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Новини Війна
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США у березні передали Україні понад сотню далекобійних ракет ATACMS, - NYT

atacms

Голова Білого дому Джо Байден в середині лютого таємно погодив рішення щодо надання Україні більше ніж 100 ракет ATACMS більшого радіуса дії. У березні вони вже надійшли в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times із посиланням на високопоставленого американського представника.

Як зазначається, що допомога була надана після того, як президент США Джо Байден таємно схвалив передачу ATACMS у лютому.

Як пише NYT, до цього США відправляли Україні ATACMS дальністю в 100 миль (близько 165 км). Однак Україна давно просила ракети, які можуть подолати 190 миль (понад 300 км).

Джерело NYT також повідомило, що отриманими в березні ракетами Україна, зокрема, вразила російський військовий аеродром у Джанкої в Криму, знищивши російські комплекси С-300 і С-400, а також російські війська на південному сході України минулого тижня.

Чиновники Білого дому тримали цю допомогу в секреті, щоб не інформувати росіян, які могли відвести свої сили та заховати склади. Представники адміністрації Байдена зазначили, що березневий пакет зброї був тимчасовим заходом для забезпечення України боєприпасами лише на кілька тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача ATACMS Україні - це сигнал, що підтримка з боку США є непохитною, - посол Брінк

Додаткові ракети більшої дальності також були включені в допомогу Україні на 60,8 мільярда доларів, схвалену Конгресом і підписану президентом США.

Нагадаємо, 24 квітня Reuters написало, що Штати пішли на відповідний крок через використання Росією балістичних ракет дальнього радіуса дії, які їй поставила Північна Корея.

Згодом заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател повідомив, що передавання ракет розпочалося в межах пакету допомоги, про який США оголосили 12 березня.

Також читайте: ATACMS для України: Ризик ескалації не такий великий, як очікували, - американський генерал Браун

Автор: 

США (22473) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+16
Всі ракети на складі ОПи. Ключи від склада у Завгоспа і ще 5-6 толкових манагерів
Тепер вони визначають і тактику, і стратегію...
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25.04.2024 12:14
+14
God Bless America
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25.04.2024 12:07
+12
Друже, вiйськовим виднiше я гадаю...
Не все так просто як нам би хотiлося...
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25.04.2024 12:14
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God Bless America
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25.04.2024 12:07 Відповісти
Той саме випадок, коли справжнім журналістам краще складати гороскопи на тиждень. У гонитві за сенсацією, видають інфу, яку ще зарано зливати.
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25.04.2024 17:10 Відповісти
Тобто у нас було понад сто атакамів а використали лише п'ять по Джанкою. Коли під-орська авіація робить що хоче?
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25.04.2024 12:10 Відповісти
Друже, вiйськовим виднiше я гадаю...
Не все так просто як нам би хотiлося...
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25.04.2024 12:14 Відповісти
Військовим було б видніше
після цього і з Залужним.
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25.04.2024 12:35 Відповісти
Ша за совковий *********** в стилі "в крєлє нє дуракі сідят"? "А што ми можем сдєлать? Нам же нічєво нє рассказивают!"

Яким саме військовим видніше? Сирському? І на чому ти гадаєш - на картах Таро?

Зі 100 ракетами вже давно можна було розʼїбати всі мости в тилу ворога!
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25.04.2024 17:13 Відповісти
Ними не можна стріляти по москальській території,а авіація в основному звідти вилітає.
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25.04.2024 13:51 Відповісти
их уничтожили налетом искандеров, скорей всего (а иначе они бы уже полетели по целям - чего мы не наблюдали в таких количествах)
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25.04.2024 20:21 Відповісти
...Вічні істини полководця: якщо ти не можеш збільшити свій ресурс до рівня ресурсу ворога - зменши його ресурс до рівня свого (або просто скільки вийде)".....
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26.04.2024 01:08 Відповісти
Всі ракети на складі ОПи. Ключи від склада у Завгоспа і ще 5-6 толкових манагерів
Тепер вони визначають і тактику, і стратегію...
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25.04.2024 12:14 Відповісти
І координати складів
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25.04.2024 21:28 Відповісти
кацапам peace da
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25.04.2024 12:17 Відповісти
От нафіга про це патякати? Кацапня пише скільки вони отримали від кндр та кнр?
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25.04.2024 12:21 Відповісти
таке треба патякати,бо в нас походу деякі владні субєкти саботують їх використання по орках!То виходить що швець правду казав, що ракети є але не знаю чого їх не примінняють!
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25.04.2024 12:31 Відповісти
А ви гадаєте, що цього ніхто не знає? Маю на увазі кндр і кнр.
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25.04.2024 12:32 Відповісти
Ну в нас теж багато чого не кажуть, але треба щось казати щоб наші люди не думали що в нас гола та боса армія. Бо мамкині черешні думають що нічим воювати і використовують це як аргумент.
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25.04.2024 14:16 Відповісти
"Війна - це шлях обману" (С)
Може дали, а може не дали, може сто, а може 200, відстріляли пʼять, а може не пʼять, вже скінчилися, а може не скінчилися. Правду знає тільки Єрмак.
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25.04.2024 12:28 Відповісти
після того як додатково направили 60 американських військових , думаю , завгосп тепер не все буде знати
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25.04.2024 12:31 Відповісти
Но с кассетными боеголовками, чтоб нельзя было уничтожить ни Крымский мост, ни бетонированные военные объекты (командные пункты и блиндажи, склады с боеприпасами)!

ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ПОМОЩЬ (мягко выражаясь) и это личная инициатива Байдена (всячески ограничить возможности, чтоб "не дай бог" кацапы не проиграли (есть договорнячок)!!!
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25.04.2024 12:50 Відповісти
Откуда тебе знать, какие передали, если ты сегодня вообще первый раз услышал об этой транзакции
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25.04.2024 15:17 Відповісти
Ого а де ракети ? Що знов на газ обміняємо ?
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25.04.2024 12:54 Відповісти
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25.04.2024 13:16 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zaderzhka-*******-pomoshhi-ssha-plyusy-i-minusy-dlya-ukrainy/ Роман Шрайк: Задержка военной помощи США, плюсы и минусы для Украины .

То, что военная помощь США задержалась на полгода - огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.
Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый. Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.
Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США. Это важно, потому что мы не знаем, какие https://www.ponomaroleg.com/vojna-vedetsya-za-to-na-chih-usloviyah-ona-zakonchitsya/ расклады будут в 2025 - после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине - последний.
Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего. В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (https://www.ponomaroleg.com/esli-zavtra-tramp/ не будем тыкать пальцем ) это возможно.
Европа начала осознавать свою ответственность за Украину Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.
Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США - это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.
Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий. На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала https://www.ponomaroleg.com/bolshoj-*******-bust-vragam-rossii-irina-i-kitaya/ дополнительный буст - уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "https://www.ponomaroleg.com/cheshskaya-inicziativa-prodvigaetsya-i-rasshiryaetsya/ чешская инициатива ", а "https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ слон Макрон " так вообще решил взять на себя политическое лидерство.
Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и https://www.ponomaroleg.com/rekordnyj-rost-globalnyh-rashodov-na-oboronu/ все же развивается .
Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.
Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.
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25.04.2024 13:35 Відповісти
американская помощь может оказаться под вопросом - прекратите здесь распространять кацапские нарративы. Кого-кого, а нас, как форпост Западной Европы , амеры, как и западноевропейцы, не оставят сам-на сам с живодерами.
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25.04.2024 14:35 Відповісти
Дуже мало віриться в цю новину. У вересні 2023 дали тільки 20, а у березні цього року без наявності фінансування дали аж 100!!!???
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25.04.2024 13:52 Відповісти
А от цікаво: чому вони нам хімарсів більше не дають? Їх у нас десь 40, так? Ну чому б тоді не дати ще стільки ж? Або навіть більше? Вони ж реально ефективні.
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25.04.2024 13:58 Відповісти
можна ще 140 дати, але без бк це всього навсього труби на колесах
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25.04.2024 21:27 Відповісти
Таємно передав усупереч відсутності грошей? Украли чи що? Усі ці інфо вкидання Байден робить для того, щоб прикрити факт того, що республіканець Джонсон своїм законом змусив дати Україні Атамакси на 300 км. Раніше ж Байден дав Атамакси тільки з дальністю на 165 км з касетною боєголовкою в смішній кількості 10 штук - стільки і було витрачено. В Україні досі немає Атамаксів на 300 км!
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25.04.2024 14:08 Відповісти
То був лендліз, на нього грошей і згоди сенату не треба
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25.04.2024 17:16 Відповісти
Дон, а ти звідки знаєш що в нас є а чого немає? Ти шо Воланд чи начальник ГРУ ГШ фашистської *********?Як ти думаєш, українці коли ядерну зброю передавали невже собі щось з того пирога не залишили?
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25.04.2024 17:35 Відповісти
А результата нуль? Дєрмакк із Сриським працюють на московію! Не можна воювати і тим більше перемогти під керівництвом зрадників!
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25.04.2024 14:24 Відповісти
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25.04.2024 14:29 Відповісти
Кто бы шо не говорил, а помощь в около 61 млрд - це для обороны(до конца года). Если получится перемолоть кацапские ресурсы до их критического наличия, на следующий год нужно делать заявку на количество и качество военки , чтобы было достаточно для доминантсептаккордного и победоносного нашего наступления... ЗЫ... накапливать военку на следующий год нужно начинать не позднее начала лета, чтобы было достаточно времени для прохождения всех инстанций (разрешений).
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25.04.2024 14:31 Відповісти
Звучит бредово. Как на меня, единственная успешная для нас стратегия, попробовать вернуть как можно больше территории (или хотя бы слить как можно меньше) до конца года, пока не пришел Трамп и не заставил подписать мирные по текущей линии. По ходу рашисты выбрали именно такую стратегию
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25.04.2024 17:17 Відповісти
А в яку дупу вы прыгнете, если потенциальный зэка трамп пролетит , шо фанера над Парижем?
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25.04.2024 18:52 Відповісти
Может и такое быть, но сейчас, если быть реалистом, надо готовится к Трампу...
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25.04.2024 20:39 Відповісти
Там реальної допомоги максимум 8. Все інше довгострокові програми або поповнення складів американської армії.

