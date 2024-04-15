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Чехія законтрактувала для України 180 тисяч снарядів, - прем’єр Фіала

боєприпаси,снаряди

Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ситуація в Україні критична. Оскільки війна триває вже третій рік, збройні сили країни перебувають під безпрецедентним тиском. У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це робить надзвичайно важким утримання своїх позицій – тих самих позицій, від яких залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – зазначив чеський урядовець.

Фіала зауважив, що боєприпаси будуть доставлені до України найближчими місяцями. Він зазначив, що це стало можливим завдяки коаліції з близько 20 країн.

"Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападників. Інакше ми не виживемо в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями", – вважає прем’єр Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціативи щодо боєприпасів для України, подібні чеській, готують Естонія і Британія, - Павел

Автор: 

боєприпаси (2266) Чехія (1610) Фіала Петр (96)


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Топ коментарі
+8
Прямо силою снаряди поставляють. Бо зельониє саботують і це. Чехія спромоглась, а Зе-шобло і не рипнулось.
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16.04.2024 00:00
+7
180 тис. найближчими місяцями.. А їх потрібно на позавчора. А обіцяних 800 000коли приїдуть? До кінця 2026 року?
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15.04.2024 23:52
+7
Усі країни нам допомагають, а ця порхата команда тільки краде і бреше...
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16.04.2024 00:29
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Рустем где снаряды???
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15.04.2024 23:50 Відповісти
Рустемчік ні в чьом нє віноуват. Це все трикляті папєрєднікі.
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16.04.2024 00:26 Відповісти
А Рустем має снаряди народити за пару місяців? Тут покищо питання до Рєзнікова, до Тарана, до Загороднюка і тд. Грошей, щоб закупити по таким цінам таку купу снарядів у України не вистачить - он - вся Європа скидалася і те, цього дуже замало. Потрібно виготовляти свої.
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16.04.2024 00:31 Відповісти
Вже восьмий місяць він на посту. А що ним зроблено, поки що не видно.
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16.04.2024 08:45 Відповісти
180 тис. найближчими місяцями.. А їх потрібно на позавчора. А обіцяних 800 000коли приїдуть? До кінця 2026 року?
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15.04.2024 23:52 Відповісти
Це мабуть йдеться про всі. Доставки по різним контрактам. Щось раніше, щось на протязі наступних місяців.
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15.04.2024 23:57 Відповісти
ну найди быстрее, найди и оплати, что б завтра привезли, обиженный на весь свет пля.
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16.04.2024 02:12 Відповісти
Ти краще запитай - чи є у тих колаліціях та ініціативах хоч якись гроші з України. Жодної копіки. Ну якшо потопельник нехоче себе спасати, а замість цього знов на мільярди ремонтує дороги - от мені цікаво - для кого, то якого хріна увесь світ щось тобі винен.
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16.04.2024 02:41 Відповісти
Ні, коли самоходки скінчаться ! Цікаво виходить : є самоходки - немає снарядів, снаряди є - самоходки скінчились.
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16.04.2024 06:42 Відповісти
НА МЕСЯЦ !!!
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15.04.2024 23:53 Відповісти
Фіала зауважив, що ********** будуть доставлені до України найближчими місяцями.
Джерело:

