Президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля
Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню и пообещал подписать закон в среду, 24 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на зов истории в этот критический переломный момент... Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он завтра дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе", - говорится в заявлении Байдена.
"Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, которые стремятся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил президент США.
Он также поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект.
"Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин", - подчеркнул Байден.
Напомним, верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.
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Але також очевидно, що соціаліст Байден не збирається відмовлятися від своєї партійної марксистської ідеології і хоче й надалі підтримувати на плаву диктаторів і терористів у всьому світі:
"... для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, в тому числі в Газі, Судані та Гаїті"
Про Газу вже все сказано, повторюватиму не буду. Допомогати Газі - це допомогати хамасу.
Стосовно Гаїті. У вересні 2003 року Аміо Метайяр, лідер бандитського формування «Армія Канібалів», було знайдено мертвим. Бюте Метайяр пообіцяв помститися за смерть свого брата президентові Жану-Бертрану Арістіду, якого він вважав відповідальним за вбивство. Він узяв він управління «Армією канібалів» і невдовзі перейменував їх у «Революційний фронт опору Артибоніта». 5 лютого 2004 року групи повстанців встановили контроль над містом Гонаївом, розпочавши цим повстання проти Жана-Бертрана Арістіда. До повстанців активно приєдналися бойовики офіцера поліції Гі Філіпа та ультраправого угруповання Frappe на чолі з колишнім тонтон-макутом Луї-Жоделем Шамбленом. У ході боїв за місто повстанці спалили будинок мера, а також випустили на волю ув'язнених, які перебували в муніципальних в'язницях, спалили та пограбували поліцейську дільницю. У «Дослідженні прав людини в Гаїті», проведеному в листопаді 2004 року, зазначалося, що тимчасовий уряд, який підтримує Сполучені Штати, Канада, Франція та ООН, за дев'ять місяців не зупинив насильство в країні. Поліція як звичайна практика засуджувала до страти в спрощеному порядку, а до бідних районів ставилася як до ворожої території. Насильству сприяли і солдати розформованої гаїтянської армії, які не знайшли іншого застосування своїм знанням та навичкам у нових умовах. Оскільки голоси на користь ненасильницьких змін придушувалися арештами, вбивствами та залякуванням, насильницькі форми захисту стали найнадійнішою альтернативою. Члени еліти наймали банди для розправи з прихильниками «Лаваласа» і фінансували незаконну армію. З метою примусу до миру поліцейські та солдати ООН проводили рейди у найбідніших міських районах, яких часто страждали невинні громадяни.
Адже, що хамас в Газі, що канібали в Гаїті - обидва режими цілком влаштовують Байдена. Єдине, що, на його думку, необхідно, це постачати продовольство та передавати гроші правлячим там бандитським угрупованням.
"...з боку Белого дому".
Як каже щирий патріот
- допомога від демократів гірше ніж підтримка пуйла республіканцями (трампом).
путінам та різним мідвєдівам з ходарковськими і абрамовичами ВЗАГАЛІ було по-.уй чи виздихне пів-країни від голоду....
насправді танків та літаків, та навіть обіцянок літаків, не буде.
буде ппо, арта . Щоб зупинити рашистів хоч на поточних позиціях.
23.04.2024
Ні сьогодні, ні завтра остаточного рішення Сенату США щодо виділення допомоги Україні не буде.
Хоча для споживачів інформаційного лайна це не аргумент.
Там же ж такі довгі розумні речення з включеннями "мовою оригіналу", смакота ...
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.
Інформаційна зброя так і працює.
Так само, як і вкид про "обмеження повноважень в статусі в.о." і "для прийняття законів народу не потрібна ВР і президент".
Виглядає змістовно, на повірку - нахабна брехня, що йде всупереч чинним законам.
А що не так?
Хай ознайомляться.
На зєлю вже полює американське правосуддя, як за Коломойським?
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/24/7452707/
Лізе в Україну кривава орда з мокшанских болот.
Ось тепер точно буде повний кирдик кацапської орди!
Хотя совсем без американской помощи сидели два месяца, январь и февраль, всё равно было тяжело...
Сентябрь, октябрь, ноябрь - они выдели 2.1 миллиарда, декабрь и март 24го - 900 млн., т.е. американцы все-таки помогали.
Много или мало 3 миллиарда? А это к примеру размер всей британской помощи на 24ый год.
PDA2млрд з сентября по сейчас? который должны были выдать до 1 октября 2023
Еще был 300млн USAI в ноябре
При это 4.2млрд PDA не "желали" давать
и 6.6млрд USAI без контракта, последние заключенные контракты в апреле 2023
наверное ктото мешает...
https://www.youtube.com/watch?v=Z-rfTac8_fw