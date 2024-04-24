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Новости Война
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США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS, - Reuters

atacms

Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в рамках мартовского пакета помощи на сумму $300 миллионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Как уверяют в информагентства, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте 2024 года.

Также источник отмечает, что украинская сторона впервые использовала эти ракеты утром 17 апреля, поразив российский аэродром в Крыму на расстоянии примерно 165 километров от линии фронта в Украине.

Также читайте: Ракеты ATACMS поступят в Украину в рамках пакета помощи США, - CNN

Пентагон изначально был против предоставления Киеву ATACMS из-за опасений, что это повредит боевой готовности США, или что Украина будет использовать их для ударов по целям на территории России.

Но мнение Белого дома изменило использование Россией северокорейских баллистических ракет и удары по объектам украинской критической инфраструктуры - несмотря на предупреждения Вашингтона.

В конце концов, окончательное решение Джо Байден принял в середине февраля во время совещания по национальной безопасности. Как утверждает Reuters, участники встречи - советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун - единодушно поддержали предоставление Украине ATACMS.

Читайте также: ATACMS для Украины: Риск эскалации не так велик, как ожидали, - американский генерал Браун

Напомним, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что последний телефонный разговор с Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.

В ноябре 2023 года группа ведущих конгрессменов и сенаторов-республиканцев призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности.

Автор: 

помощь и поддержка (864) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+16
Чекаємо щасливих приземлень ракет!
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24.04.2024 20:15
+14
Може ми вже перемогли паРашу, але ще не знаємо про це? П"ятий рік охрєнітєльним Зеісторіям ...
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24.04.2024 20:19
+13
х..ловському самострою приготуватися
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24.04.2024 20:13
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Навіть Бубунчик не знав?
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24.04.2024 20:12 Ответить
Знав, але не давав. Бо ніхто не оголосив і воно приховало на прохання путіна
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24.04.2024 20:36 Ответить
Якби щось написати...Та ще й чоловік, напевне...
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24.04.2024 20:40 Ответить
шо, абідна стало за гундосе чмо?
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25.04.2024 00:52 Ответить
Прикро, що серед осіб сильної статі є ухилянти та такі балаболи, як ви...
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26.04.2024 11:03 Ответить
Спасибо Деду за Победу !

Слава Україні !
Боже, благослови Америку !
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24.04.2024 20:57 Ответить
От вже і не таємно
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24.04.2024 20:12 Ответить
х..ловському самострою приготуватися
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24.04.2024 20:13 Ответить
Чекаємо щасливих приземлень ракет!
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24.04.2024 20:15 Ответить
а секонд фірст тут втішається, що то саме Джонсон таки змусить Байдена тим законом передати Україні атакамси. а вон он як виходить, Байден їх і без цього закону вже передав. )
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24.04.2024 20:17 Ответить
та вони такі, магашити+боти+трампізму...
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24.04.2024 20:58 Ответить
Тут же зазначено, що республіканці - "давили"
"У листопаді 2023 року закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети ATACMS більшої дальності."

Джонсон закріпив це в законі
тепер, головне щоб це було регулярно

та виконати наступні пункти
план перемоги України, та надання зброї для цього
конфіскація активів
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24.04.2024 23:13 Ответить
от і додавили. ) а могли би це вони зробити ще у вересні, коли Байден просив виділити пакет допомоги... план перемоги - це добре, а більші поставки зброї - ще краще... конфіскація активів теж гуд, от тільки тих активів там кіт наплакав, 7 чи 8 лярдів. то в Європі тих активів близько 280 лярдів. і не факт, що їх Європа конфіскує. хоча, якщо Штати конфіскують, то це буде стимулювати і тиснути на Єропу зробити аналогічно.
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24.04.2024 23:28 Ответить
Ви, як той дід про секс розповідав, після 80 років.

Казати можна…
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24.04.2024 20:17 Ответить
Може ми вже перемогли паРашу, але ще не знаємо про це? П"ятий рік охрєнітєльним Зеісторіям ...
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24.04.2024 20:19 Ответить
І оце треба було нам такі нєрви робити?
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24.04.2024 20:20 Ответить
а Джанкой чим бавовнили ?
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24.04.2024 20:58 Ответить
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24.04.2024 21:51 Ответить
Уявляєте, як ******* сі хвилював?
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24.04.2024 21:18 Ответить
І шо - ніхто не здав - дивно
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24.04.2024 20:22 Ответить
Ось ви, ви звідки це знаєте! Як тая дрімуча поволжська баба плітки розносите, reuters - х..євертес!
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24.04.2024 20:28 Ответить
брешуть..
это мы купили в киевском военторге
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24.04.2024 20:33 Ответить
Та хіба таємно?
Та ж були повідомлення про те, що в березневому пакеті допомоги від США були ракети для HIMARS; а чи то було GMLRS, чи ATACMS - не уточнялось.
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24.04.2024 20:35 Ответить
Тобто це ті самі удари по Джанкою?
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24.04.2024 20:54 Ответить
2+2=4
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24.04.2024 21:15 Ответить
Судячи по всьому про це знав агент ФСБ єрмак!
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24.04.2024 20:58 Ответить
кацапи писали, що по Джанкою як раз ними і відпрацювали..
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24.04.2024 21:00 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/zastupnika-ministra-oboroni-rosiji-ivanova-zatrimali-cherez-derzhavnu-zradu-zmi-.html https://zn.ua/ukr/war/zastupnika-ministra-oboroni-rosiji-ivanova-zatrimali-cherez-derzhavnu-zradu-zmi-.html

ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ОБОРОНИ РОСІЇ ІВАНОВА ЗАТРИМАЛИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ - ЗМІ
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24.04.2024 21:02 Ответить
..Наши установки,где хотим там и проветриваем....А кто сказал,что в марте, в феврале...
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24.04.2024 21:24 Ответить
От навіщо про це писати?! може Дід вже забув і ще дасть!
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24.04.2024 21:26 Ответить
Кто бы мог подумать.
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24.04.2024 21:28 Ответить
God bless America!!
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24.04.2024 21:37 Ответить
А навіщо взагалі розповідати . Передали таємно і потім розповіли що таємно передали.
якись сюр.
к
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24.04.2024 23:02 Ответить
 
 