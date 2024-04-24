Президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом законопроєкту із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню та пообіцяв підписати закон у середу, 24 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Білого дому.

Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на поклик історії в цей критичний переломний момент... Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він завтра дійде до мого столу, щоб ми могли почати відправлення зброї й техніки до України цього тижня", - йдеться в заяві Байдена.

"Це необхідно терміново: для України, яка стикається з неослабними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який тільки-но зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент США.

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Він також подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт.

"Цей надважливий закон зробить нашу країну і світ безпечнішими, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як Хамас, і тиранів, таких як Путін", - наголосив Байден.

Нагадаємо. верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.