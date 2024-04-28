Вночі в окупованому Джанкої пролунав вибух
Вночі 28 квітня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали окупованого Криму.
Зазначається, що звук вибуху було чути після опівночі. Він, як повідомляють місцеві жителі, був досить потужний.
Тим часом представники окупаційної "влади" оголошували про ракетну небезпеку в Криму.
Також жителі окупованого росіянами Криму повідомляють про вибухи в районі міста Євпаторія.
Нагадаємо, на думку експертів, Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
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+8 Василь Воробець
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Сибиряк рассказал правду о путине. Из-за карлика в Кремле, мы потеряли родственников в Украине.
А соь реакція руснявих пабліків: