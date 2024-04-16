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Байден обсудил с премьером Чехии Фиалой поддержку Украины

дім,білий

Президент США Джо Байден обсудил в Белом доме с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой союзные отношения в НАТО, усиление оборонных возможностей Чехии, непоколебимую поддержку Украины и ряд других вопросов.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, опубликованном в понедельник по результатам переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Лидеры подчеркнули свою твердую поддержку Украины, защищающейся от жестокого вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Они также сосредоточились на вызовах в регионе Ближнего Востока, осудив "вопиющие и беспрецедентные атаки на Израиль со стороны Ирана" и его прокси.

Также читайте: Чехия законтрактовала для Украины 180 тысяч снарядов, - премьер Фиала

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы. Позже к инициативе присоединились еще несколько стран. Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что первые партии этих снарядов Украина может получить уже в апреле.

Автор: 

Байден (2785) помощь (7754) Чехия (1699) Фиала Петр (70)


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Лодаткові снаряди для України - це ескалація.
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16.04.2024 06:49 Ответить
Ну це ж не дрони та ракети збивати над Ізраїлем. Тут ціле суворе обговорення.
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16.04.2024 06:51 Ответить
Байден нагадує Макрона в минулому, той теж Україну з усіма обговорював
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16.04.2024 06:59 Ответить
*****, зараз і Чехи підтримки не будуть давати
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16.04.2024 07:20 Ответить
Досить триндіти. В тебе, курва, є повні склади в Міссіссіппі, і передати ти можеш простим розпорядженням, без згоди ідіотів у Конгресі. Чотири роки тому всю країну поставили на паузу просто волюнтаристським шляхом, з порушенням конституційних норм, а зараз яйця заважають?
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16.04.2024 07:42 Ответить
"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, АМЕРИКАНСЬКИЙ САРКАЗМ НА МОГИЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАХИСНИКІВ
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16.04.2024 09:28 Ответить
В Америці система дала збій, тому там зараз два президента, які декларують різні тези. Головне, щоб не перевтомились ці діди та не відкинули лапті.
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16.04.2024 09:32 Ответить
.
Я вчора десь так і написав, лише трохи іншими словами. Краще б цих обидва дідугани сиділи вдома та й з онуками бавились би. Їм було б приємно, малечі - цікаво, а притомним людям у світі - спокійно.
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16.04.2024 10:48 Ответить
Байден попросив Чехію не допомагати Україні. Бо маленька Чехія виглядає мега сміливою та сильною на фоні обісравшихся США
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16.04.2024 10:21 Ответить
 
 