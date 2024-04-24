РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости
4 316 19

Ракеты ATACMS поступят в Украину в рамках пакета помощи США, - CNN

atacms

В новом пакете помощи Соединенные Штаты передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ. Телеканал ссылается на трех неназванных собеседников в руководстве США.

По его данным, вероятно, в новом пакете помощи США впервые пришлют Украине ракеты ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы.

В материале говорится, что прошлой осенью США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы ATACMS с радиусом действия около 160 км. При этом версия большей дальности может поражать цели на расстоянии более 300 км.

Читайте: Президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля

22 апреля президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, что Украина и США окончательно достигли договоренностей в вопросе предоставления дальнобойных ракет ATACMS.

Автор: 

помощь (7758) ракеты (3549) США (26381) ATACMS (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Куди принциповіше надати дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським ворожимм об'єктах за лінією кордону.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:59
+3
За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

Так написано ніби це два різних типи ракет. Насправді, йдеться лише про ATACMS. CNN просто розшифрувала цю абревіатуру - Army Tactical Missile Systems
показать весь комментарий
24.04.2024 09:55
+3
нічого не заважає написати на ракетах "Нептун-2" і з лініями питання буде вирішене.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся що ''червоних ліній'' не буде.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:42 Ответить
нічого не заважає написати на ракетах "Нептун-2" і з лініями питання буде вирішене.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:58 Ответить
будуть
показать весь комментарий
24.04.2024 23:00 Ответить
Головне не провоціровать ***** чи труп *****, ато ще нападе, або ржаву ядєрку застосує?
показать весь комментарий
24.04.2024 09:51 Ответить
За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

Так написано ніби це два різних типи ракет. Насправді, йдеться лише про ATACMS. CNN просто розшифрувала цю абревіатуру - Army Tactical Missile Systems
показать весь комментарий
24.04.2024 09:55 Ответить
Куди принциповіше надати дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським ворожимм об'єктах за лінією кордону.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:59 Ответить
І знов повтрюється цей ..лядський цирк. Спочатку "ні, не дамо, бо буде ескалація". Хоча мали і лозвіл від Конгресу, і гроші на це. Потім створили кризу у Конгресі і зволікали півроку. Тепер після втрати нами територій та людей вони нарешті надають далекобійні ракети.

Що заважало їх надати раніше??? Не жалюгідну жменьку з дальністю 160 кілометрів та касетною начинкою, а нормальних - на 300 та з унітарною боєголівкою?
показать весь комментарий
24.04.2024 10:01 Ответить
Що заважало нам самим виробляти ракети, САУ, РСЗВ, танки з 2019 по 2022? Тоді б й широкомасштабної війни не було. Але ж ні - фінансування цих програм згорнули одразу після приходу до влади найвеличнішого скомороха, а тепер "плахой запад" вінават?
показать весь комментарий
24.04.2024 11:20 Ответить
Не повторюйте дурниць за офісною пропагандою та не ганьбіться. Замість щоб виправдовувати саботаж наших оборонних програм, який почався в 2019, краще б подивилися на факти.
За результатами державних випробувань високоточна система залпового вогню РСЗВ "Вільха" у кінці 2018 р. була прийнята на озброєння Збройних Сил України.
Танки до 2019 чомусь виробляли, а після 2019 раптом розучилися? Чому завод Малишева ще на початку 2019 працював в 3 зміни, а вже в кінці 2020 його зробили банкрутом із боргом в 1 мільярд 800 млн. і завод фактично припинив роботу за рік до широкомасштабного вторгнення. Чому припинили фінансування робот КБ Луч та КБ Південне по ракетних програмах у 2019? Через зелених покидьків, яких ви виправдовуєте, ми втратили 5 років бо не виготовляли власну зброю та навіть припинили виготовляти бронежилети та каски!!!
Про відновлення власної ракетної програми заговорили лише зараз, у 2024 році!!! На другому році широкомасштабної війни і через 5 років з моменту коли недоумки наобирали ватноголового скомороха, який красти на асфальті лише вміє. Лише в 2021 році, під час війни з РФ, на асфальт було виділено 13 мільярдів ДОЛАРІВ США. Припинення власного виготовлення зброї в державі, яка з 2014 року воює з кацапами це злочин проти держави та народу. Саме слабке недолуге керівництво України та припинення фінансування оборонного комплексу спонукало ***** розпочати широкомасштабне вторгнення. І всі, хто це виправдовує хай йдуть разом із ЗЕлідОром вслєд за рускім карабльом!!!
показать весь комментарий
24.04.2024 12:58 Ответить
тепер передачу атакамсів прописали у цьому законі. так, це не зобов'язує Байдена відразу до передачі тих ракет, проте з іншої сторони це прописання в законі буде сильно тиснути перед виборами на Байдена, щоб ці ракети передати. не думаю, що він буде гробити і так хиткий свій рейтинг. тож ракети будуть. звісно, хотілося би нам їх раніше. однак маємо те, що маємо. швидше - це потрібно було мати власні ракети
показать весь комментарий
24.04.2024 12:54 Ответить
кажуть коцапи вже збудували залізницю по сухопутці. Так шо ті атакамси і кримський міст, як завжди - пізно вср*лися
показать весь комментарий
24.04.2024 23:07 Ответить
нуу, до моста вони навряд чи дістали би. міст мабуть від лінії фронту більше ніж 300 км. та й від самої лінії фронту ніхто і не стрілятиме, а на пристойній відстані від неї. міст - то робота швидше для авіації, або для атакамсів на 500 км. та і не панацея ті атакамси, як дехто думає. каци ж не такі вже й лохи. вони вмить розпорошаться. склади з бк будуть робити багато і потрошку. і тратити на них атакамси буде невигідно. аеродроми теж позабирають подалі. тож точково ними можна буде якусь розгрузку на жд станції розвалити. після Макіївки і прочих кучкувань орків, де їм добряче прилетіло, то тепер будуть никатись по норам... тобто, дуже круто, що у нас нарешті з'являться атакамси, проте вони кардинальної погоди не зроблять. цапи навчились виживати під хімарсами, пристосуються і до атакамсів.
показать весь комментарий
24.04.2024 23:20 Ответить
а чим ми раніше той міст валяли?
показать весь комментарий
24.04.2024 23:24 Ответить
перший раз, підірвали фуру з вибухівкою на тому мосту. а другий раз здається плавучим дроном заїхали в опору. )
показать весь комментарий
24.04.2024 23:35 Ответить
Обмежень на застосування від благодійників не буде.

Як казала Проня Прокопівна: «Хімка! Підігрівай шампанське!»
показать весь комментарий
24.04.2024 10:32 Ответить
трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут , , , , , , , , , - вороги України. Хоча би тому, що вони брешуть. Зокрема, тут - ніби Байден і його адміністрація "мали і дозвіл від Конгресу, і гроші на (постачання Україні зброї після жовтня минулого року)" - насправді, для дозволу від Конгресу на вагомі поставки, і відповідно фінансування на це не було. Жоден американський політик чи навіть притомний блогер такого ніде ніколи не стверджував, що Байдену можна було без відповідного рішення Конгресу відправляти Україні зброю на міліарди. Ще брешуть, ніби в Держдепі Байдена "Потім створили кризу у Конгресі і зволікали півроку" - хоча кризу в Конгресі з неприйняттям двох проектів біллів від Держдепу і одного сенатського створили саме трампісти; і проблема вирішилась лише після того, як Джонсон розділив сенатський законопроект на чотири окремих - тоді 101 респ з 216 наявних в палаті проголосували за допомогу Україні.
показать весь комментарий
24.04.2024 12:58 Ответить
 
 