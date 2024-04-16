Байден обсудил с премьером Чехии Фиалой поддержку Украины
Президент США Джо Байден обсудил в Белом доме с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой союзные отношения в НАТО, усиление оборонных возможностей Чехии, непоколебимую поддержку Украины и ряд других вопросов.
Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, опубликованном в понедельник по результатам переговоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Лидеры подчеркнули свою твердую поддержку Украины, защищающейся от жестокого вторжения РФ", - говорится в сообщении.
Они также сосредоточились на вызовах в регионе Ближнего Востока, осудив "вопиющие и беспрецедентные атаки на Израиль со стороны Ирана" и его прокси.
Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины
Ранее премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы. Позже к инициативе присоединились еще несколько стран. Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что первые партии этих снарядов Украина может получить уже в апреле.
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Я вчора десь так і написав, лише трохи іншими словами. Краще б цих обидва дідугани сиділи вдома та й з онуками бавились би. Їм було б приємно, малечі - цікаво, а притомним людям у світі - спокійно.