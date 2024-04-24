США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS, - Reuters

Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в рамках мартовского пакета помощи на сумму $300 миллионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Как уверяют в информагентства, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте 2024 года.

Также источник отмечает, что украинская сторона впервые использовала эти ракеты утром 17 апреля, поразив российский аэродром в Крыму на расстоянии примерно 165 километров от линии фронта в Украине.

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Пентагон изначально был против предоставления Киеву ATACMS из-за опасений, что это повредит боевой готовности США, или что Украина будет использовать их для ударов по целям на территории России.

Но мнение Белого дома изменило использование Россией северокорейских баллистических ракет и удары по объектам украинской критической инфраструктуры - несмотря на предупреждения Вашингтона.

В конце концов, окончательное решение Джо Байден принял в середине февраля во время совещания по национальной безопасности. Как утверждает Reuters, участники встречи - советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун - единодушно поддержали предоставление Украине ATACMS.

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Напомним, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что последний телефонный разговор с Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.

В ноябре 2023 года группа ведущих конгрессменов и сенаторов-республиканцев призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности.