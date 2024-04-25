США у березні передали Україні понад сотню далекобійних ракет ATACMS, - NYT

Голова Білого дому Джо Байден в середині лютого таємно погодив рішення щодо надання Україні більше ніж 100 ракет ATACMS більшого радіуса дії. У березні вони вже надійшли в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times із посиланням на високопоставленого американського представника.

Як зазначається, що допомога була надана після того, як президент США Джо Байден таємно схвалив передачу ATACMS у лютому.

Як пише NYT, до цього США відправляли Україні ATACMS дальністю в 100 миль (близько 165 км). Однак Україна давно просила ракети, які можуть подолати 190 миль (понад 300 км).

Джерело NYT також повідомило, що отриманими в березні ракетами Україна, зокрема, вразила російський військовий аеродром у Джанкої в Криму, знищивши російські комплекси С-300 і С-400, а також російські війська на південному сході України минулого тижня.

Чиновники Білого дому тримали цю допомогу в секреті, щоб не інформувати росіян, які могли відвести свої сили та заховати склади. Представники адміністрації Байдена зазначили, що березневий пакет зброї був тимчасовим заходом для забезпечення України боєприпасами лише на кілька тижнів.

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Додаткові ракети більшої дальності також були включені в допомогу Україні на 60,8 мільярда доларів, схвалену Конгресом і підписану президентом США.

Нагадаємо, 24 квітня Reuters написало, що Штати пішли на відповідний крок через використання Росією балістичних ракет дальнього радіуса дії, які їй поставила Північна Корея.

Згодом заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател повідомив, що передавання ракет розпочалося в межах пакету допомоги, про який США оголосили 12 березня.

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