Ракети ATACMS надійдуть в Україну в межах пакету допомоги США, - CNN

У новому пакеті допомоги Сполучені Штати передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ. Телеканал посилається на трьох неназваних співрозмовників у керівництві США.

За його даними, ймовірно, у новому пакеті допомоги США вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

У матеріалі йдеться, що минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи ATACMS з радіусом дії близько 160 км. При цьому версія більшої дальності може вражати цілі на відстані понад 300 км.

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22 квітня президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS.