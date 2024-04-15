Чехія законтрактувала для України 180 тисяч снарядів, - прем’єр Фіала
Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.
Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ситуація в Україні критична. Оскільки війна триває вже третій рік, збройні сили країни перебувають під безпрецедентним тиском. У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це робить надзвичайно важким утримання своїх позицій – тих самих позицій, від яких залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – зазначив чеський урядовець.
Фіала зауважив, що боєприпаси будуть доставлені до України найближчими місяцями. Він зазначив, що це стало можливим завдяки коаліції з близько 20 країн.
"Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападників. Інакше ми не виживемо в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями", – вважає прем’єр Чехії.
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Не днями і не тижнями - місяцями. Це як зрозуміти, що їх немає у наявності?
А з приходом до МОУ Кірюши Тімошенка сума "освоєних" коштів може перебільшити реальну вартість в 3 чи, навіть, в 5 разів!
"яйця по 17" ще скуряться за кутом від заздріщів!
ДЯКУЮ!
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-scalp-v-krymu-porazhyon-kompunkt.html
"Переспрямування коштів від телемарафону та «FreeДом» на ЗСУ є недоцільним, - Шмигаль".
Головне відосик від ЗеШапіто.
Так буває, коли ідіоти обирають ідіота, а потім готуються до "шашликів". І да так буває, що замість перемоги треба нашому миротворцю виходити і домовлятись