Президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню и пообещал подписать закон в среду, 24 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на зов истории в этот критический переломный момент... Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он завтра дойдет до моего стола, чтобы мы могли начать отправку оружия и техники в Украину на этой неделе", - говорится в заявлении Байдена.

"Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, которые стремятся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил президент США.

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Он также поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект.

"Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как Хамас, и тиранов, таких как Путин", - подчеркнул Байден.

Напомним, верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.