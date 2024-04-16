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Байден обговорив із прем’єром Чехії Фіалою підтримку України

дім,білий

Президент США Джо Байден обговорив у Білому домі з прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою союзні відносини в НАТО, посилення оборонних можливостей Чехії, непохитну підтримку України та ряд інших питань.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, опублікованому в понеділок за результатами переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.

Вони також зосередилися на викликах у регіоні Близького Сходу, засудивши "кричущі й безпрецедентні атаки на Ізраїль з боку Ірану" та його проксі.

Також читайте: Чехія законтрактувала для України 180 тисяч снарядів, - прем’єр Фіала

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи. Згодом до ініціативи приєдналися ще кілька країн. Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.

Автор: 

Байден Джо (2884) допомога (8328) Чехія (1610) Фіала Петр (96)


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Лодаткові снаряди для України - це ескалація.
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16.04.2024 06:49 Відповісти
Ну це ж не дрони та ракети збивати над Ізраїлем. Тут ціле суворе обговорення.
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16.04.2024 06:51 Відповісти
Байден нагадує Макрона в минулому, той теж Україну з усіма обговорював
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16.04.2024 06:59 Відповісти
*****, зараз і Чехи підтримки не будуть давати
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16.04.2024 07:20 Відповісти
Досить триндіти. В тебе, курва, є повні склади в Міссіссіппі, і передати ти можеш простим розпорядженням, без згоди ідіотів у Конгресі. Чотири роки тому всю країну поставили на паузу просто волюнтаристським шляхом, з порушенням конституційних норм, а зараз яйця заважають?
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16.04.2024 07:42 Відповісти
"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, АМЕРИКАНСЬКИЙ САРКАЗМ НА МОГИЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАХИСНИКІВ
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16.04.2024 09:28 Відповісти
В Америці система дала збій, тому там зараз два президента, які декларують різні тези. Головне, щоб не перевтомились ці діди та не відкинули лапті.
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16.04.2024 09:32 Відповісти
.
Я вчора десь так і написав, лише трохи іншими словами. Краще б цих обидва дідугани сиділи вдома та й з онуками бавились би. Їм було б приємно, малечі - цікаво, а притомним людям у світі - спокійно.
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16.04.2024 10:48 Відповісти
Байден попросив Чехію не допомагати Україні. Бо маленька Чехія виглядає мега сміливою та сильною на фоні обісравшихся США
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16.04.2024 10:21 Відповісти
 
 