Не днями і не тижнями - місяцями. Це як зрозуміти, що їх немає у наявності?
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15.04.2024 23:55 Відповісти
Так...щось не дуже оптимістично...взимку, коли почали про чеську ініціативу говорити - мова була спочатку про 800 тисяч, а потіб про більше мільона і перші мали надійти вже у травні...а тут усього 180 тисяч і через кілька місяців....
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16.04.2024 00:40 Відповісти
Законтрактували це мабуть замовили виготовлення. Головне що будуть снаряди точно, а не так як було з "Львівським арсеналом", коли мільйони гривень українців кудись зникли.
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15.04.2024 23:59 Відповісти
Міністерство оброни України (у відповідь) гарантує, що "освоїть" в 2 рази більше коштів, ніж коштують ці снаряди!
А з приходом до МОУ Кірюши Тімошенка сума "освоєних" коштів може перебільшити реальну вартість в 3 чи, навіть, в 5 разів!
"яйця по 17" ще скуряться за кутом від заздріщів!
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15.04.2024 23:59 Відповісти
Прямо силою снаряди поставляють. Бо зельониє саботують і це. Чехія спромоглась, а Зе-шобло і не рипнулось.
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16.04.2024 00:00 Відповісти
зато в Словаччині з листопаду 2023 (вже пів-року) лежать оплачені та підготовлені до вивозу в Україну снаряди, але їх ніхто не збирається забирати. Фірма-постачальник вже й до посла України в Словаччині зверталася і до зе-лідОра, але жодних зрушень, снаряди ніхто не забирає...
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16.04.2024 00:00 Відповісти
Так проблема в тому, що Фіцо не дозволяє їх забрати
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16.04.2024 00:11 Відповісти
фіцо сказав, шо держава більше не буде допомогати Україні, а приватні компанії можуть це робити. Виробник тих снарядів хто? Якшо приватна фірма то це звичайний саботаж та вбивство наших війскових презедентом та міністром оборони України - тут все просто.
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16.04.2024 02:53 Відповісти
Одному Богу молимося - хай забере від мене й добавить чехам...
ДЯКУЮ!
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16.04.2024 00:06 Відповісти
Израиль решил ударить по Ирану. Aegis ВМС США сбила баллистику - 40 хв тому https://www.youtube.com/watch?v=RFOaN4au2Pw&t=19s
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16.04.2024 00:09 Відповісти
SCALP в Крыму: поражён компункт. Горящие колонны
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-scalp-v-krymu-porazhyon-kompunkt.html
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16.04.2024 00:11 Відповісти
Storm Shadow убили компункт в Луганске. Уничтожен Бук. РФ ударили по макету https://www.youtube.com/watch?v=bmYaXB9_Bi4
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16.04.2024 00:13 Відповісти
Усі країни нам допомагають, а ця порхата команда тільки краде і бреше...
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16.04.2024 00:29 Відповісти
Не все так:
"Переспрямування коштів від телемарафону та «FreeДом» на ЗСУ є недоцільним, - Шмигаль".
Головне відосик від ЗеШапіто.
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16.04.2024 09:27 Відповісти
Я не зрозумів? То 800т. знайшли, потім 1,5лям, тільки грошей дайте. Всі скинулись ... а ви тільки працювать почали? Перші 3хх т.?
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16.04.2024 01:15 Відповісти
Все хотят, что бы украинцы воевали с кацапстаном вечно! И Власти хорошо, дают денег есть что тырить, можно и в Украине еще по «сусекам поскрести» ( например не весь лес еще украли). И Европе хорошо, не на них же падают ракеты, и гибнет ни их цвет нации! Но это не может долго продолжаться, как в произведении В. Войновича ( Про Ченкина). Воевал солдат Ченкин с одной винтовкой ( ну, еще пулемет был прикручен к самолету) против целого кацапского полка один героически, отбивал атаки, но третьим ( последним) снарядом контузило его! И все враг победил. Какая -то серая безысходность!
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16.04.2024 06:32 Відповісти
Трясця, а де снаряди "Львівського арсеналу" ? Свої грабують, а сусіди штани їм тримають , так чи що ?
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16.04.2024 06:39 Відповісти
ага
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16.04.2024 06:58 Відповісти
9/9 шахедів знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської , Миколаївської , Хмельницької , Полтавської , Черкаської та Дніпропетровської областей
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16.04.2024 06:56 Відповісти
сбиты усе Шапеды
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16.04.2024 06:57 Відповісти
Найближчими місяцями...
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16.04.2024 07:36 Відповісти
НЕвже хтось в це вірить? Вже півроку Чехія "напружено працює" щоб знайти снаряди, постійно чуємо ось-ось вже будуть але жодного немає. І не буде. Це просто операція під назвою "Морквина перд носом". Нашим носом.
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16.04.2024 10:19 Відповісти
"складні рішення зе-шобли" - мається на увазі взяти в заручники населення України, закрити кордони, нахапати на вулиці ще пару сот тисяч м'яса і збивати піхотою КАБи, літаки, ракети, арту, танки, тощо? Це ви називаєте складні рішення? Це називається людожерність і тупість влади.
Так буває, коли ідіоти обирають ідіота, а потім готуються до "шашликів". І да так буває, що замість перемоги треба нашому миротворцю виходити і домовлятись
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16.04.2024 12:12 Відповісти
 
 