Ночью в оккупированных Симферополе и Джанкое были взрывы

В ночь на 30 апреля 2024 года в оккупированном Крыму были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы Astra и SHOT.

В частности, ASTRA сообщает о взрывах в Симферополе.

"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители", - говорится в сообщении.

SHOT в свою очередь информирует о громких взрывах над Симферополем и Джанкоем. Также сообщалось о работе ПВО.

"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.

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Заметим, что в Джанкое расположен аэродром оккупантов, также там базируется одна из бригад врага.

Больше информации о взрывах в Крыму пока не известно.

Как уже сообщалось, ночью 28 апреля местные жители сообщили о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма Также Цензор.НЕТ информировал, что в Джанкое в районе военного аэродрома в ночь на 17 апреля прогремели взрывы. Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ударов по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В частности, повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.