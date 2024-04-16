Чехия законтрактовала для Украины 180 тысяч снарядов, - премьер Фиала
Чехия заключила контракт на первые 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 000 единиц.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ситуация в Украине критическая. Поскольку война продолжается уже третий год, вооруженные силы страны находятся под беспрецедентным давлением. У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это делает чрезвычайно трудным удержание своих позиций – тех же позиций, от которых зависит безопасность и будущее всей Европы", – отметил чешский чиновник.
Фиала отметил, что боеприпасы будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы. Он отметил, что это стало возможным благодаря коалиции из около 20 стран.
"Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика в сфере безопасности должна предусматривать гораздо большие инвестиции в оборону, чтобы сдерживать нападающих. В противном случае мы не выживем в эпоху возобновления конкуренции с Россией и другими агрессивными игроками", – считает премьер Чехии.
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Не днями і не тижнями - місяцями. Це як зрозуміти, що їх немає у наявності?
А з приходом до МОУ Кірюши Тімошенка сума "освоєних" коштів може перебільшити реальну вартість в 3 чи, навіть, в 5 разів!
"яйця по 17" ще скуряться за кутом від заздріщів!
ДЯКУЮ!
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-scalp-v-krymu-porazhyon-kompunkt.html
"Переспрямування коштів від телемарафону та «FreeДом» на ЗСУ є недоцільним, - Шмигаль".
Головне відосик від ЗеШапіто.
Так буває, коли ідіоти обирають ідіота, а потім готуються до "шашликів". І да так буває, що замість перемоги треба нашому миротворцю виходити і домовлятись