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Байден та фон дер Ляєн обговорили подальшу підтримку України

Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн

Президент США Джо Байден у понеділок, 22 квітня, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з ключових тем обговорення була подальша підтримка України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент Байден спілкувався сьогодні із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити спільну непохитну підтримку України в її протистоянні російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн привітала президента США з нещодавнім ухваленням Палатою представників додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке матиме важливе значення для задоволення нагальних потреб України на полі бою після того, як він пройде Сенат і президент Байден підпише його.

Сторони також наголосили, наскільки постійна міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу.

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Автор: 

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Друзі, кожна історія повинна нас, українців, вчити. Не кричати через всі наші ЗМІ "всЬо прапало! нас прєдалі", а засвоїти урок, "що я ж не втік" не ключ від всіх дверей міжнародних банків, фондів, урядів країн, які погодились допомагати українському народу, не кинули Україну в обійми московії. Ми повинні бути вдячними ПРОСТІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНЦІ З НОСІВКИ за те, що вона показала, що замало дякування наліво-направо. Треба боротися з Корупцією у своїй країні, яка фактично зупинила наступ наших ЗСУ. Недолугий гадав, що він зі своїми Корупційними "помошнічкамі" розумніші за українську жінку. В Конгресі. Вікторія Спартц показала всім розумним українцям, як треба боротись з корупцією і на які йти жертви. Я був би гордий, якщо вона, ВІКТОРІЯ, погодилась би стати новим українським президентом. Наш Бовдур мізинця її не вартує. Він - артист аРИГІОНального жанру. Вона - міжнародний фінансовий фахівець, якого звичайні АМЕРИКАНЦІ обрали в Конгрес. Вона - взірець для українських політиків майбутнього. А нашого артиста навіть Голлівуд не запросив.
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23.04.2024 09:08 Відповісти
Байдену респект ! Його витримка вартує Україні дорого. Але він здолав трампщину в американських серцях. Слава Україні !
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23.04.2024 09:27 Відповісти
 
 