Україна зможе використовувати ATACMS для ударів по військах РФ у Криму, - NYT

Збройні сили України зможуть використовувати отримані від США далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по російських силах у тимчасово окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню The New York Times повідомили неназвані представники Пентагону.

Як зазначається, метою постачання ATACMS буде "більший тиск" на Крим, на центр російських повітряних і сухопутних сил, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок".

"Після кількох місяців запитів Україна отримала більш далекобійну версію ракет ATACMS, які можуть долати відстань в 190 миль – це близько 305 км", - нагадує видання.

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Посадовці, що займаються питаннями національної безпеки США, заявили, що значна частина постачань зброї, яка довго відкладалася, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України.

Нова зброя може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання військ РФ на південному сході.

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Ракети ATACMS для України

Після кількох місяців запитів Україна отримала версію армійських тактичних ракетних систем більшої дальності, відому як ATACMS, яка може долати 190 миль. Перед постачання цього місяця США поставили Україні версію системи, яка має дальність дії 100 миль і озброєна касетними боєприпасами широкого радіусу дії.

Представники Пентагону відмовилися вказати точну кількість систем дальньої дії, які були відправлені в Україну. Адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшої дальності, щоб не попереджати росіян. Вони були частиною постачань на суму 300 мільйонів доларів, оголошеної в березні, яка стала першим новим пакетом допомоги для країни.