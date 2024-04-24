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Президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

Байден підпише законопроєкт

Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом законопроєкту із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню та пообіцяв підписати закон у середу, 24 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Білого дому.

Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на поклик історії в цей критичний переломний момент... Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він завтра дійде до мого столу, щоб ми могли почати відправлення зброї й техніки до України цього тижня", - йдеться в заяві Байдена.

"Це необхідно терміново: для України, яка стикається з неослабними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який тільки-но зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент США.

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Він також подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт.

"Цей надважливий закон зробить нашу країну і світ безпечнішими, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як Хамас, і тиранів, таких як Путін", - наголосив Байден.

Нагадаємо. верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

Автор: 

Байден (2883) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+23
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24.04.2024 07:04
+17
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24.04.2024 07:14
+7
Ну давай Джо, не тягни
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24.04.2024 07:20
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24.04.2024 07:04 Відповісти
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24.04.2024 07:14 Відповісти
Ну давай Джо, не тягни
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24.04.2024 07:20 Відповісти
Джо...ПРОСИПАЙСЯ...!! вже ПОРА....
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24.04.2024 10:12 Відповісти
Щодо підпису законопроекту щодо допомоги Україні, це безумовно добре. Нарешті, після більш ніж півроку блокування допомоги Україні з боку Белого дому. Хоча гроші для України Білий дім мав весь час, є вони і зараз. Це щонайменше ті 4,2, млрд, про які тепер говорить навіть Маркарова. Схоже, що ці гроші Білий дім та Пентагон зкомуніздили.

Але також очевидно, що соціаліст Байден не збирається відмовлятися від своєї партійної марксистської ідеології і хоче й надалі підтримувати на плаву диктаторів і терористів у всьому світі:
"... для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті"

Про Газу вже все сказано, повторюватиму не буду. Допомогати Газі - це допомогати хамасу.

Стосовно Гаїті. У вересні 2003 року Аміо Метайяр, лідер бандитського формування «Армія Канібалів», було знайдено мертвим. Бюте Метайяр пообіцяв помститися за смерть свого брата президентові Жану-Бертрану Арістіду, якого він вважав відповідальним за вбивство. Він узяв він управління «Армією канібалів» і невдовзі перейменував їх у «Революційний фронт опору Артибоніта». 5 лютого 2004 року групи повстанців встановили контроль над містом Гонаївом, розпочавши цим повстання проти Жана-Бертрана Арістіда. До повстанців активно приєдналися бойовики офіцера поліції Гі Філіпа та ультраправого угруповання Frappe на чолі з колишнім тонтон-макутом Луї-Жоделем Шамбленом. У ході боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на волю ув'язнених, які перебували в муніципальних в'язницях, спалили та пограбували поліцейську дільницю. У «Дослідженні прав людини в Гаїті», проведеному в листопаді 2004 року, зазначалося, що тимчасовий уряд, який підтримує Сполучені Штати, Канада, Франція та ООН, за дев'ять місяців не зупинив насильство в країні. Поліція як звичайна практика засуджувала до страти в спрощеному порядку, а до бідних районів ставилася як до ворожої території. Насильству сприяли і солдати розформованої гаїтянської армії, які не знайшли іншого застосування своїм знанням та навичкам у нових умовах. Оскільки голоси на користь ненасильницьких змін придушувалися арештами, вбивствами та залякуванням, насильницькі форми захисту стали найнадійнішою альтернативою. Члени еліти наймали банди для розправи з прихильниками «Лаваласа» і фінансували незаконну армію. З метою примусу до миру поліцейські та солдати ООН проводили рейди у найбідніших міських районах, яких часто страждали невинні громадяни.

Адже, що хамас в Газі, що канібали в Гаїті - обидва режими цілком влаштовують Байдена. Єдине, що, на його думку, необхідно, це постачати продовольство та передавати гроші правлячим там бандитським угрупованням.
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24.04.2024 07:35 Відповісти
До чого ти привів цю онучу? Тобі не здається що твоя пісянина не по темі?
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24.04.2024 15:16 Відповісти
У нього просто ус атклєілса.
"...з боку Белого дому".
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24.04.2024 16:11 Відповісти
Як казав щирий патріот Табах: "якщо на виборах переможе не Трамп, то ці вибори сфальсіфіковані"
Як каже щирий патріот
- допомога від демократів гірше ніж підтримка пуйла республіканцями (трампом).
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24.04.2024 16:37 Відповісти
Знову дадуть дридцять танків, модернізовані достану ІІ-ї світової війни, пару ракет, знову пообіцяють ф16 і хамери з 80-х років. Але і на цьому дякуємо, ми це обміняли на ядерну зброю.
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24.04.2024 07:41 Відповісти
А це вони винуваті? Рашка ж не обміняла. А чому ми обміняли?
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24.04.2024 07:54 Відповісти
Тільки московія додумалася просто так напасти на незалежну країну в центрі Європи в 21 столітті.
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24.04.2024 08:40 Відповісти
рашка ж не обміняла ЯЗ...на хліб в голодних 90-х....

