США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS, - Reuters
Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в рамках мартовского пакета помощи на сумму $300 миллионов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
Как уверяют в информагентства, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте 2024 года.
Также источник отмечает, что украинская сторона впервые использовала эти ракеты утром 17 апреля, поразив российский аэродром в Крыму на расстоянии примерно 165 километров от линии фронта в Украине.
Пентагон изначально был против предоставления Киеву ATACMS из-за опасений, что это повредит боевой готовности США, или что Украина будет использовать их для ударов по целям на территории России.
Но мнение Белого дома изменило использование Россией северокорейских баллистических ракет и удары по объектам украинской критической инфраструктуры - несмотря на предупреждения Вашингтона.
В конце концов, окончательное решение Джо Байден принял в середине февраля во время совещания по национальной безопасности. Как утверждает Reuters, участники встречи - советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун - единодушно поддержали предоставление Украине ATACMS.
Напомним, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что последний телефонный разговор с Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.
В ноябре 2023 года группа ведущих конгрессменов и сенаторов-республиканцев призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности.
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Слава Україні !
Боже, благослови Америку !
"У листопаді 2023 року закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети ATACMS більшої дальності."
Джонсон закріпив це в законі
тепер, головне щоб це було регулярно
та виконати наступні пункти
план перемоги України, та надання зброї для цього
конфіскація активів
Казати можна…
это мы купили в киевском военторге
Та ж були повідомлення про те, що в березневому пакеті допомоги від США були ракети для HIMARS; а чи то було GMLRS, чи ATACMS - не уточнялось.
ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ОБОРОНИ РОСІЇ ІВАНОВА ЗАТРИМАЛИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ - ЗМІ
якись сюр.
к