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Новини Війна
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США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ATACMS, - Reuters

atacms

Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще у межах березневого пакету допомоги на суму $300 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters із посиланням на анонімного американського посадовця.

Як запевняють в інформагентства, ATACMS входили до пакету військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив у березні 2024 року. 

Також джерело зауважує, що українська сторона вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, уразивши російський аеродром у Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Також читайте: Ракети ATACMS надійдуть в Україну в межах пакету допомоги США, - CNN

Пентагон спочатку був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Але думку Білого дому змінило використання Росією північнокорейських балістичних ракет і удари по об'єктах української критичної інфраструктури – попри попередження Вашингтона.

Зрештою, остаточне рішення Джо Байден ухвалив у середині лютого під час наради з національної безпеки. Як стверджує Reuters, учасники зустрічі – радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун – одностайно підтримали надання Україні ATACMS.

Читайте: ATACMS для України: Ризик ескалації не такий великий, як очікували, - американський генерал Браун

Нагадаємо, раніше цього тижня президент Володимир Зеленський заявив, що остання телефонна розмова з Джо Байденом призвела до домовленостей із постачання далекобійних ракет ATACMS для України.

У листопаді 2023 року група провідних конгресменів та сенаторів-республіканців закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети ATACMS більшої дальності.

Автор: 

допомога і підтримка (1156) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+16
Чекаємо щасливих приземлень ракет!
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24.04.2024 20:15
+14
Може ми вже перемогли паРашу, але ще не знаємо про це? П"ятий рік охрєнітєльним Зеісторіям ...
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24.04.2024 20:19
+13
х..ловському самострою приготуватися
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24.04.2024 20:13
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Навіть Бубунчик не знав?
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24.04.2024 20:12 Відповісти
Знав, але не давав. Бо ніхто не оголосив і воно приховало на прохання путіна
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24.04.2024 20:36 Відповісти
Якби щось написати...Та ще й чоловік, напевне...
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24.04.2024 20:40 Відповісти
шо, абідна стало за гундосе чмо?
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25.04.2024 00:52 Відповісти
Прикро, що серед осіб сильної статі є ухилянти та такі балаболи, як ви...
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26.04.2024 11:03 Відповісти
Спасибо Деду за Победу !

Слава Україні !
Боже, благослови Америку !
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24.04.2024 20:57 Відповісти
От вже і не таємно
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24.04.2024 20:12 Відповісти
х..ловському самострою приготуватися
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24.04.2024 20:13 Відповісти
Чекаємо щасливих приземлень ракет!
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24.04.2024 20:15 Відповісти
а секонд фірст тут втішається, що то саме Джонсон таки змусить Байдена тим законом передати Україні атакамси. а вон он як виходить, Байден їх і без цього закону вже передав. )
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24.04.2024 20:17 Відповісти
та вони такі, магашити+боти+трампізму...
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24.04.2024 20:58 Відповісти
Тут же зазначено, що республіканці - "давили"
"У листопаді 2023 року закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети ATACMS більшої дальності."

Джонсон закріпив це в законі
тепер, головне щоб це було регулярно

та виконати наступні пункти
план перемоги України, та надання зброї для цього
конфіскація активів
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24.04.2024 23:13 Відповісти
от і додавили. ) а могли би це вони зробити ще у вересні, коли Байден просив виділити пакет допомоги... план перемоги - це добре, а більші поставки зброї - ще краще... конфіскація активів теж гуд, от тільки тих активів там кіт наплакав, 7 чи 8 лярдів. то в Європі тих активів близько 280 лярдів. і не факт, що їх Європа конфіскує. хоча, якщо Штати конфіскують, то це буде стимулювати і тиснути на Єропу зробити аналогічно.
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24.04.2024 23:28 Відповісти
Ви, як той дід про секс розповідав, після 80 років.

Казати можна…
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24.04.2024 20:17 Відповісти
Може ми вже перемогли паРашу, але ще не знаємо про це? П"ятий рік охрєнітєльним Зеісторіям ...
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24.04.2024 20:19 Відповісти
І оце треба було нам такі нєрви робити?
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24.04.2024 20:20 Відповісти
а Джанкой чим бавовнили ?
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24.04.2024 20:58 Відповісти
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24.04.2024 21:51 Відповісти
Уявляєте, як ******* сі хвилював?
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24.04.2024 21:18 Відповісти
І шо - ніхто не здав - дивно
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24.04.2024 20:22 Відповісти
Ось ви, ви звідки це знаєте! Як тая дрімуча поволжська баба плітки розносите, reuters - х..євертес!
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24.04.2024 20:28 Відповісти
брешуть..
это мы купили в киевском военторге
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24.04.2024 20:33 Відповісти
Та хіба таємно?
Та ж були повідомлення про те, що в березневому пакеті допомоги від США були ракети для HIMARS; а чи то було GMLRS, чи ATACMS - не уточнялось.
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24.04.2024 20:35 Відповісти
Тобто це ті самі удари по Джанкою?
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24.04.2024 20:54 Відповісти
2+2=4
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24.04.2024 21:15 Відповісти
Судячи по всьому про це знав агент ФСБ єрмак!
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24.04.2024 20:58 Відповісти
кацапи писали, що по Джанкою як раз ними і відпрацювали..
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24.04.2024 21:00 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/zastupnika-ministra-oboroni-rosiji-ivanova-zatrimali-cherez-derzhavnu-zradu-zmi-.html https://zn.ua/ukr/war/zastupnika-ministra-oboroni-rosiji-ivanova-zatrimali-cherez-derzhavnu-zradu-zmi-.html

ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ОБОРОНИ РОСІЇ ІВАНОВА ЗАТРИМАЛИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ - ЗМІ
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24.04.2024 21:02 Відповісти
..Наши установки,где хотим там и проветриваем....А кто сказал,что в марте, в феврале...
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24.04.2024 21:24 Відповісти
От навіщо про це писати?! може Дід вже забув і ще дасть!
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24.04.2024 21:26 Відповісти
Кто бы мог подумать.
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24.04.2024 21:28 Відповісти
God bless America!!
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24.04.2024 21:37 Відповісти
А навіщо взагалі розповідати . Передали таємно і потім розповіли що таємно передали.
якись сюр.
к
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24.04.2024 23:02 Відповісти
 
 