Ночью в оккупированном Джанкое раздался взрыв

Ночью 28 апреля местные жители сообщили о мощном взрыве в Джанкое и Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы оккупированного Крыма.

Отмечается, что звук взрыва был слышен после полуночи. Он, как сообщают местные жители, был достаточно мощный.

Тем временем представители оккупационной "власти" объявляли о ракетной опасности в Крыму.

Также жители оккупированного россиянами Крыма сообщают о взрывах в районе города Евпатория.

Напомним, по мнению экспертов, Вооруженные силы Украины смогут использовать полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS для более эффективных ударов по российским силам во временно оккупированном Крыму.

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