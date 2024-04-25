США в марте передали Украине более сотни дальнобойных ракет ATACMS, - NYT
Глава Белого дома Джо Байден в середине февраля тайно согласовал решение о предоставлении Украине более 100 ракет ATACMS большего радиуса действия. В марте они уже поступили в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.
Как отмечается, помощь была оказана после того, как президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ATACMS в феврале.
Как пишет NYT, до этого США отправляли Украине ATACMS дальностью в 100 миль (около 165 км). Однако Украина давно просила ракеты, которые могут преодолеть 190 миль (более 300 км).
Источник NYT также сообщил, что полученными в марте ракетами Украина, в частности, поразила российский военный аэродром в Джанкое в Крыму, уничтожив российские комплексы С-300 и С-400, а также российские войска на юго-востоке Украины на прошлой неделе.
Чиновники Белого дома держали эту помощь в секрете, чтобы не информировать россиян, которые могли отвести свои силы и спрятать склады. Представители администрации Байдена отметили, что мартовский пакет оружия был временной мерой для обеспечения Украины боеприпасами лишь на несколько недель.
Дополнительные ракеты большей дальности также были включены в помощь Украине на 60,8 миллиарда долларов, одобренную Конгрессом и подписанную президентом США.
Напомним, 24 апреля Reuters написало, что Штаты пошли на ответный шаг из-за использования Россией баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые ей поставила Северная Корея.
Впоследствии заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател сообщил, что передача ракет началась в рамках пакета помощи, о котором США объявили 12 марта.
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Не все так просто як нам би хотiлося...
після цього і з Залужним.
Яким саме військовим видніше? Сирському? І на чому ти гадаєш - на картах Таро?
Зі 100 ракетами вже давно можна було розʼїбати всі мости в тилу ворога!
Тепер вони визначають і тактику, і стратегію...
Може дали, а може не дали, може сто, а може 200, відстріляли пʼять, а може не пʼять, вже скінчилися, а може не скінчилися. Правду знає тільки Єрмак.
ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ПОМОЩЬ (мягко выражаясь) и это личная инициатива Байдена (всячески ограничить возможности, чтоб "не дай бог" кацапы не проиграли (есть договорнячок)!!!
То, что военная помощь США задержалась на полгода - огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.
Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый. Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.
Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США. Это важно, потому что мы не знаем, какие https://www.ponomaroleg.com/vojna-vedetsya-za-to-na-chih-usloviyah-ona-zakonchitsya/ расклады будут в 2025 - после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине - последний.
Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего. В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (https://www.ponomaroleg.com/esli-zavtra-tramp/ не будем тыкать пальцем ) это возможно.
Европа начала осознавать свою ответственность за Украину Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.
Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США - это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.
Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий. На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала https://www.ponomaroleg.com/bolshoj-*******-bust-vragam-rossii-irina-i-kitaya/ дополнительный буст - уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "https://www.ponomaroleg.com/cheshskaya-inicziativa-prodvigaetsya-i-rasshiryaetsya/ чешская инициатива ", а "https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ слон Макрон " так вообще решил взять на себя политическое лидерство.
Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и https://www.ponomaroleg.com/rekordnyj-rost-globalnyh-rashodov-na-oboronu/ все же развивается .
Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.
Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.
Але чомусь всі повторюють "пакет допомоги Україні на 60 мільярдів"...
До твого відома, левова частка грошей, які виділяються у рамках цього пакету, залишається у США: вони призначені для відновлення запасів на складах Пентагону та розміщення замовлень на обронних підприємствах. Україні виділятимуть зброю в рамках пакету PDA, для якого встановленя "стеля" у 7.8 мільярдів доларів. Але і це не означає, що ми отримаємо зброю саме на цю суму. Бо адміністрація байдена відома тим, що не надає допомогу у повному обсязі. Наприклад, з 2022 -2023 років у них ще залищилося 4+ мільярди доларів, які вони просто не витратили.
Ось так, любитель навішувати ярлики та ображати незнайомих людей в Інтернеті.
Я його виправив і написав, що це не так. Ще раз: виправив і написав, що це не так.
Якщо людина помилилася, а її виправив, то що тут не так??? Чому ти мені закидаєш при цьому ватність та зневіру у корисності американській допомозі? Навіщо ображаєш? Перечитай ще раз УВАЖНО мої коментарі і ти сам у всьому переконаєшся.