Ракеты ATACMS поступят в Украину в рамках пакета помощи США, - CNN

В новом пакете помощи Соединенные Штаты передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ. Телеканал ссылается на трех неназванных собеседников в руководстве США.

По его данным, вероятно, в новом пакете помощи США впервые пришлют Украине ракеты ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы.

В материале говорится, что прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы ATACMS с радиусом действия около 160 км. При этом версия большей дальности может поражать цели на расстоянии более 300 км.

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22 апреля президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, что Украина и США окончательно достигли договоренностей в вопросе предоставления дальнобойных ракет ATACMS.