США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ATACMS, - Reuters

Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще у межах березневого пакету допомоги на суму $300 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters із посиланням на анонімного американського посадовця.

Як запевняють в інформагентства, ATACMS входили до пакету військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив у березні 2024 року.

Також джерело зауважує, що українська сторона вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, уразивши російський аеродром у Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту в Україні.

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Пентагон спочатку був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Але думку Білого дому змінило використання Росією північнокорейських балістичних ракет і удари по об'єктах української критичної інфраструктури – попри попередження Вашингтона.

Зрештою, остаточне рішення Джо Байден ухвалив у середині лютого під час наради з національної безпеки. Як стверджує Reuters, учасники зустрічі – радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун – одностайно підтримали надання Україні ATACMS.

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Нагадаємо, раніше цього тижня президент Володимир Зеленський заявив, що остання телефонна розмова з Джо Байденом призвела до домовленостей із постачання далекобійних ракет ATACMS для України.

У листопаді 2023 року група провідних конгресменів та сенаторів-республіканців закликала президента Джо Байдена направити на Україну ракети ATACMS більшої дальності.