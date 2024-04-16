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Новости Помощь Украине
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Чехия законтрактовала для Украины 180 тысяч снарядов, - премьер Фиала

боєприпаси,снаряди

Чехия заключила контракт на первые 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 000 единиц.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ситуация в Украине критическая. Поскольку война продолжается уже третий год, вооруженные силы страны находятся под беспрецедентным давлением. У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это делает чрезвычайно трудным удержание своих позиций – тех же позиций, от которых зависит безопасность и будущее всей Европы", – отметил чешский чиновник.

Фиала отметил, что боеприпасы будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы. Он отметил, что это стало возможным благодаря коалиции из около 20 стран.

"Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика в сфере безопасности должна предусматривать гораздо большие инвестиции в оборону, чтобы сдерживать нападающих. В противном случае мы не выживем в эпоху возобновления конкуренции с Россией и другими агрессивными игроками", – считает премьер Чехии.

Читайте также: Инициативы относительно боеприпасов для Украины, подобные чешской, готовят Эстония и Британия, - Павел

Автор: 

боеприпасы (2328) Чехия (1699) Фиала Петр (70)


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Топ комментарии
+8
Прямо силою снаряди поставляють. Бо зельониє саботують і це. Чехія спромоглась, а Зе-шобло і не рипнулось.
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16.04.2024 00:00
+7
180 тис. найближчими місяцями.. А їх потрібно на позавчора. А обіцяних 800 000коли приїдуть? До кінця 2026 року?
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15.04.2024 23:52
+7
Усі країни нам допомагають, а ця порхата команда тільки краде і бреше...
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16.04.2024 00:29
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Рустем где снаряды???
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15.04.2024 23:50 Ответить
Рустемчік ні в чьом нє віноуват. Це все трикляті папєрєднікі.
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16.04.2024 00:26 Ответить
А Рустем має снаряди народити за пару місяців? Тут покищо питання до Рєзнікова, до Тарана, до Загороднюка і тд. Грошей, щоб закупити по таким цінам таку купу снарядів у України не вистачить - он - вся Європа скидалася і те, цього дуже замало. Потрібно виготовляти свої.
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16.04.2024 00:31 Ответить
Вже восьмий місяць він на посту. А що ним зроблено, поки що не видно.
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16.04.2024 08:45 Ответить
180 тис. найближчими місяцями.. А їх потрібно на позавчора. А обіцяних 800 000коли приїдуть? До кінця 2026 року?
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15.04.2024 23:52 Ответить
Це мабуть йдеться про всі. Доставки по різним контрактам. Щось раніше, щось на протязі наступних місяців.
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15.04.2024 23:57 Ответить
ну найди быстрее, найди и оплати, что б завтра привезли, обиженный на весь свет пля.
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16.04.2024 02:12 Ответить
Ти краще запитай - чи є у тих колаліціях та ініціативах хоч якись гроші з України. Жодної копіки. Ну якшо потопельник нехоче себе спасати, а замість цього знов на мільярди ремонтує дороги - от мені цікаво - для кого, то якого хріна увесь світ щось тобі винен.
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16.04.2024 02:41 Ответить
Ні, коли самоходки скінчаться ! Цікаво виходить : є самоходки - немає снарядів, снаряди є - самоходки скінчились.
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16.04.2024 06:42 Ответить
НА МЕСЯЦ !!!
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15.04.2024 23:53 Ответить
Фіала зауважив, що ********** будуть доставлені до України найближчими місяцями.
Джерело:

