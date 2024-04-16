Байден обговорив із прем’єром Чехії Фіалою підтримку України

Президент США Джо Байден обговорив у Білому домі з прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою союзні відносини в НАТО, посилення оборонних можливостей Чехії, непохитну підтримку України та ряд інших питань.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, опублікованому в понеділок за результатами переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.

Вони також зосередилися на викликах у регіоні Близького Сходу, засудивши "кричущі й безпрецедентні атаки на Ізраїль з боку Ірану" та його проксі.

Також читайте: Чехія законтрактувала для України 180 тисяч снарядів, - прем’єр Фіала

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи. Згодом до ініціативи приєдналися ще кілька країн. Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.