путінам та різним мідвєдівам з ходарковськими і абрамовичами ВЗАГАЛІ було по-.уй чи виздихне пів-країни від голоду....
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24.04.2024 10:15 Відповісти
ви - щирий оптиміст.

насправді танків та літаків, та навіть обіцянок літаків, не буде.

буде ппо, арта . Щоб зупинити рашистів хоч на поточних позиціях.
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24.04.2024 11:02 Відповісти
Користуючись нагодою, процитую інфо помийку TZE.

23.‎04.‎2024
Ні сьогодні, ні завтра остаточного рішення Сенату США щодо виділення допомоги Україні не буде.

Хоча для споживачів інформаційного лайна це не аргумент.
Там же ж такі довгі розумні речення з включеннями "мовою оригіналу", смакота ...
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24.04.2024 07:54 Відповісти
Доповню цитату:
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.
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24.04.2024 08:32 Відповісти
А тепер хороше питання - якщо перша цитата є повна дурня то НАВІЩО написана друга ?
Інформаційна зброя так і працює.
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24.04.2024 08:52 Відповісти
Правдоподібність.
Так само, як і вкид про "обмеження повноважень в статусі в.о." і "для прийняття законів народу не потрібна ВР і президент".
Виглядає змістовно, на повірку - нахабна брехня, що йде всупереч чинним законам.
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24.04.2024 08:59 Відповісти
Два зєбіла єто сіла
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24.04.2024 09:27 Відповісти
Обгрунтуйте.
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24.04.2024 09:28 Відповісти
все по-плану...по-оманському плану...
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24.04.2024 10:17 Відповісти
"купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення"

А що не так?
Хай ознайомляться.
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24.04.2024 11:22 Відповісти
судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США
На зєлю вже полює американське правосуддя, як за Коломойським?
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24.04.2024 11:24 Відповісти
Держдеп США додав телемарафон у звіт щодо порушень прав людини

https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/24/7452707/
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24.04.2024 12:08 Відповісти
Головне щоб розвернули свої заводи по виробництву зброї,як обіцяли,що у 2025 році запрацюють по виробництву *********** та військової техніки,інакше ,знову по цілому світі збирати крихти ,залишків снарядів.
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24.04.2024 08:21 Відповісти
Діду випий вітаміни, і лягай рано спати в тебе дуже важливі 24 числа справи.
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24.04.2024 08:40 Відповісти

Лізе в Україну кривава орда з мокшанских болот.
Ось тепер точно буде повний кирдик кацапської орди!
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24.04.2024 08:44 Відповісти
на задньому плані в ковпаку скомороха - це зеленське?
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24.04.2024 16:41 Відповісти
Ну славбогу...
Хотя совсем без американской помощи сидели два месяца, январь и февраль, всё равно было тяжело...
Сентябрь, октябрь, ноябрь - они выдели 2.1 миллиарда, декабрь и март 24го - 900 млн., т.е. американцы все-таки помогали.
Много или мало 3 миллиарда? А это к примеру размер всей британской помощи на 24ый год.
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24.04.2024 09:19 Відповісти
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ Не сходится
PDA2млрд з сентября по сейчас? который должны были выдать до 1 октября 2023
Еще был 300млн USAI в ноябре

При это 4.2млрд PDA не "желали" давать
и 6.6млрд USAI без контракта, последние заключенные контракты в апреле 2023

наверное ктото мешает...
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24.04.2024 10:05 Відповісти
Главное чтобы дед не забыл, кому обещал и что.
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24.04.2024 11:36 Відповісти
Главное , чтобы зеленое шапито воровать перестало
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24.04.2024 12:09 Відповісти
Ставьте перед собой реальные цели.
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24.04.2024 12:17 Відповісти
тепер ше отримати дозвіл у польскіх рольніков
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24.04.2024 14:01 Відповісти
Місцеві вибори пройшли - рольніків почнуть тлумити.
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24.04.2024 16:14 Відповісти
Ти б дав приказ, щоб передавали міста дислокації хіміческих війск, які газовими ************ б'ють, а то все знаєте, все чуєте і тільки спостерігаєте як вони вже по факту приміняють--- Хімічну зброю, є слух що ---Зарін!!!! На Запорожському напрямку.
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24.04.2024 16:12 Відповісти
🔴НАЖИВО!⚡️БАЙДЕН підписує законопроєкт про іноземну допомогу. Звернення до американців (українською)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rfTac8_fw
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24.04.2024 18:14 Відповісти
 
 