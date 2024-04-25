США в марте передали Украине более сотни дальнобойных ракет ATACMS, - NYT

Глава Белого дома Джо Байден в середине февраля тайно согласовал решение о предоставлении Украине более 100 ракет ATACMS большего радиуса действия. В марте они уже поступили в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

Как отмечается, помощь была оказана после того, как президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ATACMS в феврале.

Как пишет NYT, до этого США отправляли Украине ATACMS дальностью в 100 миль (около 165 км). Однако Украина давно просила ракеты, которые могут преодолеть 190 миль (более 300 км).

Источник NYT также сообщил, что полученными в марте ракетами Украина, в частности, поразила российский военный аэродром в Джанкое в Крыму, уничтожив российские комплексы С-300 и С-400, а также российские войска на юго-востоке Украины на прошлой неделе.

Чиновники Белого дома держали эту помощь в секрете, чтобы не информировать россиян, которые могли отвести свои силы и спрятать склады. Представители администрации Байдена отметили, что мартовский пакет оружия был временной мерой для обеспечения Украины боеприпасами лишь на несколько недель.

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Дополнительные ракеты большей дальности также были включены в помощь Украине на 60,8 миллиарда долларов, одобренную Конгрессом и подписанную президентом США.

Напомним, 24 апреля Reuters написало, что Штаты пошли на ответный шаг из-за использования Россией баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые ей поставила Северная Корея.

Впоследствии заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател сообщил, что передача ракет началась в рамках пакета помощи, о котором США объявили 12 марта.

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