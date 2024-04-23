Байден та фон дер Ляєн обговорили подальшу підтримку України

Президент США Джо Байден у понеділок, 22 квітня, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з ключових тем обговорення була подальша підтримка України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент Байден спілкувався сьогодні із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити спільну непохитну підтримку України в її протистоянні російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн привітала президента США з нещодавнім ухваленням Палатою представників додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке матиме важливе значення для задоволення нагальних потреб України на полі бою після того, як він пройде Сенат і президент Байден підпише його.

Сторони також наголосили, наскільки постійна міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу.

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