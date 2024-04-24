Президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня
Президент США Джо Байден привітав ухвалення Сенатом законопроєкту із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню та пообіцяв підписати закон у середу, 24 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Білого дому.
Сьогодні ввечері двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на поклик історії в цей критичний переломний момент... Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він завтра дійде до мого столу, щоб ми могли почати відправлення зброї й техніки до України цього тижня", - йдеться в заяві Байдена.
"Це необхідно терміново: для України, яка стикається з неослабними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який тільки-но зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент США.
Він також подякував лідеру демократичної більшості в Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт.
"Цей надважливий закон зробить нашу країну і світ безпечнішими, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як Хамас, і тиранів, таких як Путін", - наголосив Байден.
Нагадаємо. верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.
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Але також очевидно, що соціаліст Байден не збирається відмовлятися від своєї партійної марксистської ідеології і хоче й надалі підтримувати на плаву диктаторів і терористів у всьому світі:
"... для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті"
Про Газу вже все сказано, повторюватиму не буду. Допомогати Газі - це допомогати хамасу.
Стосовно Гаїті. У вересні 2003 року Аміо Метайяр, лідер бандитського формування «Армія Канібалів», було знайдено мертвим. Бюте Метайяр пообіцяв помститися за смерть свого брата президентові Жану-Бертрану Арістіду, якого він вважав відповідальним за вбивство. Він узяв він управління «Армією канібалів» і невдовзі перейменував їх у «Революційний фронт опору Артибоніта». 5 лютого 2004 року групи повстанців встановили контроль над містом Гонаївом, розпочавши цим повстання проти Жана-Бертрана Арістіда. До повстанців активно приєдналися бойовики офіцера поліції Гі Філіпа та ультраправого угруповання Frappe на чолі з колишнім тонтон-макутом Луї-Жоделем Шамбленом. У ході боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на волю ув'язнених, які перебували в муніципальних в'язницях, спалили та пограбували поліцейську дільницю. У «Дослідженні прав людини в Гаїті», проведеному в листопаді 2004 року, зазначалося, що тимчасовий уряд, який підтримує Сполучені Штати, Канада, Франція та ООН, за дев'ять місяців не зупинив насильство в країні. Поліція як звичайна практика засуджувала до страти в спрощеному порядку, а до бідних районів ставилася як до ворожої території. Насильству сприяли і солдати розформованої гаїтянської армії, які не знайшли іншого застосування своїм знанням та навичкам у нових умовах. Оскільки голоси на користь ненасильницьких змін придушувалися арештами, вбивствами та залякуванням, насильницькі форми захисту стали найнадійнішою альтернативою. Члени еліти наймали банди для розправи з прихильниками «Лаваласа» і фінансували незаконну армію. З метою примусу до миру поліцейські та солдати ООН проводили рейди у найбідніших міських районах, яких часто страждали невинні громадяни.
Адже, що хамас в Газі, що канібали в Гаїті - обидва режими цілком влаштовують Байдена. Єдине, що, на його думку, необхідно, це постачати продовольство та передавати гроші правлячим там бандитським угрупованням.
"...з боку Белого дому".
Як каже щирий патріот
- допомога від демократів гірше ніж підтримка пуйла республіканцями (трампом).
путінам та різним мідвєдівам з ходарковськими і абрамовичами ВЗАГАЛІ було по-.уй чи виздихне пів-країни від голоду....
насправді танків та літаків, та навіть обіцянок літаків, не буде.
буде ппо, арта . Щоб зупинити рашистів хоч на поточних позиціях.
23.04.2024
Ні сьогодні, ні завтра остаточного рішення Сенату США щодо виділення допомоги Україні не буде.
Хоча для споживачів інформаційного лайна це не аргумент.
Там же ж такі довгі розумні речення з включеннями "мовою оригіналу", смакота ...
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.
Інформаційна зброя так і працює.
Так само, як і вкид про "обмеження повноважень в статусі в.о." і "для прийняття законів народу не потрібна ВР і президент".
Виглядає змістовно, на повірку - нахабна брехня, що йде всупереч чинним законам.
А що не так?
Хай ознайомляться.
На зєлю вже полює американське правосуддя, як за Коломойським?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/24/7452707/
Лізе в Україну кривава орда з мокшанских болот.
Ось тепер точно буде повний кирдик кацапської орди!
Хотя совсем без американской помощи сидели два месяца, январь и февраль, всё равно было тяжело...
Сентябрь, октябрь, ноябрь - они выдели 2.1 миллиарда, декабрь и март 24го - 900 млн., т.е. американцы все-таки помогали.
Много или мало 3 миллиарда? А это к примеру размер всей британской помощи на 24ый год.
PDA2млрд з сентября по сейчас? который должны были выдать до 1 октября 2023
Еще был 300млн USAI в ноябре
При это 4.2млрд PDA не "желали" давать
и 6.6млрд USAI без контракта, последние заключенные контракты в апреле 2023
наверное ктото мешает...
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rfTac8_fw