Ракети ATACMS надійдуть в Україну в межах пакету допомоги США, - CNN
У новому пакеті допомоги Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ. Телеканал посилається на трьох неназваних співрозмовників у керівництві США.
За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.
У матеріалі йдеться, що минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи ATACMS з радіусом дії близько 160 км. При цьому версія більшої дальності може вражати цілі на відстані понад 300 км.
22 квітня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS.
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Так написано ніби це два різних типи ракет. Насправді, йдеться лише про ATACMS. CNN просто розшифрувала цю абревіатуру - Army Tactical Missile Systems
Що заважало їх надати раніше??? Не жалюгідну жменьку з дальністю 160 кілометрів та касетною начинкою, а нормальних - на 300 та з унітарною боєголівкою?
За результатами державних випробувань високоточна система залпового вогню РСЗВ "Вільха" у кінці 2018 р. була прийнята на озброєння Збройних Сил України.
Танки до 2019 чомусь виробляли, а після 2019 раптом розучилися? Чому завод Малишева ще на початку 2019 працював в 3 зміни, а вже в кінці 2020 його зробили банкрутом із боргом в 1 мільярд 800 млн. і завод фактично припинив роботу за рік до широкомасштабного вторгнення. Чому припинили фінансування робот КБ Луч та КБ Південне по ракетних програмах у 2019? Через зелених покидьків, яких ви виправдовуєте, ми втратили 5 років бо не виготовляли власну зброю та навіть припинили виготовляти бронежилети та каски!!!
Про відновлення власної ракетної програми заговорили лише зараз, у 2024 році!!! На другому році широкомасштабної війни і через 5 років з моменту коли недоумки наобирали ватноголового скомороха, який красти на асфальті лише вміє. Лише в 2021 році, під час війни з РФ, на асфальт було виділено 13 мільярдів ДОЛАРІВ США. Припинення власного виготовлення зброї в державі, яка з 2014 року воює з кацапами це злочин проти держави та народу. Саме слабке недолуге керівництво України та припинення фінансування оборонного комплексу спонукало ***** розпочати широкомасштабне вторгнення. І всі, хто це виправдовує хай йдуть разом із ЗЕлідОром вслєд за рускім карабльом!!!
Як казала Проня Прокопівна: «Хімка! Підігрівай шампанське!»