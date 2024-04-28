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Ночью в оккупированном Джанкое раздался взрыв

Вибух у Джанкої

Ночью 28 апреля местные жители сообщили о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы оккупированного Крыма.

Отмечается, что звук взрыва был слышен после полуночи. Он, как сообщают местные жители, был достаточно мощный.

Тем временем представители оккупационной "власти" объявляли о ракетной опасности в Крыму.

Также жители оккупированного россиянами Крыма сообщают о взрывах в районе города Евпатория.

Напомним, по мнению экспертов, Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетных ударов ВСУ по военному аэродрому в оккупированном Джанкое. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

взрыв (6724) Джанкой (83) Крым (26363)


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Топ комментарии
+10
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28.04.2024 07:56
+8
Це супер,кацапчики хоч трохи відчують що таке війна
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28.04.2024 07:38
+8
https://youtu.be/vZ06TADZVcI

Сибиряк рассказал правду о путине. Из-за карлика в Кремле, мы потеряли родственников в Украине.
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28.04.2024 07:38
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Це супер,кацапчики хоч трохи відчують що таке війна
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28.04.2024 07:38 Ответить
https://youtu.be/vZ06TADZVcI

Сибиряк рассказал правду о путине. Из-за карлика в Кремле, мы потеряли родственников в Украине.
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28.04.2024 07:38 Ответить
кацапище,"можем повторять" скільки завгодно
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28.04.2024 07:43 Ответить
Козломордій кацапні нідоїло одержувать зіздюль від ЗС У і вони вирішили трохи розслабитись і гуртом рушили на концерт до йосі какабздона.
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28.04.2024 07:44 Ответить
Не спокіино якось в Криму
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28.04.2024 07:51 Ответить
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28.04.2024 07:56 Ответить
Благодатний вогонь не інакше а ні якісь ракети. Так що радійте кацапня до великодня його буде більше.
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28.04.2024 08:09 Ответить
Там ще по мису Тарханкут вдарили атакамсами



А соь реакція руснявих пабліків:

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28.04.2024 10:31 Ответить
це ви кацапчики будете гадить, і переважно - під себе
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29.04.2024 11:20 Ответить
 
 