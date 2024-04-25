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Новости Война
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США в марте передали Украине более сотни дальнобойных ракет ATACMS, - NYT

atacms

Глава Белого дома Джо Байден в середине февраля тайно согласовал решение о предоставлении Украине более 100 ракет ATACMS большего радиуса действия. В марте они уже поступили в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

Как отмечается, помощь была оказана после того, как президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ATACMS в феврале.

Как пишет NYT, до этого США отправляли Украине ATACMS дальностью в 100 миль (около 165 км). Однако Украина давно просила ракеты, которые могут преодолеть 190 миль (более 300 км).

Источник NYT также сообщил, что полученными в марте ракетами Украина, в частности, поразила российский военный аэродром в Джанкое в Крыму, уничтожив российские комплексы С-300 и С-400, а также российские войска на юго-востоке Украины на прошлой неделе.

Чиновники Белого дома держали эту помощь в секрете, чтобы не информировать россиян, которые могли отвести свои силы и спрятать склады. Представители администрации Байдена отметили, что мартовский пакет оружия был временной мерой для обеспечения Украины боеприпасами лишь на несколько недель.

Также читайте: Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте

Дополнительные ракеты большей дальности также были включены в помощь Украине на 60,8 миллиарда долларов, одобренную Конгрессом и подписанную президентом США.

Напомним, 24 апреля Reuters написало, что Штаты пошли на ответный шаг из-за использования Россией баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые ей поставила Северная Корея.

Впоследствии заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател сообщил, что передача ракет началась в рамках пакета помощи, о котором США объявили 12 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS, - советник Байдена Салливан

Автор: 

США (26381) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+16
Всі ракети на складі ОПи. Ключи від склада у Завгоспа і ще 5-6 толкових манагерів
Тепер вони визначають і тактику, і стратегію...
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25.04.2024 12:14
+14
God Bless America
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25.04.2024 12:07
+12
Друже, вiйськовим виднiше я гадаю...
Не все так просто як нам би хотiлося...
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25.04.2024 12:14
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God Bless America
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25.04.2024 12:07 Ответить
Той саме випадок, коли справжнім журналістам краще складати гороскопи на тиждень. У гонитві за сенсацією, видають інфу, яку ще зарано зливати.
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25.04.2024 17:10 Ответить
Тобто у нас було понад сто атакамів а використали лише п'ять по Джанкою. Коли під-орська авіація робить що хоче?
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25.04.2024 12:10 Ответить
Друже, вiйськовим виднiше я гадаю...
Не все так просто як нам би хотiлося...
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25.04.2024 12:14 Ответить
Військовим було б видніше
після цього і з Залужним.
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25.04.2024 12:35 Ответить
Ша за совковий *********** в стилі "в крєлє нє дуракі сідят"? "А што ми можем сдєлать? Нам же нічєво нє рассказивают!"

Яким саме військовим видніше? Сирському? І на чому ти гадаєш - на картах Таро?

Зі 100 ракетами вже давно можна було розʼїбати всі мости в тилу ворога!
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25.04.2024 17:13 Ответить
Ними не можна стріляти по москальській території,а авіація в основному звідти вилітає.
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25.04.2024 13:51 Ответить
их уничтожили налетом искандеров, скорей всего (а иначе они бы уже полетели по целям - чего мы не наблюдали в таких количествах)
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25.04.2024 20:21 Ответить
...Вічні істини полководця: якщо ти не можеш збільшити свій ресурс до рівня ресурсу ворога - зменши його ресурс до рівня свого (або просто скільки вийде)".....
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26.04.2024 01:08 Ответить
Всі ракети на складі ОПи. Ключи від склада у Завгоспа і ще 5-6 толкових манагерів
Тепер вони визначають і тактику, і стратегію...
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25.04.2024 12:14 Ответить
І координати складів
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25.04.2024 21:28 Ответить
кацапам peace da
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25.04.2024 12:17 Ответить
От нафіга про це патякати? Кацапня пише скільки вони отримали від кндр та кнр?
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25.04.2024 12:21 Ответить
таке треба патякати,бо в нас походу деякі владні субєкти саботують їх використання по орках!То виходить що швець правду казав, що ракети є але не знаю чого їх не примінняють!
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25.04.2024 12:31 Ответить
А ви гадаєте, що цього ніхто не знає? Маю на увазі кндр і кнр.
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25.04.2024 12:32 Ответить
Ну в нас теж багато чого не кажуть, але треба щось казати щоб наші люди не думали що в нас гола та боса армія. Бо мамкині черешні думають що нічим воювати і використовують це як аргумент.
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25.04.2024 14:16 Ответить
"Війна - це шлях обману" (С)
Може дали, а може не дали, може сто, а може 200, відстріляли пʼять, а може не пʼять, вже скінчилися, а може не скінчилися. Правду знає тільки Єрмак.
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25.04.2024 12:28 Ответить
після того як додатково направили 60 американських військових , думаю , завгосп тепер не все буде знати
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25.04.2024 12:31 Ответить
Но с кассетными боеголовками, чтоб нельзя было уничтожить ни Крымский мост, ни бетонированные военные объекты (командные пункты и блиндажи, склады с боеприпасами)!

ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ПОМОЩЬ (мягко выражаясь) и это личная инициатива Байдена (всячески ограничить возможности, чтоб "не дай бог" кацапы не проиграли (есть договорнячок)!!!
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25.04.2024 12:50 Ответить
Откуда тебе знать, какие передали, если ты сегодня вообще первый раз услышал об этой транзакции
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25.04.2024 15:17 Ответить
Ого а де ракети ? Що знов на газ обміняємо ?
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25.04.2024 12:54 Ответить
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25.04.2024 13:16 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zaderzhka-*******-pomoshhi-ssha-plyusy-i-minusy-dlya-ukrainy/ Роман Шрайк: Задержка военной помощи США, плюсы и минусы для Украины .

То, что военная помощь США задержалась на полгода - огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.
Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый. Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.
Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США. Это важно, потому что мы не знаем, какие https://www.ponomaroleg.com/vojna-vedetsya-za-to-na-chih-usloviyah-ona-zakonchitsya/ расклады будут в 2025 - после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине - последний.
Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего. В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (https://www.ponomaroleg.com/esli-zavtra-tramp/ не будем тыкать пальцем ) это возможно.
Европа начала осознавать свою ответственность за Украину Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.
Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США - это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.
Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий. На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала https://www.ponomaroleg.com/bolshoj-*******-bust-vragam-rossii-irina-i-kitaya/ дополнительный буст - уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "https://www.ponomaroleg.com/cheshskaya-inicziativa-prodvigaetsya-i-rasshiryaetsya/ чешская инициатива ", а "https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ слон Макрон " так вообще решил взять на себя политическое лидерство.
Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и https://www.ponomaroleg.com/rekordnyj-rost-globalnyh-rashodov-na-oboronu/ все же развивается .
Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.
Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.
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25.04.2024 13:35 Ответить
американская помощь может оказаться под вопросом - прекратите здесь распространять кацапские нарративы. Кого-кого, а нас, как форпост Западной Европы , амеры, как и западноевропейцы, не оставят сам-на сам с живодерами.
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25.04.2024 14:35 Ответить
Дуже мало віриться в цю новину. У вересні 2023 дали тільки 20, а у березні цього року без наявності фінансування дали аж 100!!!???
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25.04.2024 13:52 Ответить
А от цікаво: чому вони нам хімарсів більше не дають? Їх у нас десь 40, так? Ну чому б тоді не дати ще стільки ж? Або навіть більше? Вони ж реально ефективні.
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25.04.2024 13:58 Ответить
можна ще 140 дати, але без бк це всього навсього труби на колесах
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25.04.2024 21:27 Ответить
Таємно передав усупереч відсутності грошей? Украли чи що? Усі ці інфо вкидання Байден робить для того, щоб прикрити факт того, що республіканець Джонсон своїм законом змусив дати Україні Атамакси на 300 км. Раніше ж Байден дав Атамакси тільки з дальністю на 165 км з касетною боєголовкою в смішній кількості 10 штук - стільки і було витрачено. В Україні досі немає Атамаксів на 300 км!
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25.04.2024 14:08 Ответить
То був лендліз, на нього грошей і згоди сенату не треба
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25.04.2024 17:16 Ответить
Дон, а ти звідки знаєш що в нас є а чого немає? Ти шо Воланд чи начальник ГРУ ГШ фашистської *********?Як ти думаєш, українці коли ядерну зброю передавали невже собі щось з того пирога не залишили?
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25.04.2024 17:35 Ответить
А результата нуль? Дєрмакк із Сриським працюють на московію! Не можна воювати і тим більше перемогти під керівництвом зрадників!
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25.04.2024 14:24 Ответить
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25.04.2024 14:29 Ответить
Кто бы шо не говорил, а помощь в около 61 млрд - це для обороны(до конца года). Если получится перемолоть кацапские ресурсы до их критического наличия, на следующий год нужно делать заявку на количество и качество военки , чтобы было достаточно для доминантсептаккордного и победоносного нашего наступления... ЗЫ... накапливать военку на следующий год нужно начинать не позднее начала лета, чтобы было достаточно времени для прохождения всех инстанций (разрешений).
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25.04.2024 14:31 Ответить
Звучит бредово. Как на меня, единственная успешная для нас стратегия, попробовать вернуть как можно больше территории (или хотя бы слить как можно меньше) до конца года, пока не пришел Трамп и не заставил подписать мирные по текущей линии. По ходу рашисты выбрали именно такую стратегию
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25.04.2024 17:17 Ответить
А в яку дупу вы прыгнете, если потенциальный зэка трамп пролетит , шо фанера над Парижем?
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25.04.2024 18:52 Ответить
Может и такое быть, но сейчас, если быть реалистом, надо готовится к Трампу...
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25.04.2024 20:39 Ответить
Там реальної допомоги максимум 8. Все інше довгострокові програми або поповнення складів американської армії.

