

взрыв (6726) Крым (26364)


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Топ комментарии
+24
Не спать, тварюки!
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30.04.2024 06:35
+24
це вам "камні с неба" крисьониші !!! горіть в пеклі !!!
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30.04.2024 07:08
+19
У Буджаку (на Одещині) ми тільки плануємо сіять бавовну А в Криму "сівба бавовни" йде повним ходом У кацапів уже "жнива" починаються - "збирають урожай", засіяний ними з 2014-го!ними
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30.04.2024 06:27
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30.04.2024 06:24 Ответить
У Буджаку (на Одещині) ми тільки плануємо сіять бавовну А в Криму "сівба бавовни" йде повним ходом У кацапів уже "жнива" починаються - "збирають урожай", засіяний ними з 2014-го!ними
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30.04.2024 06:27 Ответить
Не спать, тварюки!
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30.04.2024 06:35 Ответить
це вам "камні с неба" крисьониші !!! горіть в пеклі !!!
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30.04.2024 07:08 Ответить
Базувалась одна із бригад. Скоро в Криму не залишиться маскальскої авіації
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30.04.2024 07:17 Ответить
Малувато буде!.
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30.04.2024 07:18 Ответить
"Все идет по плану, согласно графику"...
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30.04.2024 07:19 Ответить
не задався сезон у криму
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30.04.2024 07:35 Ответить
АТАКМС пробуют
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30.04.2024 07:47 Ответить
Вы держитесь там, вам всего хорошего
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30.04.2024 07:54 Ответить
Так кацапи в 14 році кукурікали нам хоть камні с неба. Ось камні і прилетили. Велиииикі...
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30.04.2024 08:15 Ответить
А деньги?
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30.04.2024 08:30 Ответить
деньги получат родственники
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30.04.2024 08:43 Ответить
Це щоб кацапні служба медом не казалась. Толи еще будет, о-йо-йой.
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30.04.2024 08:12 Ответить
Каміння з неба. "ВПРОЧІМ нічого нового"
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30.04.2024 09:14 Ответить
Поздравили россиян с началом курортного сезона.
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30.04.2024 10:47 Ответить
А мені здається, що вже наші ЗСУ закрили курортний сезон в Криму. Хіба що дурак поїде і повезе свою сім'ю під взриви ракет.
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30.04.2024 11:35 Ответить
Поїдуть ще й як, аж біжать будут
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30.04.2024 13:47 Ответить
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
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30.04.2024 19:38 Ответить
Слабо гріє, от як би москва, Червона площа чи останкіно ....
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30.04.2024 18:00 Ответить
*⚡️У Білому домі спростували збиття ракет ATACMS російською ППО.*

_"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS - ред.) була збита"_, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

🤡Нагадаємо, 30 квітня у міноборони рф заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.
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30.04.2024 22:54 Ответить
Чого там, наші сусіди по дачі, в Саках, бігали галопом на референдум,тепер добре живуть,швидку після інфаркту не викликати, лікування при раку крові немає, дітей з роботи повиганяли,поставили понаїхавших, онуків від мобілізації ховають! А так все добре! Чекають нас! Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.05.2024 07:09 Ответить
 
 