Але чомусь всі повторюють "пакет допомоги Україні на 60 мільярдів"...
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25.04.2024 17:24 Відповісти
Не хвилюйся Україні все у пригоді.
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25.04.2024 17:38 Відповісти
Ню-ню...
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25.04.2024 18:22 Відповісти
Правильно немцы подметили, мол, Russisch schweine... нуф-нуф-наф-наф-ню-ню-хрю-хрю.
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25.04.2024 18:54 Відповісти
І сам хрюкає расєйською... За 30 років так і не вивчив української? Щелепа заважає?
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25.04.2024 19:54 Відповісти
Ну ти вивчив українську і шо це тобі дало? Як був ватнік-підхуйловець так їм і залишився. В мене такий сусід був переселенець з лугандону, він українською начебто нормально спілкувався, але при цьому казав мені що у лугандоні його приятелі (ждуни які руського миру дочекалися) «за правду стоять», а єнакієвский зек був «найкращім президентом України». Два рази йому за ці слова пику начищали, а напочатку цього року кудись переїха….
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26.04.2024 09:31 Відповісти
Так, для довідки: чому ти ображаєш незнайому людину і звинувачуєш її у ватності? Що з моїх попередніх коментарів змусило тебе зробити такий висновок?
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26.04.2024 09:37 Відповісти
Твоя зневіра у корисності американської допомоги і…. звичайно оте твоє «ню-ню». Зрозумів га «незнайома людина»???
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26.04.2024 09:40 Відповісти
А може це об'єктивна реальність, яку ти не хочеш визнавати? Ти поцікавився, скільки саме допомоги ми маємо отримати? Ні. Ти побачив заголовок "пакет допомоги для України на 60 мільярдів" і просто проковтнув його. Як і переважна більшість споживачів новин.

До твого відома, левова частка грошей, які виділяються у рамках цього пакету, залишається у США: вони призначені для відновлення запасів на складах Пентагону та розміщення замовлень на обронних підприємствах. Україні виділятимуть зброю в рамках пакету PDA, для якого встановленя "стеля" у 7.8 мільярдів доларів. Але і це не означає, що ми отримаємо зброю саме на цю суму. Бо адміністрація байдена відома тим, що не надає допомогу у повному обсязі. Наприклад, з 2022 -2023 років у них ще залищилося 4+ мільярди доларів, які вони просто не витратили.

Ось так, любитель навішувати ярлики та ображати незнайомих людей в Інтернеті.
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26.04.2024 10:13 Відповісти
І шо? Треба було відмовитися від американської допомоги? З твоїх слів я зрозумів що треба було показати свою гідність та велич і зробити саме так. Я вірно тебе зрозумів? Чи в тебе може є якийсь особистий вплив та спеціальні важелі на Білий дім? Ну то натискай!!! Так я побачив заголовок і не заплакав а навпаки зрадів. І що тут такого?
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27.04.2024 14:44 Відповісти
Дивна реакція. Я взагалі не з тобою розмовляв, а відповідав на коментар іншої людини. Він помилково вважав, що нам дали 61 мільярд. До кінця року. 61 мільярд. Ще раз: 61 мільярд, До кінця року.

Я його виправив і написав, що це не так. Ще раз: виправив і написав, що це не так.

Якщо людина помилилася, а її виправив, то що тут не так??? Чому ти мені закидаєш при цьому ватність та зневіру у корисності американській допомозі? Навіщо ображаєш? Перечитай ще раз УВАЖНО мої коментарі і ти сам у всьому переконаєшся.
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27.04.2024 19:06 Відповісти
и тишина, фсбэшник Елдак с сЦирским под руководством четырежды уклониста это сила , да зелеДрочеры???
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25.04.2024 19:31 Відповісти
 
 