Але чомусь всі повторюють "пакет допомоги Україні на 60 мільярдів"...
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25.04.2024 17:24 Ответить
Не хвилюйся Україні все у пригоді.
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25.04.2024 17:38 Ответить
Ню-ню...
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25.04.2024 18:22 Ответить
Правильно немцы подметили, мол, Russisch schweine... нуф-нуф-наф-наф-ню-ню-хрю-хрю.
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25.04.2024 18:54 Ответить
І сам хрюкає расєйською... За 30 років так і не вивчив української? Щелепа заважає?
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25.04.2024 19:54 Ответить
Ну ти вивчив українську і шо це тобі дало? Як був ватнік-підхуйловець так їм і залишився. В мене такий сусід був переселенець з лугандону, він українською начебто нормально спілкувався, але при цьому казав мені що у лугандоні його приятелі (ждуни які руського миру дочекалися) «за правду стоять», а єнакієвский зек був «найкращім президентом України». Два рази йому за ці слова пику начищали, а напочатку цього року кудись переїха….
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26.04.2024 09:31 Ответить
Так, для довідки: чому ти ображаєш незнайому людину і звинувачуєш її у ватності? Що з моїх попередніх коментарів змусило тебе зробити такий висновок?
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26.04.2024 09:37 Ответить
Твоя зневіра у корисності американської допомоги і…. звичайно оте твоє «ню-ню». Зрозумів га «незнайома людина»???
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26.04.2024 09:40 Ответить
А може це об'єктивна реальність, яку ти не хочеш визнавати? Ти поцікавився, скільки саме допомоги ми маємо отримати? Ні. Ти побачив заголовок "пакет допомоги для України на 60 мільярдів" і просто проковтнув його. Як і переважна більшість споживачів новин.

До твого відома, левова частка грошей, які виділяються у рамках цього пакету, залишається у США: вони призначені для відновлення запасів на складах Пентагону та розміщення замовлень на обронних підприємствах. Україні виділятимуть зброю в рамках пакету PDA, для якого встановленя "стеля" у 7.8 мільярдів доларів. Але і це не означає, що ми отримаємо зброю саме на цю суму. Бо адміністрація байдена відома тим, що не надає допомогу у повному обсязі. Наприклад, з 2022 -2023 років у них ще залищилося 4+ мільярди доларів, які вони просто не витратили.

Ось так, любитель навішувати ярлики та ображати незнайомих людей в Інтернеті.
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26.04.2024 10:13 Ответить
І шо? Треба було відмовитися від американської допомоги? З твоїх слів я зрозумів що треба було показати свою гідність та велич і зробити саме так. Я вірно тебе зрозумів? Чи в тебе може є якийсь особистий вплив та спеціальні важелі на Білий дім? Ну то натискай!!! Так я побачив заголовок і не заплакав а навпаки зрадів. І що тут такого?
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27.04.2024 14:44 Ответить
Дивна реакція. Я взагалі не з тобою розмовляв, а відповідав на коментар іншої людини. Він помилково вважав, що нам дали 61 мільярд. До кінця року. 61 мільярд. Ще раз: 61 мільярд, До кінця року.

Я його виправив і написав, що це не так. Ще раз: виправив і написав, що це не так.

Якщо людина помилилася, а її виправив, то що тут не так??? Чому ти мені закидаєш при цьому ватність та зневіру у корисності американській допомозі? Навіщо ображаєш? Перечитай ще раз УВАЖНО мої коментарі і ти сам у всьому переконаєшся.
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27.04.2024 19:06 Ответить
и тишина, фсбэшник Елдак с сЦирским под руководством четырежды уклониста это сила , да зелеДрочеры???
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25.04.2024 19:31 Ответить
 
 