Чехия законтрактовала для Украины 180 тысяч снарядов, - премьер Фиала

Чехия заключила контракт на первые 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 000 единиц.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ситуация в Украине критическая. Поскольку война продолжается уже третий год, вооруженные силы страны находятся под беспрецедентным давлением. У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это делает чрезвычайно трудным удержание своих позиций – тех же позиций, от которых зависит безопасность и будущее всей Европы", – отметил чешский чиновник.

Фиала отметил, что боеприпасы будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы. Он отметил, что это стало возможным благодаря коалиции из около 20 стран.

"Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика в сфере безопасности должна предусматривать гораздо большие инвестиции в оборону, чтобы сдерживать нападающих. В противном случае мы не выживем в эпоху возобновления конкуренции с Россией и другими агрессивными игроками", – считает премьер Чехии.

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