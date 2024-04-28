Ночью в оккупированном Джанкое раздался взрыв
Ночью 28 апреля местные жители сообщили о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы оккупированного Крыма.
Отмечается, что звук взрыва был слышен после полуночи. Он, как сообщают местные жители, был достаточно мощный.
Тем временем представители оккупационной "власти" объявляли о ракетной опасности в Крыму.
Также жители оккупированного россиянами Крыма сообщают о взрывах в районе города Евпатория.
Напомним, по мнению экспертов, Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.
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Сибиряк рассказал правду о путине. Из-за карлика в Кремле, мы потеряли родственников в Украине.
А соь реакція руснявих пабліків: