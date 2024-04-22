У домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Україна та США домовились про поставки далекобійних ракет ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Російські терористи знов вдарили по Харкову - по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту - потребують "петріотів". І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей.

Чотири пріоритети ключові - захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат - у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені", - сказав Зеленський.

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