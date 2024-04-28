УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4382 відвідувача онлайн
Новини
7 683 12

Вночі в окупованому Джанкої пролунав вибух

Вибух у Джанкої

Вночі 28 квітня місцеві мешканці повідомили про потужний вибух у Джанкої та Джанкойському районі окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали окупованого Криму.

Зазначається, що звук вибуху було чути після опівночі. Він, як повідомляють місцеві жителі, був досить потужний.

Тим часом представники окупаційної "влади" оголошували про ракетну небезпеку в Криму.

Також жителі окупованого росіянами Криму повідомляють про вибухи в районі міста Євпаторія.

Нагадаємо, на думку експертів, Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів ЗСУ по військовому аеродрому в окупованому Джанкої. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

вибух (4436) Джанкой (66) Крим (14125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
28.04.2024 07:56
+8
Це супер,кацапчики хоч трохи відчують що таке війна
показати весь коментар
28.04.2024 07:38
+8
https://youtu.be/vZ06TADZVcI

Сибиряк рассказал правду о путине. Из-за карлика в Кремле, мы потеряли родственников в Украине.
показати весь коментар
28.04.2024 07:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це супер,кацапчики хоч трохи відчують що таке війна
показати весь коментар
28.04.2024 07:38 Відповісти
https://youtu.be/vZ06TADZVcI

Сибиряк рассказал правду о путине. Из-за карлика в Кремле, мы потеряли родственников в Украине.
показати весь коментар
28.04.2024 07:38 Відповісти
кацапище,"можем повторять" скільки завгодно
показати весь коментар
28.04.2024 07:43 Відповісти
Козломордій кацапні нідоїло одержувать зіздюль від ЗС У і вони вирішили трохи розслабитись і гуртом рушили на концерт до йосі какабздона.
показати весь коментар
28.04.2024 07:44 Відповісти
Не спокіино якось в Криму
показати весь коментар
28.04.2024 07:51 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2024 07:56 Відповісти
Благодатний вогонь не інакше а ні якісь ракети. Так що радійте кацапня до великодня його буде більше.
показати весь коментар
28.04.2024 08:09 Відповісти
Там ще по мису Тарханкут вдарили атакамсами



А соь реакція руснявих пабліків:

показати весь коментар
28.04.2024 10:31 Відповісти
це ви кацапчики будете гадить, і переважно - під себе
показати весь коментар
29.04.2024 11:20 Відповісти
 
 