Не днями і не тижнями - місяцями. Це як зрозуміти, що їх немає у наявності?
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15.04.2024 23:55 Ответить
Так...щось не дуже оптимістично...взимку, коли почали про чеську ініціативу говорити - мова була спочатку про 800 тисяч, а потіб про більше мільона і перші мали надійти вже у травні...а тут усього 180 тисяч і через кілька місяців....
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16.04.2024 00:40 Ответить
Законтрактували це мабуть замовили виготовлення. Головне що будуть снаряди точно, а не так як було з "Львівським арсеналом", коли мільйони гривень українців кудись зникли.
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15.04.2024 23:59 Ответить
Міністерство оброни України (у відповідь) гарантує, що "освоїть" в 2 рази більше коштів, ніж коштують ці снаряди!
А з приходом до МОУ Кірюши Тімошенка сума "освоєних" коштів може перебільшити реальну вартість в 3 чи, навіть, в 5 разів!
"яйця по 17" ще скуряться за кутом від заздріщів!
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15.04.2024 23:59 Ответить
Прямо силою снаряди поставляють. Бо зельониє саботують і це. Чехія спромоглась, а Зе-шобло і не рипнулось.
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16.04.2024 00:00 Ответить
зато в Словаччині з листопаду 2023 (вже пів-року) лежать оплачені та підготовлені до вивозу в Україну снаряди, але їх ніхто не збирається забирати. Фірма-постачальник вже й до посла України в Словаччині зверталася і до зе-лідОра, але жодних зрушень, снаряди ніхто не забирає...
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16.04.2024 00:00 Ответить
Так проблема в тому, що Фіцо не дозволяє їх забрати
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16.04.2024 00:11 Ответить
фіцо сказав, шо держава більше не буде допомогати Україні, а приватні компанії можуть це робити. Виробник тих снарядів хто? Якшо приватна фірма то це звичайний саботаж та вбивство наших війскових презедентом та міністром оборони України - тут все просто.
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16.04.2024 02:53 Ответить
Одному Богу молимося - хай забере від мене й добавить чехам...
ДЯКУЮ!
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16.04.2024 00:06 Ответить
Израиль решил ударить по Ирану. Aegis ВМС США сбила баллистику - 40 хв тому https://www.youtube.com/watch?v=RFOaN4au2Pw&t=19s
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16.04.2024 00:09 Ответить
SCALP в Крыму: поражён компункт. Горящие колонны
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-scalp-v-krymu-porazhyon-kompunkt.html
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16.04.2024 00:11 Ответить
Storm Shadow убили компункт в Луганске. Уничтожен Бук. РФ ударили по макету https://www.youtube.com/watch?v=bmYaXB9_Bi4
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16.04.2024 00:13 Ответить
Усі країни нам допомагають, а ця порхата команда тільки краде і бреше...
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16.04.2024 00:29 Ответить
Не все так:
"Переспрямування коштів від телемарафону та «FreeДом» на ЗСУ є недоцільним, - Шмигаль".
Головне відосик від ЗеШапіто.
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16.04.2024 09:27 Ответить
Я не зрозумів? То 800т. знайшли, потім 1,5лям, тільки грошей дайте. Всі скинулись ... а ви тільки працювать почали? Перші 3хх т.?
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16.04.2024 01:15 Ответить
Все хотят, что бы украинцы воевали с кацапстаном вечно! И Власти хорошо, дают денег есть что тырить, можно и в Украине еще по «сусекам поскрести» ( например не весь лес еще украли). И Европе хорошо, не на них же падают ракеты, и гибнет ни их цвет нации! Но это не может долго продолжаться, как в произведении В. Войновича ( Про Ченкина). Воевал солдат Ченкин с одной винтовкой ( ну, еще пулемет был прикручен к самолету) против целого кацапского полка один героически, отбивал атаки, но третьим ( последним) снарядом контузило его! И все враг победил. Какая -то серая безысходность!
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16.04.2024 06:32 Ответить
Трясця, а де снаряди "Львівського арсеналу" ? Свої грабують, а сусіди штани їм тримають , так чи що ?
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16.04.2024 06:39 Ответить
ага
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16.04.2024 06:58 Ответить
9/9 шахедів знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської , Миколаївської , Хмельницької , Полтавської , Черкаської та Дніпропетровської областей
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16.04.2024 06:56 Ответить
сбиты усе Шапеды
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16.04.2024 06:57 Ответить
Найближчими місяцями...
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16.04.2024 07:36 Ответить
НЕвже хтось в це вірить? Вже півроку Чехія "напружено працює" щоб знайти снаряди, постійно чуємо ось-ось вже будуть але жодного немає. І не буде. Це просто операція під назвою "Морквина перд носом". Нашим носом.
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16.04.2024 10:19 Ответить
"складні рішення зе-шобли" - мається на увазі взяти в заручники населення України, закрити кордони, нахапати на вулиці ще пару сот тисяч м'яса і збивати піхотою КАБи, літаки, ракети, арту, танки, тощо? Це ви називаєте складні рішення? Це називається людожерність і тупість влади.
Так буває, коли ідіоти обирають ідіота, а потім готуються до "шашликів". І да так буває, що замість перемоги треба нашому миротворцю виходити і домовлятись
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16.04.2024 12:12 Ответить
 
 