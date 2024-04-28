Вночі в окупованому Джанкої пролунав вибух

Вночі 28 квітня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали окупованого Криму.

Зазначається, що звук вибуху було чути після опівночі. Він, як повідомляють місцеві жителі, був досить потужний.

Тим часом представники окупаційної "влади" оголошували про ракетну небезпеку в Криму.

Також жителі окупованого росіянами Криму повідомляють про вибухи в районі міста Євпаторія.

Нагадаємо, на думку експертів, Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.

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