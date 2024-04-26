Україна зможе використовувати ATACMS для ударів по військах РФ у Криму, - NYT
Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The New York Times повідомили неназвані представники Пентагону.
Як зазначається, метою постачання ATACMS буде "більший тиск" на Крим, на центр російських повітряних і сухопутних сил, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок".
"Після кількох місяців запитів Україна отримала більш далекобійну версію ракет ATACMS, які можуть долати відстань в 190 миль – це близько 305 км", - нагадує видання.
Посадовці, що займаються питаннями національної безпеки США, заявили, що значна частина постачань зброї, яка довго відкладалася, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України.
Нова зброя може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання військ РФ на південному сході.
Ракети ATACMS для України
Після кількох місяців запитів Україна отримала версію армійських тактичних ракетних систем більшої дальності, відому як ATACMS, яка може долати 190 миль. Перед постачання цього місяця США поставили Україні версію системи, яка має дальність дії 100 миль і озброєна касетними боєприпасами широкого радіусу дії.
Представники Пентагону відмовилися вказати точну кількість систем дальньої дії, які були відправлені в Україну. Адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшої дальності, щоб не попереджати росіян. Вони були частиною постачань на суму 300 мільйонів доларів, оголошеної в березні, яка стала першим новим пакетом допомоги для країни.
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19 Жовтня, 2018
"Ми скасували ембарго на поставки зброї Україні - це те, що ще кілька років тому ми вважали потенційно провокаційним кроком, хоча Україна має право захищати себе. Ми від цього [ембарго] позбулися, ми допомогли Україні поставками протитанкових озброєнь, противоснайперських систем", - заявив Курт Волкер.
внески країн на НАТО https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/3/pdf/230321-def-exp-2022-en.pdf постійно знижувались дивитись Graph6
ціна https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart на нафту від +100% до +200% порівнючи з Трампом (дивитись by president)
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України - звітує, що адміністрація неодноразово відмовлялась надати ракети атакамс
Зараз Джонсон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закріпив це в законі , про допомогу
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракета атакамс для перемоги України
також республіканці розробили закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України
закони підписані - треба виконувати
на розробку цих законів республіканці витратили 2 місяці, коли отримали від демократичного Сенату остаточну https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text/eas версію закону про допомогу Україні
Сенат закінчив вносити поправки 13 лютого 2024 (Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)) та передав республіканцям в Палату представників
також на розгляді закон від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
Ви на зарплаті у Трампа, що так йому відпрацьовуєте та поширюєте хуцпу?
що поганого, що тепер в законі закріплені вимоги
- розробити план перемоги України
- надати атакамс для перемоги України
- конфіскувати 300млрд на допомогу України
До цього часу в законах таких вимог не було
Тільки дайте гроші - з яких тільки 70% були на Україну, а потім тільки приблизно 70% були використані, інші втрачені, "не комфортно" давати і т.п.
До чого тут Трамп, він не згадувався
Ті хто відразу згадує Трампа, то явно проти перемоги України
Так от, я не хочу з вами спілкуватись та отримувати від вас простирадла текстів про хароших республіканців та поганих демократів. На яких довбнів розрахована ваша брехня мені взагалі не зрозуміло. Мабуть на кацапів, які знають мову.
Проти перемоги України не ті , хто згадує трампа, а ті, хто його стару дупу прикриває своїми грудьми. От саме так, як це робите ви разом з командою підтримки, яка зараз на зміні.
Бувайте.
"На яких довбнів розрахована ваша брехня" - приклад брехні можна навести?
Хоча... ЄрЗе на подібне не здатен.... А на олімпі політичної влади США та на найближчих його підступах перевелись свої Рейгани і Маккейни...
Відомо зеленим вівцям, що на 9 трвня кацапи зібрали трофейну техніку з поля бою, більше 30 країн НАТО і будуть виставляти їх на своїй сатанінській червоній площі? То як давати такі страшні ракети, коли не можуть захистити від ворога те, що дали? Ворог захопив танки "Леопард", "Бредлі" і протитанкові гранатомети та іншу новітню зброю. То виходить, що наші партнери мають списати і забутися про цю техніку для своїх військ і будувати нову, бо технологія захисту потрапила до рук ворога і танки ці перетворилися в металобрухт. Я навіть не здивуюся, коли кацапи повідомляить, що технологія випуску наших всіх ракет лежать в них на столі.
Були заяви, що з танків знімають броню - тому так довго.
Хоча під час війни в Іраку, оновлювали броню за пару годин.
З гаубиць знімають електроніку. Тільки Канада поставила 4 гаубиці з електронікою, щоб стріляти ескалібурами
і т.п.
І цими вихідними вона знову вижила, мабуть, уникнувши серйозних пошкоджень під час українського ракетного нальоту на якірну стоянку російського Чорноморського флоту в Севастополі, в окупованому Криму.
Супутникові знімки після атаки не показують жодних очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови Kommuna. Якщо старе судно зазнало будь-яких серйозних пошкоджень, то воно суто внутрішнє - і неможливо перевірити.
Російські моряки не повинні вважати, що вони або їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час недільного удару по Севастополю українці використовували новітні крилаті ракети «Нептун». І ще багато наземних Нептунів на шляху.
Українські ракети, безпілотники та диверсанти неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту під час 26-місячної війни Росії проти України, пошкодивши або знищивши більше десятка великих кораблів флоту, а також його допоміжні авіабази, засоби протиповітряної оборони та командні пункти - не не тільки в Севастополі, але й в інших кримських портах і навіть на півдні Росії.
Коли українці запускають ракети по Чорноморському флоту, це зазвичай ракети «Нептун»: нові версії старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.
Базовий Neptune був лише прототипом, коли Росія розширила свою війну проти України в лютому 2022 року. Перша діюча батарея Neptune, яка на папері включає в себе шість встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, випустила свій перший запуск. гнівно стріляв у квітні 2022 року, потопивши флагман Чорноморського флоту «Москва» за 60 миль від українського узбережжя.
Потопивши Москву, український флот довів, що «Нептун» - з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною самонаведенням і 300-фунтовою боєголовкою - може працювати.
Однак 17-футовий корпус ракети містив достатньо палива для польоту на 120 миль. Цього було достатньо, щоб націлитися на Москву, оскільки екіпаж крейсера нахабно відплив лише за 60 миль від українського узбережжя.
І оскільки російські військові кораблі відступили далі від узбережжя внаслідок затоплення Москви, вони стали набагато складнішими цілями. І вразити їх основні якірні пункти - Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні Росії - стало неможливим для екіпажів «Нептуна» українського флоту. На відстані 160 миль Севастополь є найближчим до українських ліній.
Тож київське конструкторське бюро «Луч» взялося за виробництво «Довгого Нептуна», який назвав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. У цього довшого Нептуна достатньо пального для польоту на 200 миль. Паралельно «Луч» допрацював ГСН ракети, щоб вона краще вражала цілі на суші та на морі.
«Довгий Нептун» вперше завдав удару в серпні, пошкодивши батарею ППО С-400 ВПС Росії в Криму. А під час масштабного рейду минулого місяця Long Neptunes націлив на чотири російські кораблі в Севастополі, а також на портові споруди та нафтобазу.
Ракетна атака на Kommuna через місяць, можливо, не сильно пошкодила 111-річний корабель. Але майже напевно нападів буде більше, оскільки війна йде вже третій рік.
по наших проектах
вже готові, випробувані....
чи нє, нікуя, не на часі куйньою страждати.
бо так працює весь світ...