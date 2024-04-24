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Новини
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Ракети ATACMS надійдуть в Україну в межах пакету допомоги США, - CNN

atacms

У новому пакеті допомоги Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ. Телеканал посилається на трьох неназваних співрозмовників у керівництві США.

За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

У матеріалі йдеться, що минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи ATACMS з радіусом дії близько 160 км. При цьому версія більшої дальності може вражати цілі на відстані понад 300 км.

Читайте: Президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

22 квітня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS.

Автор: 

допомога (8288) ракети (4000) США (22473) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+6
Куди принциповіше надати дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським ворожимм об'єктах за лінією кордону.
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24.04.2024 09:59
+3
За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

Так написано ніби це два різних типи ракет. Насправді, йдеться лише про ATACMS. CNN просто розшифрувала цю абревіатуру - Army Tactical Missile Systems
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24.04.2024 09:55
+3
нічого не заважає написати на ракетах "Нептун-2" і з лініями питання буде вирішене.
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24.04.2024 09:58
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Сподіваюся що ''червоних ліній'' не буде.
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24.04.2024 09:42 Відповісти
нічого не заважає написати на ракетах "Нептун-2" і з лініями питання буде вирішене.
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24.04.2024 09:58 Відповісти
будуть
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24.04.2024 23:00 Відповісти
Головне не провоціровать ***** чи труп *****, ато ще нападе, або ржаву ядєрку застосує?
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24.04.2024 09:51 Відповісти
За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

Так написано ніби це два різних типи ракет. Насправді, йдеться лише про ATACMS. CNN просто розшифрувала цю абревіатуру - Army Tactical Missile Systems
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24.04.2024 09:55 Відповісти
Куди принциповіше надати дозвіл бити союзницькою зброєю по касапським ворожимм об'єктах за лінією кордону.
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24.04.2024 09:59 Відповісти
І знов повтрюється цей ..лядський цирк. Спочатку "ні, не дамо, бо буде ескалація". Хоча мали і лозвіл від Конгресу, і гроші на це. Потім створили кризу у Конгресі і зволікали півроку. Тепер після втрати нами територій та людей вони нарешті надають далекобійні ракети.

Що заважало їх надати раніше??? Не жалюгідну жменьку з дальністю 160 кілометрів та касетною начинкою, а нормальних - на 300 та з унітарною боєголівкою?
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24.04.2024 10:01 Відповісти
Що заважало нам самим виробляти ракети, САУ, РСЗВ, танки з 2019 по 2022? Тоді б й широкомасштабної війни не було. Але ж ні - фінансування цих програм згорнули одразу після приходу до влади найвеличнішого скомороха, а тепер "плахой запад" вінават?
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24.04.2024 11:20 Відповісти
Не повторюйте дурниць за офісною пропагандою та не ганьбіться. Замість щоб виправдовувати саботаж наших оборонних програм, який почався в 2019, краще б подивилися на факти.
За результатами державних випробувань високоточна система залпового вогню РСЗВ "Вільха" у кінці 2018 р. була прийнята на озброєння Збройних Сил України.
Танки до 2019 чомусь виробляли, а після 2019 раптом розучилися? Чому завод Малишева ще на початку 2019 працював в 3 зміни, а вже в кінці 2020 його зробили банкрутом із боргом в 1 мільярд 800 млн. і завод фактично припинив роботу за рік до широкомасштабного вторгнення. Чому припинили фінансування робот КБ Луч та КБ Південне по ракетних програмах у 2019? Через зелених покидьків, яких ви виправдовуєте, ми втратили 5 років бо не виготовляли власну зброю та навіть припинили виготовляти бронежилети та каски!!!
Про відновлення власної ракетної програми заговорили лише зараз, у 2024 році!!! На другому році широкомасштабної війни і через 5 років з моменту коли недоумки наобирали ватноголового скомороха, який красти на асфальті лише вміє. Лише в 2021 році, під час війни з РФ, на асфальт було виділено 13 мільярдів ДОЛАРІВ США. Припинення власного виготовлення зброї в державі, яка з 2014 року воює з кацапами це злочин проти держави та народу. Саме слабке недолуге керівництво України та припинення фінансування оборонного комплексу спонукало ***** розпочати широкомасштабне вторгнення. І всі, хто це виправдовує хай йдуть разом із ЗЕлідОром вслєд за рускім карабльом!!!
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24.04.2024 12:58 Відповісти
тепер передачу атакамсів прописали у цьому законі. так, це не зобов'язує Байдена відразу до передачі тих ракет, проте з іншої сторони це прописання в законі буде сильно тиснути перед виборами на Байдена, щоб ці ракети передати. не думаю, що він буде гробити і так хиткий свій рейтинг. тож ракети будуть. звісно, хотілося би нам їх раніше. однак маємо те, що маємо. швидше - це потрібно було мати власні ракети
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24.04.2024 12:54 Відповісти
кажуть коцапи вже збудували залізницю по сухопутці. Так шо ті атакамси і кримський міст, як завжди - пізно вср*лися
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24.04.2024 23:07 Відповісти
нуу, до моста вони навряд чи дістали би. міст мабуть від лінії фронту більше ніж 300 км. та й від самої лінії фронту ніхто і не стрілятиме, а на пристойній відстані від неї. міст - то робота швидше для авіації, або для атакамсів на 500 км. та і не панацея ті атакамси, як дехто думає. каци ж не такі вже й лохи. вони вмить розпорошаться. склади з бк будуть робити багато і потрошку. і тратити на них атакамси буде невигідно. аеродроми теж позабирають подалі. тож точково ними можна буде якусь розгрузку на жд станції розвалити. після Макіївки і прочих кучкувань орків, де їм добряче прилетіло, то тепер будуть никатись по норам... тобто, дуже круто, що у нас нарешті з'являться атакамси, проте вони кардинальної погоди не зроблять. цапи навчились виживати під хімарсами, пристосуються і до атакамсів.
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24.04.2024 23:20 Відповісти
а чим ми раніше той міст валяли?
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24.04.2024 23:24 Відповісти
перший раз, підірвали фуру з вибухівкою на тому мосту. а другий раз здається плавучим дроном заїхали в опору. )
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24.04.2024 23:35 Відповісти
Обмежень на застосування від благодійників не буде.

Як казала Проня Прокопівна: «Хімка! Підігрівай шампанське!»
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24.04.2024 10:32 Відповісти
трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут , , , , , , , , , - вороги України. Хоча би тому, що вони брешуть. Зокрема, тут - ніби Байден і його адміністрація "мали і дозвіл від Конгресу, і гроші на (постачання Україні зброї після жовтня минулого року)" - насправді, для дозволу від Конгресу на вагомі поставки, і відповідно фінансування на це не було. Жоден американський політик чи навіть притомний блогер такого ніде ніколи не стверджував, що Байдену можна було без відповідного рішення Конгресу відправляти Україні зброю на міліарди. Ще брешуть, ніби в Держдепі Байдена "Потім створили кризу у Конгресі і зволікали півроку" - хоча кризу в Конгресі з неприйняттям двох проектів біллів від Держдепу і одного сенатського створили саме трампісти; і проблема вирішилась лише після того, як Джонсон розділив сенатський законопроект на чотири окремих - тоді 101 респ з 216 наявних в палаті проголосували за допомогу Україні.
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24.04.2024 12:58 Відповісти
 
 