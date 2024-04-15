Чехія законтрактувала для України 180 тисяч снарядів, - прем’єр Фіала

Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ситуація в Україні критична. Оскільки війна триває вже третій рік, збройні сили країни перебувають під безпрецедентним тиском. У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це робить надзвичайно важким утримання своїх позицій – тих самих позицій, від яких залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – зазначив чеський урядовець.

Фіала зауважив, що боєприпаси будуть доставлені до України найближчими місяцями. Він зазначив, що це стало можливим завдяки коаліції з близько 20 країн.

"Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападників. Інакше ми не виживемо в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями", – вважає прем’єр Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціативи щодо боєприпасів для України, подібні чеській, готують Естонія і Британія, - Павел