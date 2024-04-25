США у березні передали Україні понад сотню далекобійних ракет ATACMS, - NYT
Голова Білого дому Джо Байден в середині лютого таємно погодив рішення щодо надання Україні більше ніж 100 ракет ATACMS більшого радіуса дії. У березні вони вже надійшли в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times із посиланням на високопоставленого американського представника.
Як зазначається, що допомога була надана після того, як президент США Джо Байден таємно схвалив передачу ATACMS у лютому.
Як пише NYT, до цього США відправляли Україні ATACMS дальністю в 100 миль (близько 165 км). Однак Україна давно просила ракети, які можуть подолати 190 миль (понад 300 км).
Джерело NYT також повідомило, що отриманими в березні ракетами Україна, зокрема, вразила російський військовий аеродром у Джанкої в Криму, знищивши російські комплекси С-300 і С-400, а також російські війська на південному сході України минулого тижня.
Чиновники Білого дому тримали цю допомогу в секреті, щоб не інформувати росіян, які могли відвести свої сили та заховати склади. Представники адміністрації Байдена зазначили, що березневий пакет зброї був тимчасовим заходом для забезпечення України боєприпасами лише на кілька тижнів.
Додаткові ракети більшої дальності також були включені в допомогу Україні на 60,8 мільярда доларів, схвалену Конгресом і підписану президентом США.
Нагадаємо, 24 квітня Reuters написало, що Штати пішли на відповідний крок через використання Росією балістичних ракет дальнього радіуса дії, які їй поставила Північна Корея.
Згодом заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател повідомив, що передавання ракет розпочалося в межах пакету допомоги, про який США оголосили 12 березня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не все так просто як нам би хотiлося...
після цього і з Залужним.
Яким саме військовим видніше? Сирському? І на чому ти гадаєш - на картах Таро?
Зі 100 ракетами вже давно можна було розʼїбати всі мости в тилу ворога!
Тепер вони визначають і тактику, і стратегію...
Може дали, а може не дали, може сто, а може 200, відстріляли пʼять, а може не пʼять, вже скінчилися, а може не скінчилися. Правду знає тільки Єрмак.
ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ПОМОЩЬ (мягко выражаясь) и это личная инициатива Байдена (всячески ограничить возможности, чтоб "не дай бог" кацапы не проиграли (есть договорнячок)!!!
То, что военная помощь США задержалась на полгода - огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.
Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый. Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.
Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США. Это важно, потому что мы не знаем, какие https://www.ponomaroleg.com/vojna-vedetsya-za-to-na-chih-usloviyah-ona-zakonchitsya/ расклады будут в 2025 - после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине - последний.
Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего. В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (https://www.ponomaroleg.com/esli-zavtra-tramp/ не будем тыкать пальцем ) это возможно.
Европа начала осознавать свою ответственность за Украину Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.
Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США - это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.
Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий. На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала https://www.ponomaroleg.com/bolshoj-*******-bust-vragam-rossii-irina-i-kitaya/ дополнительный буст - уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "https://www.ponomaroleg.com/cheshskaya-inicziativa-prodvigaetsya-i-rasshiryaetsya/ чешская инициатива ", а "https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ слон Макрон " так вообще решил взять на себя политическое лидерство.
Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и https://www.ponomaroleg.com/rekordnyj-rost-globalnyh-rashodov-na-oboronu/ все же развивается .
Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.
Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.
Але чомусь всі повторюють "пакет допомоги Україні на 60 мільярдів"...
До твого відома, левова частка грошей, які виділяються у рамках цього пакету, залишається у США: вони призначені для відновлення запасів на складах Пентагону та розміщення замовлень на обронних підприємствах. Україні виділятимуть зброю в рамках пакету PDA, для якого встановленя "стеля" у 7.8 мільярдів доларів. Але і це не означає, що ми отримаємо зброю саме на цю суму. Бо адміністрація байдена відома тим, що не надає допомогу у повному обсязі. Наприклад, з 2022 -2023 років у них ще залищилося 4+ мільярди доларів, які вони просто не витратили.
Ось так, любитель навішувати ярлики та ображати незнайомих людей в Інтернеті.
Я його виправив і написав, що це не так. Ще раз: виправив і написав, що це не так.
Якщо людина помилилася, а її виправив, то що тут не так??? Чому ти мені закидаєш при цьому ватність та зневіру у корисності американській допомозі? Навіщо ображаєш? Перечитай ще раз УВАЖНО мої коментарі і ти сам у всьому переконаєшся.