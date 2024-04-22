У домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що Україна та США домовились про поставки далекобійних ракет ATACMS.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Російські терористи знов вдарили по Харкову - по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.
Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту - потребують "петріотів". І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей.
Чотири пріоритети ключові - захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат - у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені", - сказав Зеленський.
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І це є добре.
Якщо ви на даному етапі цього не розумієте, то їжте шашлики мовчки..
"Под лежачий камень вода не течет".
Или надо было их было подкупить? )
А Байден смог удавить республиканцев хитростью, переиграв Трампа в его партии.
А вот Великобритания выделила крупнейший пакет оборонной помощи Украине, и украинские дипломаты тоже не раз посещали Великобританию, и считаю что это и их успех.
И надо учитывать то что там нет "республиканцев".. )
в Україні люди ж вміють читати !
вова, фуфло гониш ! Конгрес сказав надати НА РОЗСУД ПРЕЗИДЕНТА США
Скажеш ГОП, як перескочиш та роздивишся, куди вскочив.
Про ленд-лиз забули???
Багато наполучали??
"Ми не хочемо ИСКОЛАЦЕИ" - i всi обiцянки зависли назавжди.
Так, шанси отримати виросли сильно, але не на сто відсотків. Тому такі заяви, це просто потни перед народом України. За дурнів всіх тримає.
А вот Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине, и украинские дипломаты тоже не раз посещали Великобританию, и считаю что это и их успех.
И надо учитывать то что там нет "республиканцев".. )
"В 1994 году Украина согласилась уничтожить оружие и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Будапештский меморандум.
5 декабря 1994 года лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности в связи с её присоединением к ДНЯО в качестве неядерного государства. Четыре стороны подписали меморандум, содержащий преамбулу и шесть параграфов."
Если бы Украина не отдала тогда ядерное оружие - то и войны бы не было. Кто был тогда президент Украины?
Или ты как предсказатель сделал бы тогда всё иначе и не отдал бы ЯО, понятно..
Где можно с "указкой" ознакомиться?
А ракета Гром-2 отличается от ATACMS в два раза и длиной и весом, дальность стрельбы примерно одинаковая, а вот скорости их пока не нашел, интересно было бы сравнить и их скорости, это один из основных параметров..
За поражение цели отвечает 480 кг боевая часть, которая может быть осколочно-фугасной или кассетной. В то же время перехват этой ракеты, как и любой другой баллистической цели, крайне сложный, так как она падает с углом 80-90 градусов на скорости 1300 м/с.
Что надо зебилоголовым ещё пояснять???
Или текст приказа Ху#ла сюда выложить???
Sec. 505. (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this Act, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
та пояснення, що для перемоги
раніше в документах не було слова victory
Ти до отримання нами АТАКАМС маєш таке саме відношення, як до сходу сонця...
ви бачите на картинці ракети ? я теж НЕ бачу ! курва !
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!